Steinberg Halion 7, Absolute 6, Software-Instrument & Plug-in Bundle

Jetzt auch mit FM-Sounds!

Steinberg präsentiert mit Halion 7 und Absolute 6 zwei interessante Updates. Sowohl der Software-Sampler Halion als auch das Plug-in-Bundle Absolute wird mit diesen Updates deutlich aufgewertet.

Steinberg Halion 7

Eine der interessantesten Neuerungen in Halion 7 ist die neue FM-Zone, die natürlich in Zusammenarbeit mit Yamaha entstanden ist. Bis zu acht Operatoren können kombiniert und als Carrier verwendet oder in Feedback-Schleifen geschickt werden. Zusammen mit einem einfach zu bedienenden Algorithmus-Designer soll sich so jeder erdenkliche FM-Sound gestalten lassen – von klassischen DX7-Klängen bis hin zu den modernsten FM-Sounds. Und darüber hinaus unterstützt HALion auch den Import von DX7- und TX81Z-SYX-Dateien in der FM-Zone!

Für den passenden Sound stehen hierfür 20 Effekte in einem Rack sowie fünf Inserts zur Verfügung, auch ein Arpeggiator ist an Bord.

Hier ein erster Blick auf Halion 7:

Ebenfalls neu ist die Spectral Zone, die den von Steinberg neu entwickelten Timestretching- und Resynthese-Algorithmus enthält. Abspielgeschwindigkeiten könne hierüber in Echtzeit geändert werden, ohne dass die Tonhöhe beeinflusst wird und Samples lassen sich in völlig neue Sounds verwandeln. Besonders wirkungsvoll sind laut Steinberg die Funktionen Formant Shift, Spectral Filter, Purity und Inharmonicity sowie die Möglichkeit, einen Sound zu halten, wenn der Anfang oder das Ende eines Samples erreicht ist. Zusätzlich bietet Halion 7 eine neue FFT-Ansicht, die einen präzisen Einblick in das Spektrum ermöglicht.

Das Soundspektrum von Halion wird mit Tales, einer Gitarre mit zusätzlichen akustischen und synthetischen Sound-Layern, erweitert. Die Gitarrensaiten wurden einzeln und offen gespielt gesampelt und dann auf andere Tonhöhen gestimmt, wodurch laut Steinberg ein besonders reiner und intimer Klang entstanden ist. Zusätzlich zu den offenen Saiten wurden verschiedene Artikulationen wie gedämpfte Noten und Obertöne aufgenommen.

Weitere Verbesserungen gibt es im Bereich der Modulationen, es steht eine neue Shaper-Hüllkurve bereit, die Wavetable-Synthese wurde erweitert (Erstellung von eigenen Wavetables mit bis zu 1.024 einzelnen Wellenformen, 5.1 Surround uvm.) und insgesamt hat Steinberg den Look von Halion 7 überarbeitet.

Steinberg Absolute 6

Das große Software-Instrumenten- und Plug-in-Bundle Absolute bekommt zeitgleich mit der Veröffentlichung von Halion 7 ebenfalls ein Update und ist ab sofort erhältlich. Die folgenden virtuellen Instrumente sind in Absolute 6 enthalten:

Backbone

Groove Agent 5 inkl. Prime Cuts

Future Past Perfect

Rock Essentials

HALion 7

Padshop 2 Synthesizer inkl. Polarities

Zero Gravity and Granular Guitars

Retrologue 2 Synthesizer inkl. Sounds of Soul und The Grand 3

Hinzu kommen etliche Halion Instrumente.

Halion 7 ist ab sofort zum Preis von 339,- Euro erhältlich, Absolute 6 bekommt ihr zum Preis von 489,- Euro.