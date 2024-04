Großes Update zum 404-Day

Zum 404-Day veröffentlicht Roland das Firmware-Update 4.04 für den Sampler SP-404MKII (macht zusammen 1.212). Neben zahlreichen neuen Funktionen und Verbesserungen gibt es nun auch eine Unterstützung des Koala Samplers.

Roland SP-404MKII, Firmware-Update 4.04

Die Koala Sampler-App (iOS/iPadOS/Android OS) lässt sich nun mit dem SP-404MKII steuern und als Sampler für das Hardware-Gerät genutzt werden.

Zu den wichtigen neuen Funktionen zählen „Looper“ für überlappende Samples, „Groove“ für die Rhythmisierung von Samples, „Multipad Export“ zur Konvertierung von eingespielten Phrasen in Audio für jedes Pad. Außerdem lassen sich auch Pattern Chains als Samples bouncen und über „Sample Merge“ können mehrere Samples zu einem Sample kombiniert werden.

Bei Sampling sowie Resampling lässt sich nun die Anzahl der Takte vorab festlegen. Ein Level Meter zeigt dabei den Pegel an und der Vorgang kann über Start/Stop-Befehle von externen MIDI-Geräten gesteuert werden.

Es wurde ein „Sound Generator“ hinzugefügt, mit dem sich Bässe und andere Synth-Sounds erzeugen lassen. Bei den Effekten sind das „DJFX Delay“ und im MFX-Block „Filter+Drive“, „Resonator“, „Delay“, „Isolator“ und „DJFX Looper“ hinzugekommen. Außerdem bleiben nun die Einstellungen der Effekte erhalten, wenn die Effekt-Busse 1 und 2 getauscht werden.

Und auch im Sequencer finden sich neue Features. Mit „Microscope“ lassen sich nun Pattern Note für Note editieren. Im TR-REC Modus gibt es eine zusätzliche Tap Recording-Funktion.

Weitere Verbesserungen gibt es bei der internen Dateiverwaltung sowie dem Speichern auf der SD-Card, eine Aufnahme und die Einstellung von Intervall-Typen für „Roll“ sowie mehr Skalen im Chromatic Mode. Weiterhin wurde noch kleinere Anpassungen sowie einige Bug Fixes durchgeführt.

Das Roland SP-404MKII Firmware-Update 4.04 steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit. Nutzern der SP-404MKII-App wird empfohlen die Version 4 der App zu installieren.

Unseren Testbericht zum Roland SP-404MKII könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Ab hier die Meldung vom 10. März 2023 zur Version 3

Es gibt Neues vom und für den SP-404 MK2 von Roland. Ab sofort steht Firmware-Version 3.0 zum kostenlosen Download bereit. Und dieses bietet einige sehr interessante neue Features.

Roland SP-404 Mk2 – Firmware-Update 3.0

Eine der Neuerungen beim SP-404 Mk2 ist die Möglichkeit, Multitrack-Files einzusetzen, diese zu editieren und zu re-samplen – egal ob man diese direkt mit dem SP-404 aufgezeichnet hat oder eine Datei aus der DAW importiert.

Im Bereich der Synchronisation hat Roland die Möglichkeit nachgelegt, dass man die Bänke A-E sowie die nächste Reihe über einen einzelnen MIDI-Kanal spielen kann. Gerade in Kombination mit MIDI-Controllern oder einem Sequencer ergibt das Sinn. Auch weitergehende MIDI-Funktionen wie das Filtern oder Ignorieren bestimmter MIDI-Daten wurden erweitert.

Der Sequencer und der DJ-Modus bieten nun die Möglichkeit, Cue-Punkte zu setzen, so dass man spezielle Stellen eines Audiofiles direkt mit einem Fingertipp triggern kann, sehr gut.

Weitere Verbesserungen des Roland SP-404 Mk2 Firmware Updates 3.0 betreffen eine Quantisierung nach der Aufnahme, erweiterte Funktionen für das Kopieren von Patterns und Spuren (innerhalb eines Projekts, aber auch in ein anderes Projekt) und die Möglichkeit, das Tempo feiner zu justieren.

Das Update bekommt ihr kostenlos auf der Roland Website.

Hier das offizielle Video von Roland zum Update 3.0:

Hier unsere Original-News vom 01.07.2022

Ende 2021 stellte Roland die zweite Generation seines beliebten Samplers SP-404 vor. Nun stattet Roland diesen mit einem großen Update aus, das u. a. ein Eingabemodus im TR-Stil ermöglicht.

Roland SP-404 MK2

Als Alternative zum klassischen Recording bietet der SP-404 MK2 mit dem neuen Update 2.0 die Funktion „TR-REC“. Damit lassen sich Patterns ganz im Stil des Step-Modus der TR-X0X-Drumcomputer eingeben. TR-REC unterstützt die Eingabe mehrere Triggers pro Step, die Eingabe kann aber auch chromatisch oder über MIDI-Velocity erfolgen. Auch Motion-Recording ist möglich.

Toll ist auch die Tatsache, dass beide Aufnahmemodi parallel genutzt werden können und man ohne die Wiedergabe zu stoppen, zwischen den Modi wechseln kann.

Neue Effekte für den SP-404 Mk2

Auch ein paar neue Effekte hat Roland dem SP-404 Mk2 mit dem Firmware Update 2.0 spendiert. So finden sich in der MFX-Engine nun die Effekte Cloud Delay, SX Delay, SX Reverse und Backspin. Im Bereich der Input-FX gibt es einen neuen Harmony Effekt und es gibt neue Backing- und Ensemble-Modi im Rahmen der VariPhrase-Features. Diese sollen den Klang merklich verbessern. Und laut Roland sollen sich die Parameter der Effekte nun per MIDI-Control-Change-Befehle steuern lassen.

Neben dem TR-REC Modus und den neuen Effekten hat Roland weitere, kleiner Verbesserungen in das Update 2.0 eingebaut. So bietet der SP-404 Mk2 ab sofort doppelt so viele Undo-Schritte für die Rücknahme von Bearbeitungsschritten, im DJ-Modus können interne Patterns genutzt werden, ein Crossfader ist nun an Bord und es können MIDI-Befehle für die Anwahl von Patterns genutzt werden.

Hier ein Video zu den neuen Funktionen:

Das Update auf Version 2.0 ist kostenlos. Der SP-404 Mk2 Sampler ist zum Preis von 499,- Euro im Handel erhältlich.