SoundSwitch Control One Beleuchtungs-Controller

Vereinfachte Beleuchtungen mit Dual-Universum DMX-Interface

SoundSwitch, der Anbieter von Software und Hardware für DJ Beleuchtungssteuerungen, stellt SoundSwitch Control One vor, einen professionellen Beleuchtungs-Controller und ein Dual-Universum DMX-Interface.

Seit Veröffentlichung ihrer automatisierten Beleuchtungssoftware widmet sich SoundSwitch der Entwicklung von Tools, die es Djs und anderen Anwendern erleichtern, Beleuchtungen in die Live-Performance zu integrieren. Das kompakte Format, die umfangreichen Funktionen und die vielseitigen Verbindungsmöglichkeiten mit DJ- und DAW-Anwendungen sollen Control One zum ersten Beleuchtungs-Controller machen, der speziell für DJs und Performer entwickelt worden ist.

ANZEIGE

SoundSwitch Control One: Beleuchtungssteuerung für DJs und Performer

Kompakt und intuitiv soll Control One allen Nutzern eine vertraute und spaßige Beleuchtungserfahrung bieten. Control One sei kompatibel mit professionellen DJ-Plattformen, wie Engine DJ, Serato DJ und Virtual DJ, und lasse sich daher leicht in bestehende Setups integrieren. Außerdem können Musiker und Performer Lightshows automatisieren und mit Ableton Link Live-Beleuchtungseffekte hinzufügen oder mit dem Control One die BPM manuell vorgeben.

Automatisiert, aber vollständig anpassbar

Branchenführend im Bereich der Musik-synchronen Beleuchtungsautomatisierung, liefert die SoundSwitch Software dynamische Lightshows mit einem einzigen Klick. Dazu kann man aus dutzenden vorkonfigurierter Lightshows wählen, die nach Genre oder Stimmung sortiert sind, und das Ergebnis immer nach Wunsch anpassen. Wenn es Zeit wird zu performen, bietet der Controller anpassbare RGB Performance Pads, Parameter-Drehregler und einen Touch-Streifen, um das perfekte Ambiente für jedes Event und für jeden Auftrittsort zu erschaffen.

ANZEIGE

1:1 Hardware-Kontrolle für SoundSwitch

SoundSwitch Control One bietet taktile Kontrolle über alle SoundSwitch Performance-Funktionen. Man kann mühelos Farb- und Positions-Overrides auslösen, zwischen Bänken von automatisierten Lightshows (Autoloops) wechseln, elegante Ambiente mit dem subtilen Static Look erschaffen, und das Stroboskop für dynamische visuelle Effekte aktivieren.

Plug-and-Play mit Engine DJ Hardware

Man kann das alles auch ohne Computer nutzen, denn das Gerät ist Plug-and-Play kompatibel mit Engine DJ Hardware, die auf Engine DJ v2.0 oder neuer läuft. Dazu wird Control One einfach mit einem verfügbaren USB-Port auf der Engine DJ Hardware verbunden und man hat die volle Standalone-Kontrolle über die gesamte Performance-Umgebung, Musik und Lichter.

Features SoundSwitch Control One

1:1 Hardware-Kontrolle für die SoundSwitch Software

Plug-and-Play mit Engine DJ Hardware (Engine Lighting)

Automatische Lightshows, synchron mit Beat Grids

Kontrolle über DMX- und Philips Hue Lichter

Performance Pads mit anpassbarem RGB

Kontrollen für Panning, Neigung und Intensität

Integrierter Speicher für das Abspeichern von Light-Patch und Einstellungen

Vier professionelle DMX-Anschlüsse für 2 DMX-Universen

DMX-Eingang für den Zusammenschluss mit Beleuchtungssysteminstallationen

Duales USB für nahtlose DJ-Übergaben

Eingebautes OLED-Display für Einstellungen und Konfigurationen

Die UVP liegt bei 359,99 Euro.

Control One enthält drei Monate Zugang zu SoundSwitch für neue Nutzer.