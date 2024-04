Grooven mit Touchstrips

Rainy Day Hailstorm ist ein 4-Track Sequenzer, der sowohl synthetische Drumsounds als auch User-Samples verwendet. Mit seinen vier Touchstrips und automatisierbaren Parametern lassen sich lebendige Beats und Grooves erzeugen.

Rainy Day Hailstorm, Groovebox

Hailstorm kann intern vier Samples und vier Drumsounds ansteuern. Zwischen den beiden Engines wird mit einem Mix-Regler übergeblendet. Es werden nur Samples im WAV-Format mit 16 Bit/44.1 kHz akzeptiert. Diese werden am Rechner in Ordnern zu Kits mit je vier Sounds zusammengefasst und über eine SD Card in die Groovebox übertragen. Ein Sample darf maximal 8 MB groß sein.

Bei den Sounds lassen sich Level, Pitch, Decay und Effekte (Beat Repeat, Pitch/Reverse, Filter, Granular Delay) global für alle Sounds über die Touchstrips steuern, was manuell ausgeführt oder im Sequencer aufgezeichnet werden kann. Außerdem kann ein Reverb hinzugemischt werden.

Die Pattern werden ebenfalls über die Touchstrips eingespielt. Es können mehrere Sequenzen wie auch Wechsel der Sample-Bänke zu längeren Mustern verkettet werden. Für die vier Spuren sind dazu noch separate Mute-Taster vorhanden.

Pro Spur lässt sich ein Shuffe-Mode aktivieren, der jedoch kein klassischer Swing-Faktor ist, sondern das Pattern mehr oder weniger neu arrangiert.

Rainy Day Hailstorm verfügt über MIDI-I/O und Sync-I/O (jeweils 3,5 mmm TRS), USB-C Port (Power/MIDI) und einen Stereoausgang. Die kleine Groovebox ist ab sofort verfügbar, der Preis beträgt 495,- US-Dollar, zzgl. Importkosten.