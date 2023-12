Soldano Astro Tube Amp mit IR-Loader - Das Ende der Stacks?

Um es gleich vorwegzunehmen: Dieser Amp ist für mich – und das kann man so kurz vor Ende des Jahres ruhig sagen – DIE Neuentwicklung des Jahres und könnte auch für eingefleischte Freunde der meterhohen Stacks ein echter Gamechanger werden. Der Soldano Astro 3 Channel All-Tube Amp ist da. Und er mischt die Karten neu. Nicht nur, dass er die bislang so oft unversöhnlichen Fans von Röhrenamps und digitalen Lösungen endlich mal an einen Tisch bekommen könnte, nein, er hat das Zeug zum neuen Klassiker!

Das Konzept ist so simpel wie genial und sicherlich ist Mike Soldano auch nicht der Erste, der diesen Weg beschreitet. Aber die Konsequenz, mit der der klassische Soldano Sound in ein zukunftsfähiges Konzept überführt wurde, ist schon beachtlich.

Soldano Astro 3 Channel All-Tube Head

Beim Soldano Astro handelt es sich um einen 3-kanaligen, vollständig röhrenbetriebenen Verstärker, der mit seinen 20 Watt einfach mal so auf eine Box gestellt werden kann und zum Losrocken einlädt. Die drei Kanäle (Clean, Overdrive 1 und Overdrive 2) bieten insgesamt vier Sounds, die von Soldano als „Galaxien“ bezeichnet werden. Die grüne Galaxie kümmert sich dabei um die cleane Verstärkung mit reichlich Headroom, für laute, unverzerrte Sounds, hin zu leichtem Breakup. Die blaue Galaxie beginnt dann da, wo die grüne aufhört, bei erdigen Bluessounds hin zum angezerrten Rockbrett. Die lila Galaxie kann schon Highgain mit schön straffer Bassabstimmung, die rote Galaxie schließlich zimmert den klassischen Soldano Overdrive aufs Parkett.

Der Clou ist jetzt, dass sich die blaue, die lila und die rote Galaxie jeweils individuell einem der beiden Overdrive-Kanäle zugeordnet und gespeichert werden können. Das ganze erfolgt über den Galaxy Select Switch. Die Kombinationen sind also zahlreich, im Livebetrieb übernimmt die Steuerung das Midi Fußboard. Dieses 4-Tasten-MIDI-Board ermöglicht es, jede Kombination von Kanälen, Galaxien und IRs zu speichern und abzurufen. Natürlich ist der Astro auch in der Lage, von externem Midi-Equipment gesteuert zu werden. Auf diese Weise können bis zu 128 Presets gespeichert werden, um den Abend zu verschönern.

Und wo wir schon bei den IRs sind: Jetzt wird’s richtig spannend. Der Soldano Astro hat bis zu sechs IRs an Bord, die über einen Editor für Mac oder PC bearbeitet und ausgetauscht werden können. Selbstverständlich kann man hier auch seine eigenen IRs hineinladen. Der Amp kann auch komplett ohne Box betrieben werden und wird einfach per XLR mit dem Pult verbunden. Bands, die mit InEar spielen, werden das zu schätzen wissen.

Der Soldano Astro ist auch als Combo erhältlich, dieser ist mit einem Celestion Greenback bestückt, falls man den Amp pur nutzen möchte. Der Preis ist happig, das Top wird 2.299 € kosten, der Combo hobelt 2.649 € vom Konto ab. Lieferbar sind die Amps in etwa 4 Wochen.

