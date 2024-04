News: Omnitronic TRM-222, 2-Kanal Rotary-Mixer

Das neuste Mitglied der Rotary-Familie

Omnitronic TRM-222 – die neuste Addition im Lineup der Rotary-Mixer von der Eigenmarke Steinigke wurde angekündigt. Zu dieser Reihe gehören bereits der TRM-402, TRM-422 und der TRM-202.

Was kann das neue Modell? Wir haben einen 2-Kanal-Rotary-Mixer im Boutique-Format mit Features, die wir uns für jeden Rotary-Mixer wünschen. Zum einen erhalten wir einen schönen großen 3-Band-Frequenzisolator für das Mastersignal. Hier können die Bänder von minus unendlich bis plus 9 dB angehoben werden. Die Crossover-Frequenzen liegen bei 300 Hz und 4000 Hz. Natürlich sind auch hier die klassischen ALPS-Drehpotentiometer verbaut.

ANZEIGE

Was neben all den Potis am meisten ins Auge sticht, ist die Lautstärkeanzeige auf der abgewinkelten Oberseite des Omnitronic TRM-222. So haben wir einmal eine siebenteilige LED-Anzeige für das Stereosignal und zusätzlich für das Cue-Signal und ein VU-Meter im klassischen Design.

Mikrofon und Booth-Ausgang haben zudem beide einen 2-Band-EQ spendiert bekommen – immer wieder praktisch – für das Mikrofon steht auf der Rückseite eine Kombibuchse als Anschlussmöglichkeit zur Verfügung. Das Booth-Signal kann wahlweise über XLR oder Cinch ausgegeben werden. Gleiches gilt für das Signal des Master Out.

Natürlich darf auch ein VCF nicht fehlen und per Taster kann zwischen LPF- und HPF-Modus gewählt werden. Natürlich kann man auch die Resonanz des Filters über ein zusätzliches Poti nach Belieben einstellen.

Die Kanalzüge sind identisch und bieten neben Gain, 3-Band-EQ, Cue-Button mit LED-Anzeige und Volume-Poti auch einen Send-Poti. Hier können über die rückseitigen Anschlüsse noch externe Effekte angeschlossen werden. Auf der Vorderseite befinden sich neben dem Poti zur Einstellung der Cross-Fader-Kurve die beiden Kopfhöreranschlüsse in 6,3 mm und 3,5 mm Klinke.

ANZEIGE

Die Rückseite ist vollgepackt mit Anschlüssen. Neben den Phono- und Lineanschlüssen gibt es pro Kanal noch die Cinch-Anschlüsse für die Verwendung eines Timecode-Signals.

Für alle Plattenspielerfreunde gibt es auch zwei Erdungsschrauben und die Taster zum Umschalten zwischen Line und Phono befinden sich ebenfalls auf der Rückseite. Außerdem haben wir neben allen Anschlüssen auch einen Record-Out, mit dem wir unsere Sets aufnehmen können.

Bei den Effekten haben wir nicht nur die Möglichkeit eines externen Gerätes, das wir über Send & Return pro Kanal nutzen können. Nein, es ist auch möglich, ein weiteres Effektgerät als Insert für das Master-Signal in den Mix zu integrieren.

Der Omnitronic TRM-222 wird voraussichtlich in ca. 8 Wochen zu einem Preis von 649,- Euro erhältlich sein. Wir freuen uns schon darauf, das neueste Mitglied der Rotary-Serie für euch zu testen.