NUX Mighty Plug Pro – Updates

NUX Mighty Plug Pro

Wir haben es uns bei Amazona vor geraumer Zeit nicht nehmen lassen, die Frage, ob es möglich ist, Gitarre ohne Verstärker, so einfach und umfangreich zu beantworten wie nur möglich – in diesem Ratgeber:

ANZEIGE

Dabei kam raus: vor allem kleine Plugs spielen eine wichtige Rolle, bei denen man einfach in Nullkommanix in einen Spiel- oder Übungsflow kommen kann – sei man unterwegs, daheim auf der Couch oder im Tourbus. Das NUX Mighty Plug gehört zu den besten Plugs auf dem Markt und bekommt nun mit dem Nux Mighty Plug Pro ein ordentliches Update. Namentlich: Neue Impulse Responses – sowie eine integrierte Drum-Machine. Eine so simple wie geile Idee, für die man sich einfach nur bedanken möchte – endlich!

NUX Mighty Plug Pro – Impulse Responses

Aber das ist natürlich nicht alles. Auch die Anzahl an Pedal-Effekten wurde erhöht – auf 43! Diese virtuellen Modulationen, Verzerrungen, Reverbs und Delays gesellen sich zu den 20 Amp-Simulationen, die zur Auswahl stehen. Diese werden komplettiert von 24 Impulse Responses, zu denen sich sieben für Bass und drei für Akustikgitarre dazugesellen. Abgerundet wird das Ganze von den ChopTones Custom IRs Bogna-T75 and BritJH-G. Wenn ihr eigene IRs auf euren Plug laden wollt, kein Problem: Der Mighty Plug Pro hat Platz für 18 eigene IRs.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Insgesamt gibt es sogar noch einen Editor obendrauf – sehr schön, sowie die gewohnte Bluetooth Anbindung. Sieben Preset-Slots erlauben euch, aus einer eingespielten Palette die Sounds rauszusuchen, die ihr braucht – saftiges und praktisches Ding, perfekt darauf ausgelegt, dem übungsgeneigten Spieler so gut wie möglich entgegenzukommen.

Fender Mustang Micro Headphone Amp Preis109,00 € Jetzt kaufen Jetzt kaufen

Jetzt gibt es auf dem Markt natürlich eine kleine Auswahl an Plugs, die man auf dem Schirm kann oder sollte. Günstig sind einige, und klanglich auch gar nicht so eingeschränkt, wie es zunächst den Eindruck macht. Allen voran den Fender Mustang Micro Headphone Amp sollte man auf dem Schirm haben, wenn man noch so einer kleinen aber praktischen Plug-Amp-Lösung sucht. Bislang war der kleine Micro qualitativ so etwas wie der Platzhirsch.

Der Nux Mighty Plug Pro sollte aber hier Abhilfe verschaffen und eine vernünftige Alternative für alle darstellen, die bei so etwas nicht immer zu den großen Namen greifen wollen. Wann genau der NUX Plug Pro denn dann auch für den hiesigen Markt erhältlich sein wird, wird sich noch zeigen.