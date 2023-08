Sonicware LIVEN LoFi-6, Sampling-Groovebox

Mit 6 kHz bei 16 Bit

Sonicware LIVEN LoFi-6 ist eine limitierte Sonderauflage der Sampling-Groovebox LIVEN LoFi-12. Durch Halbierung der Sample-Rate ist die Maschine sogar noch lofi-iger geworden.

Grundsätzlich entspricht LoFi-6 dem Modell LoFi-12, das durch die neue Edition nicht abgelöst wird. Vielmehr ist das Sondermodell auf nur 500 Stück limitiert.

Wie es der Name LoFi-6 schon andeutet, wurde die Sample Engine auf einen 6 kHz-Modus getrimmt. Damit einhergehend verdoppelt sich die maximale Dauer für ein Sample (Mono) auf acht Sekunden.

Außerdem wurde ein Tube-Modus implementiert, der den Sound einer Röhre emuliert und für satte Bässe und einen krsipen Klang sorgen soll.

Alle weiteren Features entsprechen dem Modell LoFi-12. Es gibt einen 4-Track Sequencer mit Locking-Funktion für Parameter und Sounds (verschiedene Samples pro Spur) sowie Swing- und Laid Back-Parametern. Jeder Track kann mit einem von 12 Effekten bearbeitet werden und für den Master-Effekt stehen neun Algorithmen zur Auswahl. Bei den Samples lassen sich Start- und Endpunkt justieren, die Tonhöhe einstellen, rückwärts abspielen und ein Loop festlegen. Es gibt ein Multimode-Filter sowie ein LFO zur Modulation. Die Groovebox kann sich selbst resamplen und Samples per Auto-Slicing in mehrere Abschnitte zerteilen.

Unseren Testbericht zum Sonicware LIVEN LoFi-12 findet ihr unter diesem Link.

Zusätzlich hat Sonicware das Firmware-Update 2.1 für LIVEN LoFi-12 veröffentlicht, das den Track-Effekt „S.Maximizer“ enthält und eine einfache Sequenzverdopplung, Reglerbewegungen beim Resampling, das Deaktivieren des Noise Gates am Audioeingang sowie das Loopen von Chain-Pattern ermöglicht.

Sonicware LIVEN LoFi-6 wird offenbar nur direkt vom Hersteller und über den amerikanischen Online-Shop Perfect Circuit vertrieben. Interessenten aus Europa sollen sich dorthin wenden, was

zusätzlich zum Versand auch noch Steuern / Zoll bedeutet. Der Preis ist mit 299,- US-Dollar angegeben. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Sonicware LIVEN LoFi-6 Spezifikationen

– 16bit – 6kHz linear PCM sampling (mono)

– TUBE mode to reproduce vacuum tube sound

– Sampling up to 8 seconds per sample

– Auto start sampling function with the input level (input level can be set)

– Start/end point, attack, release, pitch, and level adjustment

– Reverse playback

– Sustain loop settings

– Resampling

– Chopping with Downbeat Divider

– Maximum polyphony: 10 voices

– 128 sample memory slots (16 x 8 banks)

– Import and export of a slot or banks of samples (via MIDI)

– Mono mode with adjustable glide time

– Legato mode with adjustable glide time

– Arpeggiator

– 4 sequencer tracks

– Up to 64 steps per pattern

– 64 patterns

– Step length can be set from 1/1 to 1/32

– Real-time recording

– Directly enter notes for each step when sequencer is on or off

– Enter longer notes (Tied notes)

– Metronome and pre-count function

– Duplicate to extend a sequence

– Transpose function

– Swing function

– Pattern BPM / Global BPM can be set

– Pattern chain function (Loop playback possible)

– Track level and pan can be set independently

– Parameter Lock function to record parameter settings for each step

– Sound Lock function to record sound settings for each step

– RANDOM function to play back steps in random order

– STUTTER function to play back only the step being pressed

– DICE function to set the note playback probability from 25 to 100%