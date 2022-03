Sonicware SmplTrek, portabler Groove-Sampler

Überall samplen und grooven

Mit dem Sonicware SmplTrek nimmt der japanische Entwickler Yu Endo sein nächstes Projekt in Angriff. Die gerade erst gestartete Kickstarter-Kampagne hat ihr Funding-Zeil schon so gut wie erreicht.

SmplTrek ist eine kompakte, portable Groovebox mit integriertem Sampler. Man kann Samples über das eingebaute Mikrophon, den Audioeingang oder USB, zum Beispiel von einem Smartphone oder einem Rechner aus, aufnehmen. Dabei kann ein Insert-Effekt gleich mitgesamplet werden. Außerdem ist ein Re-Sampling von bearbeiteten Klängen möglich. Der Recording-Vorgang wird mit einer One Touch-Funktion schnell und direkt ausgelöst. Samples werden per Auto-Slicing in einzelne Segmente zerteilt und auf den Tasten angeordnet. Ebenso sind Funktionen für Time Stretching und Pitch Change vorhanden. Das Sample wird als Waveform dargestellt und lässt sich auch manuell editieren. Die Samples werden auf einer SD-Card gespeichert oder lassen sich über USB auf einen Rechner auslagern.

Im Sequencer können unterschiedliche Arten von Spuren aufgenommen werden: Loop Track, Shots Track, Drum Track, Instrument Track und MIDI Track. Eine Scene besteht aus 10 Sequencer Tracks, die nach den genannten Varianten eingestellt werden können. Aus 16 Scenes wird ein Song Project zusammengestellt. Bis zu vier Spuren von Instrument Tracks und Drum Tracks können auf die interne Klangerzeugung zugreifen, die über 500 Sound und 100 Drumkits beinhaltet. Für die restlichen Spuren greift man auf die aufgenommenen Loops und Samples zu.

Parallel dazu gibt es drei weitere Global Audio Tracks, mit denen man längere Passagen von Gesang oder Instrumenten aufnehmen kann. Es lassen sich mehrere Takes aufzeichnen, die anschließend aufgesplittet und zu einer optimalen Spur wieder zusammengefasst werden können. Auch das klassische „Punch-In Recording“ ist möglich. Das Konzept erinnert an das Roland Verselab MV-1.

Ein fertiger Song kann direkt gestreamt werden. Dabei lassen sich auch Playback und eine gesungene bzw. gespielte Performance zusammen live streamen.

SmplTek besitzt zur Bedienung ein OLED-Display, 15 RGB-Pads, 16 Mehrfunktionstaten für Scenes, Step Sequencer etc., Navigationstasten im Gamepad-Stil, Parameter- und Transporttasten. Außerdem sind auf der Oberseite ein Mikrophon und ein kleiner Lautsprecher integriert. Das Gerät soll sehr leicht sein und kann mit Batterien betrieben werden.

Die erste Produktionsrunde von Sonicware SmplTrek soll ab September 2022 verfügbar sein. Zur Kickstarter-Kampagne gibt es ein Super Early Bird-Angebot von ca. 260,- Euro (nur noch 3 Tage). Danach kostet SmplTrek ca. 352,- Euro und wird voraussichtlich im Dezember verfügbar sein. Der spätere Retail-Preis ist mit 429,- US-Dollar angegeben.