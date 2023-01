Sonicware Liven LoFi-12, Update Version 2

Resampling, Chopping, Remix-FX

Für den gerade erste veröffentlichten Sampler Sonicware Liven LoFi-12 wird schon das Update Version 2 nachgereicht, mit dem die Bearbeitung von Grooves um ein paar Funktionen erweitert wird.

Der 4-Track Groove-Sampler LoFi-12 ist vor allem für Hip Hop, Chillout, Breakbeat und Drum & Bass konzipiert. Ein wichtiges Stilmittel, das in diesem Genres bei der Produktion eingesetzt wird, ist das Resampling. LoFi-12 kann mit dem Update nun ganze Patterns, einzelne Tracks oder auch das, was auf dem Keyboard manuell eingespielt wird, als ein neues Sample aufnehmen. So können unter anderem auch Effekte und Filterbearbeitung mit aufgezeichnet werden und es lassen sich mehrere Tracks zusammenfassen, um weitere Spuren einspielen zu können.

Es gibt zwei neue Voice-Modi: ‘Drum’ and ‘Chop’. Da lassen sich Samples mit einem neu entwickelten Downbeat Divider automatisch zerteilen (slicen). Die zerteilten Abschnitte des Samples werden über das Keyboard verteilt und können mit den Tasten gespielt werden. Der Drum-Modus arbeitet polyphon, so dass zum Beispiel HiHat und Kick oder Snare auf dem gleichen Step gespielt werden können. Der Chop-Modus arbeitet im Prinzip genauso, ist jedoch monophon.

In der Master-Sektion ist der Effekt ‘R.MIX’ hinzugekommen. Hier lässt sich für Glitch- und Arpeggio-ähnliche Effekte ein Repeater in Echtzeit steuern.

Das kostenlose Update Version 2 für den Sonicware Liven LoFi-12 steht ab sofort zum Download zur Verfügung. Den AMAZONA.de-Testbericht zum Groove-Sampler könnt ihr unter diesem Link nachlesen.