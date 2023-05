Superbooth 23: Sonicware Liven Texture Lab, Granular-Sampler

Granular-Groovebox & FX-Gerät

Sonicware erweitert die Liven-Serie um den Granular-Sampler Texture Lab. Das Desktop-Gerät wird erstmalig auf der Superbboth 23 am Stand W317 zu sehen und hören sein.

Sonicware Liven Texture Lab, Granular-Sampler

Texture Lab kann Samples aufnehmen und mit den Möglichkeiten der granularen Synthese bearbeiten, aber auch als Granular-Effektgerät für externes Audiomaterial genutzt werden.

Die Bedienoberfläche ist übersichtlich gestaltet und anders als bei Liven LoFi-12 benötigt man kein extra Overlay, um sich bei den Funktionen für den Sampling-Vorgang zurechtzufinden.

Für Samples stehen 32 Speicher-Slots zur Verfügung. Die Engine arbeitet maximal vierstimmig.

Die Samples werden in Grains zerteilt, wobei sich die Parameter Size, Timing, Density, Jitter, Shape und Diffusion einstellen bzw. modulieren lassen. Grain Size und Shape können auch per Zufall gesteuert werden. Für die Modulation sind zwei synchronisierbare LFOs und eine AR-Hüllkurve vorhanden.

Beim Abspielen kann auf Pitch, Length, Position und Speed sowie die Mischung zwischen Original-Sample und Grains Einfluss genommen werden. Zur weiteren Klangbearbeitung gibt es ein Multimodefilter und ein Shimmer-Reverb. Ein bearbeiteter Sound kann intern per Resampling erneut aufgenommen werden.

Anstelle von aufgenommenen Samples kann am Line-Eingang auch beliebiges Audiomaterial eingespielt werden, das dann mit den Granular-Funktionen wie mit einem Effektgerät bearbeitet wird.

Texture Lab besitzt wie alle Liven-Geräte einen Step Sequencer mit einer Pattern-Länge von bis zu 128 Steps und einer Auflösung von bis maximal 1/32tel. Es kann im Step-Verfahren oder in Echtzeit aufgenommen werden, wobei auch Parameter-Locking und Sequence-Effects möglich sind. Allerdings können pro Step maximal nur drei Stimmen gespielt werden.

An Anschlüssen gibt es Line-I/O, MIDI-I/O, Sync-I/O und eine Kopfhörerbuchse. Das Gerät besitzt einen eingebauten Lautsprecher und kann optional mit Batterien betrieben werden.

Sonicware Liven Texture Lab soll schon ab Ende Mai verfügbar sein. Der Preis beträgt 319,- Euro.

Sonicware SmplTrek Update 2.0

Außerdem hat Sonicware kürzlich das Firmware-Update 2.0 für den mobilen Sampler SmplTrek mit folgenden Features veröffentlicht:

• Improved sampling workflow with presets

• Improved monitor function

• Real Time Recording – without quantisation or with high resolution.

• Enhanced Swing options

• Easy duplication, copying of drum, instrument or shot tracks

• Drum track settings for pitch

• Improved waveform display for global audio tracks and input level display

• Improved effects parameters for vinyl/cassette FX. Bitcrusher FX