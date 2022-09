Reon Muton, semi-modularer Synthesizer

Driftbox im neuen Gewand

Reon Muton ist ein semi-modularer Synthesizer aus Japan. Die vom Entwickler Shin Arakawa gegründete Firma hatte vor einigen Jahren versucht, mit der Driftbox-Serie am Markt Fuß zu fassen, was trotz der Unterstützung von Roland jedoch leider nicht wirklich gelang. Nun tritt Muton in die Fußstapfen der Driftbox.

Auch wenn sich Muton an die Driftbox-Synthesizer anlehnt, handelt es sich um eine komplette Neuentwicklung. Muton ist nach der Drum-Maschine Cistron das zweite Gerät der sogenannten Fusion-Serie, die darauf ausgelegt ist, dass die Geräte untereinander sowie mit der früheren Driftbox-Serie leicht interagieren können.

Muton ist mit drei VCOs ausgestattet, die zueinander synchronisiert werden können. Als Besonderheit verfügt VCO 3 über einen Random Signal Generator, mit dem sich einzigartige Klangfarben erzeugen lassen sollen. Die Oszillatoren lassen sich zur weiteren Bearbeitung einem resonanzfähigen Tiefpassfilter, das über eine eigene Hüllkurve verfügt, und einem Delay separat zuweisen.

Mit der FAM-Engine (Flexbible Advanced Multiplier) stehen drei von Reon neu entwickelte Gate-Generatoren und drei LFOs zur Verfügung. Die Gate-Generatoren lassen sich zu einem internen oder externen Clock-Signal synchronisieren und erzeugen Impulse unterschiedlicher Länge in regulären oder zufälligen Intervallen. Auch die LFOs können synchronisiert werden und erzeugen in Kombination mit einem Gate-Generator auch ein Sample&Hold-Signal. Über sechs frei zuweisbare Tasten lassen sich hiermit schnell und intuitiv Soundveränderungen erzielen. Sechs Setting sind intern abspeicherbar.

Über 18 Patch-Buchsen können weitere Verbindungen im Signalweg hergestellt oder externe Synthesizer in Muton eingebunden werden.

Muton besitzt einen Master-Ausgang und drei Einzelausgänge für die drei VCOs. Neben dem MIDI-I/O ist ein USB-Port vorhanden, über den auch zukünftige Firmware-Updates ausgeführt werden können.

Reon Muton wird derzeit über ausgewählte Händler in Japan verkauft, die auf der Reon-Website verlinkt sind. Aufgrund der aktuellen Mangellage bei Bauteilen sollte man sich bei Interesse vorab beim Hersteller über die Verfügbarkeit erkundigen. Der Preis liegt bei ungefähr 682,- Euro (97.900 Yen), zzgl. Import und Versand.