News: Reloop TurnX Plattenspieler

Neuer HiFi Plattenspieler für audiophile Hörer?

Reloop TurnX: So heißt das neue HiFi Turntable System der Premium Klasse. Dieser High-End Turntable soll gut klingen und schön aussehen. Verbaut wurde hier ein Direktantrieb DC-Motor mit Quartzantrieb. Dieser soll durch sein hohes Drehmoment blitzschnelle Startzeiten und nur minimale Geschwindigkeitsabweichungen bieten. Reloop selbst gibt diese Abweichungen mit nur +/- 0,03 % an. Der Plattenspieler von Reloop unterstützt dabei natürlich die gängigen Schnelligkeiten 33, 45 und 78 RPM. Verbaut wurde ein S-förmiger Tonarm, der höhenverstellbar ist, sodass eine freie und flüssige Bewegung für eine optimale Performance der Nadel gewährleistet wird. Darüber hinaus lässt sich natürlich auch das Anti-Skating frei einstellen.

Der CNC-gefräste 22,5 mm dicke Plattenteller aus Aluminium, bringt ein Gewicht von 2,1 Kilogramm auf die Waage. Durch den verbauten dämpfenden Gummibezug auf der Unterseite und der Gummimatte, die 5 mm misst, wird die Isolation sichergestellt und so Vibrationen aller Art minimiert.

Im Umfang der Turntable aus dem Hause Reloop wird eine Ortofon 2M Blue Nadel mitgeliefert, die alle Audiophile sowohl im Punkt Klangauflösung als auch Klangdynamik befriedigen soll. Durch den SME-Anschluss ermöglicht der Plattenspieler ein einfaches, aber schnelles Wechseln von Nadeln. Die Oberflächen des Turntables sind aus MDF und sollen extrem robust sein und zusätzlich ungewollte Resonanzen von Vornherein ausschließen. Hinzu kommen die höhenverstellbaren isolierenden Füße, die den Reloop TurnX abkoppeln.

Es wurde sich bei dem Turntable für ein zeitloses Design in Piano Lack entschieden, was den Plattenspieler definitiv sehr hochwertig aussehen lässt. In Verbindung mit nur einem einzig verbauten Poti, welcher zum An- und Ausschalten und der Einstellung der Abspielgesschwindigkeit dient, sieht die Oberfläche extrem aufgeräumt und minimalistisch aus.

Welche Anschlüsse hat der Reloop TurnX?

Der Reloop TurnX hat vergoldete Phono Ausgänge und einen vergoldeten Erdungsanschluss, der einen optimalen Signalfluss bieten soll. Interferenzen werden laut Reloop zudem durch den low-noise Power Switch reduziert.

Dieses audiophile Spektakel bepreist Reloop mit einem Preis von 1299,99,- Euro. Für diesen Preis gibt es neben dem Plattenspieler und der Ortofon 2M Blue Nadel natürlich noch ein Stromkabel, passende Gegengewichte, ein vergoldetes Cinch Kabel, sowie zwei Scharniere und ein Staubschutzcover. Der Reloop Turn X besitzt ein Gesamtgewicht von 10,35 Kilogramm und hat Abmessungen von 460 x 367.3 x 172.6 (Breite x Tiefe x Höhe).

Stolzer Preis für einen stolzen Klang? Das bleibt noch abzuwarten, aber die technischen Daten sehen schon einmal vielversprechend aus.

Ein Introduction Video von Reloop gibt es hier.