Serato DJ Pro Integration für Denon DJ SC6000Prime

Die Denon SC6000 Media-Player bald als volle Serato DJ Controller

Die Software-Maschinerie läuft bei Denon DJ. Nicht nur hinsichtlich der hauseigenen Software Engine / Engine Prime, sondern auch bei der Einbindung von Streaming-Diensten und DJ-Softwares. So hat Denon DJ heute bekanntgegeben, dass mit dem neuen Serato DJ Pro Update die volle Integration der Denon DJ SC6000 Prime und SC6000M Prime Player vollzogen werden wird.

Mit Serato DJ Pro 2.4.6 werden die beiden Player voll eingebunden sein in die Serato DJ Software und als Controller für die Software genutzt werden können. Das inkludiert nicht nur die Steuerung der Software, sondern vor allem die Einbindung des großen 10-Zoll Displays, welches von nun an in die Ansicht wie auch den Workflow integriert sein wird.

Das gilt wohlgemerkt nicht nur für die Ansicht, denn das Display wird zum „Bildschirm für Serato DJ Pro“, sondern auch für die Steuerung der Software. So sollen verschiedene Steuerung der Software über den Touch-Screen möglich sein, Scrollen und Navigieren zum Beispiel, neben der Ansicht der mitlaufenden Wellenformen sowie notwendigen Informationen aus Serato DJ Pro, dargestellt auf dem Display. Playlisten sollen sortierbar sein nach verschiedenen Parametern, Needle-Drop Search im Track ebenso. Offenbar kann auch hier der Player die Karten des großen Displays ausspielen.

Zudem soll der Player per Knopfdruck als Controller für jedes der vier Decks in Serato DJ Pro nutzbar sein.

Die acht Performance Pads der SC6000-Modelle werden nutzbar sein für Hot Cues, Loops, Roll, Slicer, Sampler, Beat Jump wie auch Pitch Play (sofern der Nutzer/ die Nutzerin Pitch N´Time DJ lizensiert hat als kostenpflichtige Erweiterung in Serato DJ).

Das Update gibt es kostenlos auf der Seite von Serato DJ