Die besten Effektgeräte aller Zeiten: Strymon Big Sky Reverb-Pedal

Eine Hallfahne bis in die Gegenwart

Als das Big Sky Reverb Pedal von Strymon 2010 auf der Bildfläche erschien, war die Begeisterung groß. Nicht nur die wirklich beeindruckenden Hallprogramme wie Spring, Plate und Room schrieben Geschichte, sondern auch – und wahrscheinlich vor allem – die komplexeren Sounds wie Shimmer, Modulation, Swell und – nicht zuletzt – das „Magneto“ getaufte Tape-Echo, waren in dieser Qualität in einem einzelnen Pedal nicht zu bekommen. Uns Gitarristen hat dieses Pedal den Horizont zu weiten, sphärischen Ambient-Sounds geöffnet und kreative Soundwelten erschlossen, für die man vorher ein Vielfaches ausgeben musste. Trotz seines minimalistischen, gerade mal sechs Stellen umfassenden Displays, wurde vor allem auch die Bedienbarkeit des Big Sky Reverbs immer hoch gelobt. Auch wenn in der Folge von anderen Herstellern immer wieder würdige Konkurrenten auftauchten, war, ist und bleibt das Big Sky Pedal eine Größe in der Szene und erfreut sich auch unter Keyboarder und Studiobesitzern größter Beliebtheit. Gerade Letztere setzen das Pedal sogar im Mastering-Prozess ein und loben die Qualität für Vocal- oder Drum-Recordings. Nicht zuletzt deshalb hat Strymon nun auch (mit gehöriger Entwicklungszeit) endlich eine Plug-in-Version entworfen, so dass man mit dem Signal den Rechner nicht mehr zwingend verlassen muss, sondern einfach die gewohnten Sounds innerhalb der DAW nutzen kann.

Das Big Sky Reverb Pedal – legendäre Reverb-Sounds

Es ist nicht nur historisch ein großes Pedal, das Big Sky Reverb. Mit 172 x 127 x 48 mm gehört es tatsächlich auch physisch eher zu den Riesen. Das dürfte aber angesichts der Tatsache, dass man hier 12 verschiedene Hall-Algorithmen in einem Gehäuse erhält, problemlos zu verschmerzen sein. Ein Drehregler wählt einen der Basis-Algorithmen aus, der dann mit Hilfe der acht weiteren Regler bis ins kleinste Detail zum Bearbeiten freigegeben ist.

Diese acht Regler ermöglichen den direkten Zugriff auf die wichtigsten Parameter der jeweiligen Hall-Maschine. Von der Hallzeit (Decay), über die Verzögerung bis zum Einsetzen des Halls (Pre-Delay), das Mischungsverhältnis von Original- und Effektsignal (Mix), bis zu Ton- und Modulationseinstellungen (Tone & Mod) kann ohne längeres Suchen in Untermenüs alles eingestellt werden. Der Value-Regler erlaubt, je nach eingestellter Art des Halls, unterschiedliche Parameter zu steuern sowie eine Feinanpassung des Decay-Wertes vorzunehmen. Zwei weitere Regler mit den neutralen Bezeichnungen „Param 1 & 2“ regeln spezielle Parameter, die man den Knöpfen frei zuordnen kann. So kann hier zum Beispiel eingestellt werden, wieviele Tonköpfe das Magneto Bandecho aufweisen soll. Um das recht sparsame Display interpretieren zu können, bedarf es etwas Übung, an die teils kreativen Abkürzungen gewöhnt man sich aber schnell.

Die Bedienung per Fuß erfolg ganz simpel über drei Fußtaster, die einzeln getreten jeweils eins der drei Presets einer Bank aufrufen. Der Wechsel der Bank erfolgt über gleichzeitiges Betätigen der jeweils nebeneinander liegenden Taster. Jeder Taster verfügt zusätzlich über die Fähigkeit, eine Infinite- oder Freeze-Funktion des jeweils aktiven Sounds zu aktivieren.

