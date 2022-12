Rezension: Andreas Rosmiarek Musik Millionär – Reich durch Musik

Reich wird hier nur einer ...

Ich muss gestehen, dass ich wirklich neugierig war, nachdem die Anfrage von Peter Grandl bei mir ins Haus flatterte, ob ich nicht Lust hätte, das Buch von Andreas Rosmiarek mit dem provokanten Titel „Musik Millionär – Reich durch Musik“ zu besprechen. Wer mich näher kennt, weiß, dass ich eine spitze Zunge habe, wenn es um provokante Themen geht. Wie kann man es wagen, ein Buch mit einem solchen Titel genau zu dem Zeitpunkt auf dem Markt zu bringen, in dem es der Branche schlecht geht wie nie? Wir haben uns ganz bewusst kein Rezensions-Exemplar schicken lassen, sondern das Buch für AMAZONA.de im Handel erworben.

ANZEIGE

Der Autor

Andreas Rosmiarek wird vielleicht vielen Lesern, die nicht aus der Schlagerbranche kommen, gar kein Begriff sein. Rosmiarek hat es schon immer zur Musik gezogen. Erst wurde eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert, dann ein BWL-Studium begonnen. Doch die eigentliche Leidenschaft galt der Musik. 1988 gründete Rosmiarek die „Beverly Veranstaltungs- & Künstler-Agentur GmbH“ und baute sie in den Folgejahren zu einer der führenden Agenturen Deutschlands und darüber hinaus aus. Mit der Gründung und dem Management von Bellini, die mit „Samba de Janeiro“ einen großen Hit hatten, hat Rosmiarek einen weiteren Meilenstein für seine Karriere gelegt. Dies hat ihm den Weg ins internationale Musikbusiness geebnet. Mit dem Musikverlag „Beverly Music Publishing“, der Konzertagentur Cologne Concerts und vor allem dem Musiklabel Fiesta Records folgten weitere Meilensteine. Fiesta Records ist eines der größten Labels für deutschsprachige Musik und Rosmiarek schreibt damit regelmäßig Erfolge. Insbesondere während der Corona-Pandemie befanden sich zahlreiche Künstler des Labels in den Charts. Romiarek hat sich frühzeitig dem digitalen Vertriebsweg von Musik verschrieben und ein Großteil seines Erfolgs fußt darauf. Nun will er mit der Buchveröffentlichung Musikern Tipps an die Hand geben, um selbst im Musikbusiness erfolgreich zu sein.

Aufbau und Inhalt des Buches

Das Buch „Musik Millionär“ arbeitet die wesentlichen Punkte ab, die das Musikbusiness bestimmen. Wie bekomme ich einen Plattenvertrag? Wie funktioniert das Marketing? Brauche ich einen Produzenten? Wie wird ein Song von mir veröffentlicht? Wer sind die wesentlichen Entscheider im Business und wie trete ich an sie heran? Wie muss ein Künstler sein, um Erfolg zu haben? Selbstmarketing, Eigenkapital, Kapitalanlage, GEMA, GVL, KSK und vieles mehr sind Themen des Buches.

Das erste Drittel des Buches liest sich recht holprig. Hier springt Rosmiarek zwischen verschiedenen Ebenen hin und her. Einerseits möchte er hier jungen Künstlern die Augen öffnen, die glauben, dass sie eine gute Stimme hätten und sich deshalb der Erfolg auch einstellen müsse. Rosmiarek weist darauf hin, wie wichtig eine gute Ausbildung ist und schlägt eine kaufmännische Ausbildung vor. Kenntnisse in Mathe, Deutsch, Englisch und vielem mehr werden hervorgehoben. Das klingt alles sehr nach Berufsberatung durch die Agentur für Arbeit und das betreffende Kapitel könnte auch gut im Unterricht einer Schulklasse im 8. Jahrgang durchgearbeitet werden. Andererseits erzählt Rosmiarek viele Insider-Geschichten aus seinem Leben und wie er selbst zum Erfolg gekommen ist, erzählt von erfolgreichen internationalen Künstlern und warum diese seiner Meinung nach erfolgreich geworden sind. Einige fiktive Fallbeispiele sollen seine Ansichten ebenfalls untermauern. Das Thema „Work-Life-Balance“ darf natürlich nicht fehlen, mit dem Rosmiarek schonungslos abrechnet und damit gleich mit der Lebens- und Arbeitsvorstellung einer ganzen Generation.

