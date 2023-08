Dubreq Stylophone Beat, Pocket Drum Machine

Stylus-Drumming

Dubreq stellt mit Stylophone Beat eine erweiterte Version der früheren Stylophone Beatbox vor. Auch der Nachfolger ist ein Spaßinstrument, das, wie gehabt, stylish mit dem Stylus gespielt wird.

Wie alle Instrumente von Dubreq, ist auch Stylophone Beat echt minimalistisch. Das zentrale Element ist ein kreisförmiges Feld mit 12 einzelnen Pads, über die Drums bzw. ein Bass-Sound gespielt werden können.

Die Drum-Machine besitzt die vier Drumkits (Beat)-Box, Hip, Tec und Rck mit jeweils 12 Sounds und vier dazu passende, chromatisch spielbare Bass-Sounds. Kits und Bass können im laufenden Betrieb über zwei Schiebeschalter frei gewechselt werden.

Mit einem weiteren Schiebeschalter wird ausgewählt, ob über die 12 Pads die Drumsounds oder der Bass mit dem Stylus gespielt wird. Außerdem lassen sich hierüber die Patterns auswählen und die Bassline transponieren.

Die Patterns werden in Echtzeit eingespielt, wobei das Timing der Noten offenbar quantisiert wird. Beim Abspielen der Patterns ist es auch möglich, die Pattern-Länge zu variieren und Sounds stummzuschalten. Das Tempo wird über einen Drehregler eingestellt.

Das Gerät hat einen integrierten Lautsprecher und einen Phones/Audio-Ausgang. Die Stromversorgung erfolgt über Batterien.

Dubreq Stylophone Beat kann ab sofort über die Website des Herstellers vorbestellt werden, der Preis beträgt 34,95 Euro. Sicherlich wird die Drum-Machine dann aber wie die anderen Dubreq-Produkte auch über den Handel vertrieben werden.

Außerdem kündet Dubreq mit „much more to come“ wage weitere Neuheiten an.