Seymour Duncan Slash 2.0 Signature Humbucker

Jetzt mit heißerer Wicklung für mehr Output

„Gleiche Tonalität, die gleiche großartige Klarheit … aber heißer“. Kurzum: mehr Output bei gleicher Sound-Qualität. So lautete das erklärte Ziel von Guns n‘ Roses Gitarrist Slash, als er gemeinsam mit Seymour Duncan seine neuen Signature-Tonabnehmer kreierte.

Dass Slash die nicht nur bei den Aufnahmen und Live-Auftritten mit Guns n‘ Roses, sondern auch bei gemeinsamen Projekten mit Myles Kennedy and The Conspirators seit vielen, vielen Monden Seymour Duncan Humbucker nutzt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Und wie der Großmeister, lieben auch unzählige Fans den Sound dieser Tonabnehmer.

Aber jetzt waren sie Slash seine charakteristischen APH-2 Pickups nicht mehr heiß genug. In der Version 2.0 liefern die Humbucker zwar immer noch den bekannten und geschätzten Sound, bringen aber mit einer heißeren Wicklung mehr Leben in die Bude. Wer also auf den Slash-Sound und die perfekte Balance von Volume, Drive und Kompression steht, wird die neue, verbesserte Version der Seymour Duncan Slash Signature Humbucker lieben. Die Pickups werden ab Ende Mai 2023 in 6 verschiedenen Ausführungen erhältlich sein. Der Slash-Fan hat dann die Wahl zwischen Zebra, Raw Nickel, Nickel, Gold, Black Nickel oder Black und kann die Pickups sowohl einzeln als auch im Set erwerben.

Specs:

Humbucker Tonabnehmer für E-Gitarre

6-Saiter Version

Slash Signature Modell

gleiche Tonalität und Klarheit wie der APH-2, aber mehr Power durch heißere Wicklung

Steg Position

Alnico II Magnet

Gleichstromwiderstand 9,38 kOhm

1-adriges Anschlusskabel mit geflochtenem Schirm

Medium Output

Erhältlich in den Ausführungen Zebra, Raw Nickel, Nickel, Gold, Black Nickel oder Black

Made in USA

Lieferbar sind die Seymour Duncan Slash Signature Pickups ab Ende Mai 2023. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt beim Set zwischen 319,00 und 399,00 Euro und für die Einzel-Pickups bei 159,00 bis 199,00 Euro.