Spannender wird es im Anschluss, denn nun soll es ans Eingemachte gehen. In verschiedenen Kapiteln geht es um die Selbstvermarktung, das Anschieben des eigenen Erfolgs durch Kapitaleinsatz, Plattenfirmen, Musikverlage, Musikproduzenten und wie die eigene Kunst Geld generiert. Sehr ausführlich wird auch das Thema Geldanlage thematisiert, natürlich nicht ohne wichtige Tipps wie „Halte dein Geld zusammen und kaufe nicht gleich eine Villa oder einen Ferrari“. Immer wieder geht es natürlich auch um Fiesta Records und wie man bei Fiesta Records mit Künstlern umgeht, sie aufbaut, sie vermarktet – und es geht darum, was es den Künstler kostet, damit das so ist. Denn natürlich verschenkt man bei Fiesta Records kein Geld, sondern erwartet einen gewissen Kapitaleinsatz des Künstlers, der dort seine Musik veröffentlichen möchte. Interessant ist, dass für einige Posten wie zum Beispiel die Kosten für einen Musikproduzenten, die Kosten für den Vertrieb, die Erstellung eines Musikvideos oder die Werbung konkrete Zahlen genannt werden, die mir allesamt sehr niedrig erscheinen.

ANZEIGE

Leere Versprechung mit reißerischem Titel

Die Phrase „Musik Millionär“ ist im Buch zahlreich zu finden. Was nicht zu finden ist, ist ein konkreter Beweis dafür, dass all diese Tipps auch für einen Künstler funktionieren. Es ist ganz klar. Mit dem reißerischen Titel versucht man leichtgläubige Käufer das Buch anzudrehen.

Gesprochen wird von Streaming und den Einnahmen daraus. Von Einnahmen aus Radioeinsätzen und Konzerten. Doch sind es nicht gerade diese Verwertungen von Musik, über deren niedrige Marge sich die Mehrzahl der Musiker in den vergangenen Jahren massiv öffentlich beklagt? Welchen konkreten Ertrag spielt ein deutscher Künstler ein, wenn sein Titel auf Spotify gestreamt wird? Die Berichte von Künstlern, deren Songs auf Spotify millionenfach gestreamt wurden und die mit dem Ertrag noch nicht einmal den Mindestlohn erreichen würden, hören sich nicht nach „Musik Millionär“ an. Natürlich muss man die Summe aus allen Einkünften betrachten: Da wären noch die GEMA, die GVL, die Honorare aus Konzerten, das Merchandising und so weiter. Doch selbst damit werden nur die wenigsten Künstler reich – und wenn sie noch so viele Tipps aus dem Buch beherzigen.

Höre ich mich bei Kollegen um und schaue mir an, was diese alles tun, um ihre Karriere irgendwie anzuschieben und sich gleichzeitig über Wasser zu halten, sehe ich Menschen, die so ziemlich alles, was in diesem Buch genannt wird, umgesetzt haben und noch mehr. Hohe Investitionen für die Produktion von Musik, für deren Vermarktung durch ein Label, für die Eigenvermarktung bis hin zu unzähligen Auftritten, um die Fanbase zu vergrößern, tägliche Posts auf allen Social Media-Kanälen, Verkauf von Merchandising und vielem mehr. Die meisten davon haben erfolgreich ein Musikstudium absolviert, schreiben ihre Songs selbst und man kann ihnen handwerklich nichts vorwerfen. Ohne die im Buch ebenfalls oft verlangte positive Grundeinstellung und die extrem große Liebe zur Musik und dem Publikum, hätten sie bestimmt schon vor vielen Jahren das Handtuch geworfen. Von einem dicken Bankkonto, Aktienpaketen, vermietetem Wohneigentum und der guten Rente im Alter können sie nur träumen.