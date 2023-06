Jubiläumsversion mit neuen Features

Seit zehn Jahren ist der Audio Editor Spectral Layers bereits erhältlich. In dieser Zeit ist er durch mehrere Eigentümerhände gegangen und gehört seit 2019 zum Portfolio von Steinberg. Das zehnjährige Jubiläum nehmen die Hamburger zum Anlass die passende Version 10 des spektralen Audio Editors zu veröffentlichen. Einige neue Tools, vornehmlich aber kleinere Verbesserungen, haben die Entwickler der Software spendiert, so dass sie weiterhin für alle Arten von Audioprojekten in Frage kommt. Egal ob Restauration von Aufnahmen, Audio-Postproduktion, Mastering, Musikproduktion oder modernes Sound-Design, Steinbergs Spectral Layers 10 soll hierfür die passenden Features bieten.

Steinberg Spectral Layers 10, spektraler Audio Editor

Das auseinander dividieren bzw. kurz „entmischen“ genannte Vorgehen von Audiodateien wurde für Spectral Layers 10 umstrukturiert und überarbeitet. Ab sofort lassen sich nun mehr Instrumente innerhalb eines Mixes erfassen, einschließlich Gitarrenspuren und Drumhits. Mehrere Stimmen können in jeweils separate Ebenen (bis zu sechs Stem-Layer) aufgeteilt werden, Mehrkanal-Audio lässt sich nutzen und der Vorgang lässt sich auf bestimmte Zeitbereiche beschränken.

Hat man einen Mix auf Stems entmischt, so lässt sich danach ein zusätzlicher Prozess auf dem Drum-Layer starten mit dem man sogar einzelne Kick-, Snare- und Cymbal-Layer erzeugen können soll.

Verarbeitung von Sprache

Für die Erkennung und Verarbeitung von Sprache hat Steinberg der zehnten Version des Audio Editors neue Funktionen und Methoden spendiert. Die ARA-Integration mit Nuendo und Cubase erwietert dies nocheinmal. Im folgenden Video gibt es weitere Informationen dazu:

Video laden

Darüber hinaus lassen sich Sprachaufnahmen nun mit einem neuen KI-gestützten Prozess, der laut Steinberg speziell auf menschlische Sprache trainiert wurde, von Hintergrundgeräuschen separieren. Dazu wurden alle Algorithmen zur Rauschunterdrückung in SpectraLayers 10 erneuert.

Sprach-Layer können ab sofort in neun verschiedene Sprachen transkribiert werden, wobei Wörter, Phrasen und Sätze zur einfachen Auswahl und Bearbeitung in der Zeitleiste aufgelistet und sichtbar gemacht werden können.

Auf der folgenden Website findet ihr alle neuen Features von Spectral Layers 10 im Überblick:

Die zehnte Version des spektralen Audio Editors von Steinberg ist ab sofort im Handel erhältlich. Steinberg bietet die Software in den zwei Varianten Elements und Pro an. Spectral Layers 10 Elements kostet 79,99 Euro, die Pro-Version 299,- Euro. Verschiedene Updates/Upgrades bietet Steinberg für Bestandskunden an.

Als Systemvoraussetzung gibt Steinberg für PCs Windows 10 (21H1)/Windows 11 (21H2 oder höher) an. Mac-User brauchen mindestens macOS Big Sur (bis macOS Ventura).