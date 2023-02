Strymon Cloudburst Ambient Reverb

Strymon Cloudburst

Ein neues Strymon Reverb – hat damit jemand gerechnet? Meine Wenigkeit nicht. Es gibt natürlich Legenden wie den BigSky, den BlueSky und noch viele mehr, die aus der amerikanischen Schmiede gekommen sind und sich auf zahlreichen Pedalboards wiederfinden. Welche Nische besetzt da der neue Strymon Cloudburst? Ganz einfach. Es handelt sich um ein Ambient Reverb – betont sphärisch, betont „cloudy“ – Cloudburst eben.

Wer es vielleicht mitbekommen hat – es gab einen Leak letzte Woche vorab, wo ein italienischer Händler sich mehr oder minder verplappert hatte. Wir sind darauf nicht angesprungen, da sich Leaks in der Vergangenheit auch als unzuverlässig gezeigt haben – speziell bei Strymon. Jetzt ist es offiziell und das digitale Ambient-Wunder ist nun bei Thomann vorbestellbar.

Gleich vorweg: Die Klangbeispiele klingen gut und besitzen durch die Ensemble-Option des Pedals auch durchaus Synthie-Charakter. Klanglich kann das Cloudburst aber eine Menge: Room-Reverb bis hin zu Full-Wet-Ambient-Drones – alles mit dabei. Eingestellt werden kann das mit den typischen Reverb-Parametern Decay und Pre-Delay. Mit dabei sind auch Mix, Tone für die Klangfarbe und Mod für die Modulation.

Aber wie gesagt: Der springende Punkt ist der kleine Ensemble-Schalter. Er harmonisiert euer Signal und fügt einen Streicher-Effekt dazu, der edlen 80s-Synthie-Charakter hat. Auch klassisch für Strymon: Die Schalter auf der Stirnseite für die Mono/Stereo-Optionen.

Man kann hier jetzt durchaus kritisieren und in den Raum werfen, dass die anderen Strymon-Produkte wie eben der genannte BigSky und auch der BlueSky dann doch mehr mitbringen, vor allem, wenn man das preislich aufrechnet. Klar ist: Der BlueSky kostet genau so viel und kann vermeintlich mehr. Und über den BigSky brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Man bezahlt hier also mehr oder minder für diesen spezifischen Ensemble-Reverb-Sound. Und das ist ja auch nicht verkehrt.