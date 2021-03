Steinberg ändert Lizenzsystem, das Ende des eLicenser als Kopierschutz?

Seit etlichen Jahren setzt die Hamburger Software-Schmiede Steinberg auf den eLicenser als Dongle und Kopierschutz ihrer Software. Egal ob Cubase, Wavelab, Dorico oder Nuendo, stets ist die Software, die das Lizenzmanagement übernimmt und letztlich die Freigabe für die Nutzung der Software auf dem Rechner erlaubt, unerlässlich.

Doch nun ändert sich das. Auf dem hauseigenen Twitter Account hat Steinberg eine Meldung veröffentlicht und darin bekanntgegeben, dass der eLicenser faktische Geschichte ist, die neue Steinberg-Welt wird Dongle-frei sein. Bleibt die Frage: Was kommt nun? Darüber schweigt sich Steinberg leider aus, genauere Informationen, wie das Lizenz-Management ab sofort gehandhabt wird, sind bis dato nicht bekannt.

Die ersten User vermuten bereits, dass Steinberg, wie viele andere Hersteller mittlerweile auch, von nun an auf ein Subscription-/Abonnement-Modell umschwenken könnte. Reason Studios hatte dies für seine gleichnamige DAW gerade erst bekanntgegeben. Bleibt also abzuwarten, für was sich Steinberg letztlich entschieden hat. Wir bleiben dran!

Die Original-Meldung auf Twitter:

Hello all,

For many of you this is the announcement you have been waiting for. While we put our heart and soul into developing ground-breaking products in your best interests, we haven’t accomplished our promise to provide you with the user experience you deserve in every part of Steinberg’s technologies in recent time.

We have been listening to your feedback for years, but significant changes need time, and we had to carefully lay out our vision for the future. But now the time has come to put our approach to license management at the center of our attention. We have decided to adopt a new license management technology that everyone will benefit from to prepare for coming requirements.

An authorization system shouldn’t get in your way, but support you in the onboarding process. Anti-piracy protection technology shouldn’t restrict you as the customer, but secure your investment. A license management shouldn’t stop you from using your products, but enable you to be creative, whenever and wherever you are.

At this point in time, all we can tell you is that everyone at Steinberg is strongly committed to providing you as soon as possible with a solution that offers more flexibility, more reliability and, of course, a seamless migration. It’s too early to announce details on the schedule or the new environment, but one thing is for sure: The future will be dongle-free.

The Steinberg Team