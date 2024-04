Randomwaves Drumboy & Synthgirl, Drum-Machine & Synthesizer

2 Handheld-Instrumente

Drumboy und Synthgirl sind zwei Handheld-Instrumente, die Randomwaves mit Hilfe einer Kickstarter-Kampagne demnächst auf den Weg bringen will.

ANZEIGE

Die beiden Geräte haben ungefähr die Größe eines Smartphones und sind mit einem 5.0″ LCD TFT Screen sowie einer Reihe von Funktionstasten ausgestattet. Im Inneren sitzt ein ARM Cortex-M7 Prozessor mit 550 MHz, so dass die Audioengine mit 24 Bit arbeiten kann. Via SD-Card können Samples geladen und Sounds ausgetauscht werden. Über Sync-I/O lassen sich die beiden Geräte, aber auch mit Korg Volcas und TE Pocket Operators untereinander verbinden. Zur Stromversorgung und Datenübertragung ist ein USB-C-Port vorhanden.

Randomwaves Drumboy

Drumboy ist eine Sample-basierte Drum-Machine mit 10 Layern (Tracks), in die jeweils ein Drumsound geladen werden kann. Die Samples können mit einem parametrischem EQ, zwei Filter-Kanälen, zwei Effekt-Kanälen (Delay, Phaser, Flanger, Kompressor etc.) und einem Reverb bearbeitet werden.

Der Sequencer funktioniert ähnlich wie in einer DAW. Die Beats werden über fünf Play-Tasten manuell eingespielt, es können aber auch vorhandene Fills als Vorlage geladen werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Randomwaves Synthgirl

Synthgirl ist ein Wavetable-Synthesizer mit zwei Oszillatoren, in die auch User-Wavetables mit bis zu 256 Waves, zum Beispiel von Serum, geladen werden können. Die Oszillatoren können durch jeweils zwei LFOs moduliert und von einem Arpeggiator angesteuert werden. Die weitere Bearbeitung der Sounds mit EQ, Filtern und Effekten scheint mit Drumboy identisch zu sein.

Der Sequencer ist hier auf eine Spur begrenzt, hat aber eine Chord-Progression-Funktion. Anstelle der Drum-Pads gibt es ein 1-oktaviges Keyboard mit Transponierung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ein genauer Termin für die Funding-Kampagne von Randomwaves Drumboy und Synthgirl wurde noch nicht genannt. Die Geräte sollen jeweils 149,- US-Dollar kosten.