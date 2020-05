LEP ArpoLoop – groovender Analog-Synthesizer mit Arpeggiator und Drums

Noch ist es ein Prototyp

Der italienische Hersteller Laboratorio Elettronico Popolare, kurz LEP, ist vor allem durch den analogen Synthesizer / Sequencer / Drummaschine LepLoop bekannt. Jetzt scheint es so, als ob in Milano an einem neuen Gerät mit ähnlichem Konzept gearbeitet wird. Ist LEP ArpoLoop als Nachfolger geplant?

LEP war in Sachen Information und Webauftritt noch nie sonderlich überschwänglich. So gibt es zum ArpoLoop bislang nun zwei kurze Videos in regelrechter Retroqualität. Was man daraus ersehen kann. Ist leider recht wenig. ArpoLoop ist ein analoger Synthesizer, der offenbar über drei Sektionen verfügt. Man kann einen Bass-Part, einen Solo-Synth und eine kleine Drum-Begleitung hören. Das Arpo im Namen steht für einen Arpeggiator, der die drei Kanäle scheinbar parallel antreibt. Inwieweit man auf das rhythmische Schema eingreifen kann, ist nicht zu ersehen.

Jedenfalls ist ArpoLoop mit deutlich mehr Reglern und Schaltern ausgestattet als LepLoop. Nur leider kann man von der Beschriftung in dem Video kaum etwas erkennen, so dass der Funktionsumfang noch ein Rätsel ist. Aber immerhin ist der Prototyp wesentlich farbenfroher als die bisherigen LEP-Geräte. Es bleibt abzuwarten, ob es auch bei Serienmodell dabei bleibt.

Da das Panel im Moment noch aus einem per Hand beschriebenem Stück Karton besteht, wird es bis zur Fertigstellung des Gerätes wohl noch etwas Zeit brauchen. Hoffentlich veröffentlicht LEP demnächst die Spezifikationen zum ArpoLoop.

Und noch ein Demo: