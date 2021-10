Phonicbloom Wing Drum, Percussion-Synthesizer

Elektronische Tongue Drum

Phonicbloom Wing Drum ist ein Percussion-Synthesizer, der verschiedene Sounds im Stile von Tongue Drums (Schlitztrommeln) erzeugt.

Die Klänge des 6-stimmigen Percussion-Synthesizers orientieren sich an Instrumenten wie Handpan (ähnlich wie Hang), Steel Tongue Drum, Xylophone oder Glockenspiel. Die Engine arbeitet dafür mit drei verschiedenen Klangerzeugungsarten: Samples, Wavetables und additiv. Zusätzliche DSP-Algorithmen übernehmen das Pitch-Shifting der Sounds sowie die Erzeugung von Hall und Delay.

ANZEIGE

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das runde, 15 cm im Durchmesser große Instrument besitzt acht Sensor-/Kontaktflächen, die mit den Fingern gespielt werden können, wobei auch die Größe der Auflagefläche für dynamisches Spiel erkannt wird. In das Gehäuse ist ein Neigungssensor integriert, mit dem sich zum Beispiel Pitchbend umsetzen lässt.

Parallel dazu werden die Noten, Pitchbend und Velocity über MIDI ausgegeben, so dass man mit der Wind Drum auch andere Klangerzeuger ansteuern bzw. damit in eine DAW einspielen kann.

Für die Kontaktflächen lassen sich sechs verschiedene Skalen einstellen.

ANZEIGE Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Instrument wird wahlweise mit weißer oder schwarzer Oberfläche angeboten werden. Die Stromversorgung erfolgt über USB oder AA-Batterien, der Audioausgang (3,5 mm) kann für Line oder Phones genutzt werden.

Phonicbloom Wing Drum soll noch vor Weihnachten erhältlich sein (diese Angaben sind derzeit immer unter Vorbehalt). Der Preis wird 249,- Euro betragen, zzgl. Versand und VAT. Vorbestellungen sollen ab dem 31. Oktober möglich sein.