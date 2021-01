Producertools Patchcables mit zweifarbigen Polarizer-LEDs

Anzeige für +/- Steuerspannungen

Producertools Patchcables (with built-in LED for eurorack – so lautet der vollständige Name) ist ein Set aus Patch-Kabeln mit integrierten, zweifarbigen LEDs, die eine praktische Hilfe im dichten Kabelverhau am Eurorack-Modularsystem sein können.

Die Patch-Kabel haben transparente Stecker an beiden Seiten, in denen jeweils eine zweifarbige (rot/grün) LED untergebracht ist. Das ist keine optische Spielerei, sondern hat einen praktischen Hintergrund. Die LEDs fungieren als Polarizer-Anzeige und visualisieren, ob momentan eine positive (rot) oder eine negative (grün) Spannung anliegt. Damit eignen sich die Kabel speziell für Patch-Verbindungen mit LFOs und anderen Modulen mit variabler bzw. bipolarer Steuerspannung.

Die Stecker sind trotz der integrierten LED nicht wesentlich größer als normale Stecker.

Die Producertools Patchcables werden als 5er Set angeboten. Es gibt Ausführungen mit schwarzem oder ebenfalls transparentem Kabelmantel. Bislang ist nur eine Länge im Angebot: 50 cm.

Vorbestellungen werden bereits angenommen, die Auslieferung soll im März erfolgen. Der Preis beträgt 24,90 Euro für das Set.

Und so sieht das Ganze in Aktion aus: