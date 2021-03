Software und Plugins mieten: iZotope Producers Club und Music Production Suite

Zwei Software-Pakete zur Miete

Gerade heute morgen haben wir darüber berichtet, dass Steinberg die Organisation seiner Lizenzen für Cubase, Nuendo, Wavelab, Dorico & Co zeitnah ändern wird, die neue Steinberg-Welt soll dongle-free sein. Vermutlich ist dies auch das Ende der eLicenser Software. Bereits im Januar berichteten wir darüber, dass Reason Studios auf das Abo-Modell umschwenkt und nun lenkt auch iZotope um. Unter den Namen „Producer Club“ und „Music Production Suite Pro“ habt ihr ab sofort die Möglichkeit, zwei verschiedene Software-Pakete monatlich oder jährlich zu mieten. So wie es aussieht, ist dies aber nur eine zusätzliche Möglichkeit, einem Kauf der Software steht somit nichts im Wege. Vermutlich wird man zunächst abwarten wollen wie groß das Interesse an diesem Modell ist.

Die beiden o. g. Software-Pakete sind unterschiedlich ausgestattet. So umfasst der „Producer Club“ die Software Ozone Pro, Neutron Pro, Nectar Pro, iZotope Relay, Visual Mixer und VocalSynth Pro, wobei das Pro als Namenszusatz lediglich die Wahl des Subscription-Modells verdeutlicht, der Funktionsumfang ist identisch zu den aktuellen Versionen der Programme. Zeitnah sollen das Neoverb-Reverb Plug-in, Tonal Balance Control und Insight Pro hinzugefügt werden.

Der Preis für das „Producer Club“-Bundle liegt bei 19,99 US-Dollar im Monat. Darin enthalten sind alle zukünftigen Updates der Software, Melodyne 5 Essential, Online Übungen vom Berklee College sowie zusätzliche Software-Features und exklusiver (Gema freien) Sound-Content. Dies erhaltet ihr natürlich nur so lange, wie ihr das Paket mietet. Die Kündigung kann zu jedem Zeitpunkt erfolgen, es gibt also keine Mindestlaufzeit.

Etwas anders ist die „Music Production Suite Pro“ aufgestellt. Zwar gehören hier auch Ozone Pro, Neutron Pro, Nectar Pro, iZotope Relay, Visual Mixer zum Paket, allerdings tauscht iZotope den VocalSynth mit dem RX Pro for Music. Das Paket ist also eher auf Produzenten ausgerichtet. Auch hier gehört Melodyne 5 Essential zum Paket dazu, auch hier sollen die o. g. Plug-ins später hinzukommen. Zusätzlich bewirbt iZotope das Bundle mit herunterladbaren Übungsprojekten und Mixing und Mastering Artikeln und Videos.

Der Preis für das „Music Production Suite Pro“-Paket liegt mit 24,99 US-Dollar etwas über dem des „Producer Clubs“. Auch hier könnt ihr jederzeit kündigen.