Roland LX-9, LX-6, LX-5, Oberklasse Upright Digitalpianos

Upright Pianos Deluxe

Mit dem LX-9, LX-6 und LX-5 präsentiert Roland drei neue Digital Pianos aus der Upright LX-Serie. Jedes Modell kombiniert einen klassischen Upright-Look mit – laut Roland – authentischem Flügelsound und einer natürlichen Spielbarkeit und macht mit seinem schlanken Design in fast jeder Umgebung eine überzeugende Figur.

Roland LX-9, LX-6 und LX-5

Die LX-Serie von Roland setzt auf moderne Technologien und die lange Entwicklungserfahrung, um ein möglichst hochwertiges Piano-Erlebnis zu ermöglichen. Der Piano Reality Modeling Ansatz, den Roland erstmals bei den Flügeln der GP-Serie im Einsatz hatte, soll laut Entwickler „den komplexen Klangerzeugungsprozess eines akustischen Klaviers auf allen Ebenen“ rekonstruieren.

Jedes LX-Modell der dreiteiligen Serie basiert auf einer Hammermechanik-Tastatur mit Escapement und 88 Hybrid-Tasten aus Holz und Verbundmaterial. Das LX-9 und das LX-6 besitzen die gleiche Tastenlänge wie ein akustischer Flügel und ermöglichen so eine natürliche Handhaltung und präzise Artikulation. Das Topmodell LX-9 verfügt zudem über eine in die Tasten integrierte Haptik-Technologie, mit der selbst subtile Vibrationen nachempfunden werden können sollen.

Jedes LX-Modell verfügt über ein eigenes Multi-Kanal-Soundsystem, das laut Roland speziell auf das jeweilige Gehäuse abgestimmt wurde. Bei der Anordnung der Lautsprecher wurde darauf geachtet, den vollen Klang eines akustischen Klaviers möglichst akkurat abzubilden, inklusive Saiten- und Gehäuseresonanzen, Hammergeräuschen etc.. Spielt man die Pianos über Kopfhörer, so steht dem Nutzer mit der Roland Piano Reality Ambience Funktion eine Möglichkeit zur Verfügung, das Piano in unterschiedlichen virtuellen Umgebungen zu platzieren. Die Spanne reicht vom intimen Studio-Aufnahmeraum bis zum großen Konzertsaal.

Die LX-Pianos verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, die das Lernen und den Spielgenuss gleichermaßen unterstützen sollen. Anwender können ihr Piano via Bluetooth mit der Roland Piano App und anderen Musik-Apps verbinden und so auf Detaileinstellungen zugreifen, Musik streamen und dazu spielen, digitale Partituren nutzen und vieles mehr.

Zu den weiteren Funktionen gehören der Twin-Piano-Modus zum vierhändigen Spielen im gleichen Register, die integrierte Aufnahmefunktion sowie ein Metronom.

Wer mit dem Kauf eines Pianos der LX-Serie liebäugelt, wird sich mit Sicherheit über das neue Piano AR Tool auf der Roland Webseite freuen, mit dem Anwender einen Raum mit ihrem Smartphone scannen und ein visuelles 3D-Modell des Pianos im Raum platzieren können, um zu sehen, wie das jeweilige LX-Modell in ihrer Umgebung wirkt.

Die Serie umfasst:

Roland LX-9: Erhältlich in den Ausführungen Polished White, Polished Ebony und Charcoal Black

Roland LX-6: Erhältlich in den Finishes Polished Ebony, Charcoal Black und Dark Rosewood

Roland LX-5: Erhältlich in den Finishes Polished Ebony, Charcoal Black, Dark Rosewood und Light Oak

Preise und die Verfügbarkeiten hat Roland noch nicht bekannt gegeben. Diese reichen wir schnellstmöglich nach.