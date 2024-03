Shure MoveMic, drahtloses Lavaliermikrofon

Drahtloses Lavaliermikrofon-Set

So toll die unzähligen Videos auf allen erdenklichen Social Media Kanälen wie Instagram, TikTok, YouTube, Facebook & Co. auch sind, ein ordentlicher Ton gehört vor allem in Gesprächs- und Interviewszenen auf alle Fälle dazu. Um dies für alle gestandenen und angehenden Produzenten noch einfacher zu gestalten, hat Shure mit dem MoveMic ein neues drahtloses Lavaliermikrofon entwickelt. Laut Shure ist es die kleinste und leichteste drahtlose direct-to-phone Zweikanal-Lavalier-Lösung auf dem Markt und es soll der ideale Begleiter für Content Creators, Videoblogger und Journalisten sein, die auch unterwegs und in spontanen Situationen Sprachaufnahmen in einer ordentlichen Audioqualität machen wollen.

Shure MoveMic

Das Shure MoveMic ist ein Ultraleichtgewicht und aufgrund seines kompakten Formfaktors in jedem Video so gut wie unsichtbar. Mit einer Größe von gerade einmal 46 x 22 Millimeter bringt es nur 8,2 Gramm auf die Waage. Sicher verstaut in seinem Ladecase, ist es im Handumdrehen angesteckt und dank Drahtlosverbindung sofort startklar.

ANZEIGE

Das Shure MoveMic gibt es in der Einkanal-Variante MoveMic One sowie als MoveMic Two für Zweikanal-Aufnahmen. Bei Verwendung der Shure MOTIV- und MOTIV-Video-Apps für iOS und Android verbinden sich die Lavaliermikrofone über eine proprietäre Bluetooth-Technologie direkt mit dem Smartphone. Eine universelle Kompatibilität gewährleistet der MoveMic Receiver, der einzeln erhältlich oder im MoveMic Two Receiver-Kit enthalten ist. Über den Receiver lassen sich die Ansteckmikrofone nahtlos mit Kameras, Computern und Apps von Drittanbietern verbinden.

Insbesondere in spontanen Gesprächssituationen, aber auch bei allen sonstigen Produktionen abseits eines festen Studio- und Aufnahmesettings soll das Shure MoveMic seine Vorteile ausspielen. Denn angesteckt ist nur ein Bruchteil des Mikrofons zu sehen. Aufgrund seines geringen Gewichts beeinträchtigt es auch kaum.

ANZEIGE

Shure MoveMic One Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 289,00 € bei

Die beiden Ansteckmikrofone der MoveMic-Serie haben eine Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden. Über das Ladecase sind zwei weitere vollständige Aufladungen möglich, sodass unterwegs insgesamt 24 Stunden aufgenommen werden kann. Das Case kann über USB-C mit einer Powerbank oder am Stromnetz aufgeladen werden.

In Verbindung mit den kostenlosen MOTIV Audio- und Video-Apps können Audioeinstellungen wie Gain, Limiter, Kompression, Rauschunterdrückung und EQ konfiguriert werden. Darüber hinaus können Inhalte direkt von der MOTIV Video-App aus auf Facebook per Live Stream übertragen werden. Die Integration von YouTube-Live Streams soll laut Shure noch im Frühjahr 2024 folgen.

Shure MoveMic Two Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 399,00 € bei

Das MoveMic-System und seine Komponenten sind ab sofort im Handel in folgenden Ausführungen erhältlich:

MoveMic One: Enthält ein MoveMic Drahtlos-Lavaliermikrofon, ein Ladecase und ein USB-C-Ladekabel. Preis: 289,- Euro (UVP)

MoveMic Two: Enthält zwei MoveMic Drahtlos-Lavaliermikrofone, ein Ladecase und ein USB-C-Ladekabel. Preis: 399,- Euro (UVP)

MoveMic Two Receiver Kit: Enthält zwei MoveMic Drahtlos-Lavaliermikrofone, ein Ladecase, ein MoveMic-Receiver, zwei USB-C-Kabel, ein 3,5-mm-Klinkenkabel und eine rollbare Aufbewahrungstasche. Preis: 569,- Euro (UVP)

MoveMic Receiver: Enthält den MoveMic-Receiver und ein USB-C -Ladekabel. 229,- Euro (UVP)

Die MoveMic-Komponenten und Zubehör, einschließlich eines USB-C-auf-Lightning-Kabels, sind separat erhältlich. Magnetische Lavalier-Halterungen und ein weißer Windschutz mit weißen Clip-Abdeckungen sind laut Shure ab Frühjahr 2024 erhältlich.