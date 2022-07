Steinberg Spectral Layers 9, spektraler Audio-Editor

Spektrale Audio Bearbeitung

Erst kürzlich hat Steinberg mit VST Live eine gänzlich neue Software auf den Markt gebracht, die den Fokus auf die Live-Performance setzt. Nun folgt die neue Version von Spectral Layers, dem Audio-Editor mit spektraler Bearbeitungsmöglichkeit. Weitere Audio Editoren findet ihr in unserer großen Marktübersicht.

Steinberg Spectral Layers 9

Wie bisher ist Steinberg in den zwei Varianten Pro und Elements erhältlich, wobei die Elements-Version einen deutlich abgespeckten Funktionsumfang aufweist. Mit einem aktualisierten Look, der die Unterscheidung zwischen den einzelnen Features und Funktionen laut Steinberg spürbar vereinfacht sowie Erweiterungen und Workflow-Optimierungen, ist spektrales Audio-

Editing mit Spectral Layers noch schneller und präziser möglich.

ANZEIGE

Dank KI-basierter Prozesse bietet SpectraLayers ein flexibles und intuitives Spektral-Editing. Über die Darstellung als visuelle Objekte und Layer lassen sich Sounds für unterschiedliche Anwendungsbereiche wie Musik, Postproduktion, Sounddesign oder Audio-Restauration mit Präzision editieren.

Einer der wesentlichen Vorteile von SpectraLayers 9 ist die Möglichkeit, Prozesse

unmittelbar in Echtzeit hören zu können. Bisher benötigte das Ändern der Parameter und

das Hören der Ergebnisse zwei einzelne Schritte. Nun lassen sich die Änderungen der

Spektral-Bearbeitung augenblicklich hören und beurteilen, was sowohl die Geschwindigkeit

als auch die Effizienz des Workflows optimiert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Ein weiterer Umstand, der das Arbeiten mit SpectraLayers 9 jetzt noch schneller macht, ist

die Verwendung non-modaler Dialogboxen, was es Nutzern ermöglicht, in allen Bereichen

der Benutzeroberfläche frei und ungehindert zu arbeiten, selbst wenn sich ein

Prozessdialog öffnet. So lässt sich in diesem Fall beispielsweise der Abspielkopf bewegen,

eine Auswahl ändern, Layer wechseln und Einstellungen vornehmen, während alle

Änderungen in Echtzeit nachverfolgt werden.

Dialogfelder bleiben außerdem nach der Anwendung eines Prozesses geöffnet, wodurch es Nutzern erlaubt ist, vielfältige Änderungen vorzunehmen, ohne den Prozess-Dialog jedes Mal erneut zu öffnen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ganz im Zeichen der Workflow-Geschwindigkeit stehen auch die neuen Prozess- und

Tools-Presets. Ein Default- oder Custom-Prozess-Preset lässt sich als Startpunkt nutzen,

während der Nutzer-Monitoring-Prozess in Echtzeit wechselt, um weitere Presets als

nutzbare Referenzpunkte zu sichern. Zusätzlich sind jetzt voll konfigurierbare Tools-Presets

mit einer Fülle an Default-Optionen verfügbar, die es Nutzern ermöglichen, die richtigen

Tool-Settings noch schneller vorzunehmen.

SpectraLayers 9 kommt zudem mit neuen Features. Teil des Pakets ist beispielsweise der Prozess Unmix Level, ein Feature, das es ermöglicht, ein Layer auf der Basis eines vorausgewählten Amplituden-Splitpunkts in zwei Layer aufzuteilen. Jedes Layer lässt sich vor Ausführung des Prozesses unabhängig voneinander probehören. Das Feature ergänzt die KI-basierten Prozessoren

Unmix Stems und Unmix Components als weitere Möglichkeit, Audiomaterial für eine

tiefgehende Bearbeitung mit den manuellen Werkzeugen vorzubereiten.

Im Weiteren wurde der D-Bleed-Prozess erweitert und KI-gestützt. Der mit SpectraLayers 8

eingeführte Prozess lässt sich auf mehrere Layer anwenden, um auf einfache Weise die

Übersprechung von anderen Tracks zu minimieren. Ab sofort lassen sich auf das Ziel-Layer

gleich mehrere Quellen mit Übersprechung anwenden, was den De-Bleeding-Prozess im

Ergebnis noch schneller und qualitativ hochwertiger werden lässt.

Mit Fadenkreuzlinien über die gesamte Breite des Spektralgraphen erlaubt die neue „Cursor

Crosshair“-Ansicht ab sofort eine deutlich präzisere visuelle Referenz. In Kombination mit

der Option Zeit- und Frequenz-Koordinaten direkt neben dem Cursor darzustellen, können

Nutzer ihren Blick während der Arbeit zukünftig besser auf das Ziel-Audiomaterial

richten.

Mac-Nutzer werden die nahtlose Kompatibilität mit Apples M-Prozessoren zu schätzen

wissen, egal ob im Standalone-Betrieb oder via ARA-Modus parallel im Verbund mit der

Lieblings-DAW. In der Praxis bedeutet dies unter anderem deutlich schnellere KI-gestützte

Operationen, reibungslose Performance für Echtzeit-Previews und besseres Processing mit

kompatiblen Plug-ins auf Macs mit Apple Silicon.

Andere wichtige Erweiterungen in SpectraLayers 9 umfassen einen 20-mal schnelleren

ARA-Transfer, optimierte Generate-Silence-/Tone-/Noise-Prozesse und eine Ausgangs-

Gain-Anpassung für die Wiedergabe, wodurch sich das Level der Ausgangslautstärke

speziell für Operationen der spektralen Bearbeitung unabhängig setzen lässt.

Spectral Layers 9 Pro und Elements sind ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beläuft sich auf 299,- Euro für die Pro Version und 79,99 Euro für Elements 9. Vom 29. Juni bis 21. Juli 2022 sind beide Editionen von SpectraLayers mit einem

Einführungsrabatt von 20 % zu haben. Verschiedene als Download verfügbare Updates, Upgrades und Crossgrades werden zusätzlich über den Steinberg-Online-Shop angeboten.