Steinberg Dorico 5, Notationssoftware

Software für Komposition und Notation

Steinberg hat die neue Version seiner Notationssoftware Dorico vorgestellt. Dorico 5 bringt wieder allerhand neue Features für Komposition und Notation unter macOS, Windows und iPadOS mit sich.

Steinberg Dorico 5

Durch eine weitreichende Unterstützung von Expression-Maps sowie einem integrierten KeyEditor bietet Dorico allerhand detaillierte Bearbeitungsmöglichkeiten für die musikalische Darbietung. In Version 5 soll diese nun erweitert worden sein.

Stage Templates ermöglichen dem Nutzer, nun in kürzester Zeit Instrumente im Stereofeld zu

verschieben oder eine automatische Panoramazuweisung in Abhängigkeit zum aktuell

gewählten Ensemble vornehmen zu lassen. Auch wenn viele Sample-Librarys bereits vor

Ort in speziellen Konzerthallen aufgenommen wurden, sind einige mit dichter Mikrofonierung abgenommene Samples letztlich im Sinne eines ausgewogenen Stereobilds

auf einen ordentlichen Mix angewiesen. Mit Stage Templates lässt sich dies laut Steinberg mit nur wenigen Klicks realisieren.

Analog zur physischen Instrumentenanordnung auf einer virtuellen Bühne durch Stage

Templates, beschreibt das Feature Space Templates im neuen Dorico 5 die Parameter des Raums, in

welchem ein Instrument performt, ganz gleich, ob es sich dabei um eine Konzerthalle, ein

Aufnahmestudio oder eine Kirche handelt. Durch den unmittelbaren Abruf verschiedener

Faltungshall-Presets, ermöglicht Space Templates über eine Anpassung der

Tiefenstaffelung so ein schnelles und einfaches Experimentieren mit unterschiedlichen

Klangvariationen des eigenen Sounds.

Für eine im Ergebnis überzeugende virtuelle Musikperformance ist die Aufnahme über eine

MIDI-Tastatur meist unerlässlich, was in der Praxis jedoch vielleicht nicht jedem Nutzer sofort gelingt. Das neue Pitch Contour Emphasis Feature in Dorico 5 rekreiert hierfür

das dynamische Spiel eines echten Musikers, indem melodischen Phrasen eine subtile,

aber realistische Umsetzungsform verliehen wird, welche die Musik lebendiger werden lässt.

Weitere auf die Wiedergabe fokussierte Verbesserungen in Dorico 5 beinhalten die

Integration von Steinbergs kreativer Drum-Software Groove Agent SE und neuen MIDI-Trigger-Regionen, um zusammen mit den mitgelieferten Drum-Patterns auf schnelle Weise eine realistische Rhythmus-Sektion zu kreieren. Die Expression Maps, die die Zuordnung zwischen geschriebener Notation, MIDI-Controllern und den Klängen aus Sample-Bibliotheken herstellen, wurden ebenfalls um neue Möglichkeiten wie etwa ein schaltbares Delay ergänzt.

Die neue Funktion Scrub Playback erlaubt ein schnelles und einfaches Abhören aller

Instrumente zu einem ausgewählten Punkt im Stück, der sich hörbar sowohl vorwärts als

auch rückwärts durch die Musik verschieben lässt. Diese Möglichkeit könnte vor allem bei der

Überprüfung von Harmonien und auf der Suche nach falschen Noten von Vorteil sein.

Bei der Eingabe von Noten, Symbolen & Co. kann nun u. a. eine beliebige Anzahl von

Instrumenten ausgewählt werden, um Spieltechniken, Dynamik, Verzierungen oder andere Notationselemente einzugeben – und Dorico ergänzt die jeweilige Markierung automatisch bei

jedem selektierten Instrument. Die direkte Bearbeitung über das Klicken und Verschieben von Noten in der Pianorolle des Key Editors wurde nun auch auf die Notationsansicht in Dorico 5 erweitert.

Die weiteren neuen Features werden wir zeitnah in einem Test zu Steinberg Dorico 5 beleuchten. Hier das offizielle Video zu Dorico 5:

Ab sofort sind die Vollversion von Dorico 5 (579,- Euro) und die Elements 5 Version (99,99 Euro) über den Fachhandel erhältlich. Zusätzlich bietet Steinberg mit Dorico 5 SE sowie Dorico für iPad zwei kostenfreie Versionen der Software an.