Strymon Big Sky – der Standard im Studio

Nun mag die eine oder der andere LeserIn sich fragen, warum ich das alles erzähle, schließlich ist das Pedal ja schon seit 13 Jahren auf dem Markt und bereits 2014 wurde es von uns ausgiebig getestet. Die Antwort ist leicht: Das Big Sky Reverb Pedal ist auch nach all dieser Zeit, in der die technische Entwicklung so rasant vonstatten ging, dass man zwischendurch wirklich leicht den Anschluss verlieren konnte, noch immer eine Benchmark. Und unsere Leserschaft ist nicht nur mitgewachsen, sondern hat sich auch um junge Gitarristinnen und Gitarristen erweitert. Und deshalb kann man so ein Gerät, das den Markt nachhaltig beeinflusst hat, ohne schlechtes Gewissen noch mal besprechen.

Das Strymon Big Sky Reverb auf dem Effekt-Board

Das Strymon Big Sky Reverb Pedal ist komplett in Stereo aufgebaut und verfügt deshalb selbstredend über je zwei Eingans- und zwei Ausgangsbuchsen. Und weil ein Hallgerät einfach ans Ende der Signalkette gehört, ergibt es Sinn, dass ein kleiner, unscheinbarer Schalter an der Frontseite eine Speaker-Simulation einzuschalten kann, die zwar nicht mit den neuesten IRs diversester Geräte mithalten kann, aber durchaus mehr als brauchbare Ergebnisse erzielen kann. Wer also das Big Sky Reverb auf dem Effekt-Board hat, kann durchaus auch im Rahmen der Silent-Stage auf einen Amp auf der Bühne verzichten und mit seinem Signal direkt das Mischpult füttern. Großartig! Mittels eines Expression-Pedals ist es möglich, einen oder mehrere Parameter gleichzeitig in Echtzeit zu steuern. Auch das macht das Gerät auf dem Effekt-Board flexibel einsetzbar. MIDI-fähig ist das Baby natürlich auch, so können komplexere Setups auf einem Board realisiert werden, ohne dass man Stepptänze vollführen muss.

So klingt das Strymon Big Sky Reverb Pedal in der Gegenwart

Um mal eins loszuwerden: Klar kann das Big Sky Reverb simplen, hochwertigen Hall liefern. Nicht besser oder schlechter, als wir ihn von anderen Hallgeräten der Gegenwart kennen. Der Zauber dieses himmelblauen Klangverschönerers liegt eindeutig in den Tiefen des Weltalls. Wer also glasklare oder abgefahrene, verstörende oder malerische Sounds generieren will und dieses Pedal noch nicht kennt, sollte jetzt mal kurz die Ohren spitzen. Ich führe euch jetzt durch die einzelnen Algorithmen. Nicht alles sind Werks-Presets, diese dienen aber meist als Grundlage und wurden von mir dann entsprechend meiner Vorstellung verändert. Als Soundzentrale dient mein Kemper, das Big Sky Reverb befindet sich in einem Stereo-Loop am Ende der Signalkette. Ich beginne mit den wohl zunächst unspektakulärsten Algorithmen, den „Klassikern“ Room, Hall, Plate und Spring.

Big Sky Reverb Standard Algorithmen – Room, Hall, Plate und Spring

Wer Gitarre in einer Band spielt, muss, gerade was die Benutzung des Reverbs angeht, sehr vorsichtig sein. Ein zu sehr verhalltes Signal ist dem Gesamtsound nicht wirklich zuträglich. Hier eignen sich die den Geräten der Altvorderen nachempfundenen Algorithmen, weil sie dem Sound auf recht natürliche Art und Weise eine räumliche Tiefe spendieren. Spring zum Beispiel simuliert den Federhall aus den Verstärkern, die so lustig scheppern, wenn man betrunken dagegen fällt. In älteren Studios, wie zum Beispiel dem legendären Abbey Road Studio, findet man tatsächlich noch Hallräume, in die das Signal hineingespielt und an unterschiedlichen Stellen wieder aufgenommen wird. Der Kollege Markus Galla hat da mal einen schönen Artikel zu verfasst, den ihr hier gern nachlesen könnt. Daher kommen die Bezeichnungen „Room“ und „Hall“. Auch Hallplatten gibt es im Real-Life, das sind etwa kühlschrankgroße Kisten, die eine andere Klangcharakteristik aufweisen wie ein natürlicher Raum.

Wie man in einigen meiner folgenden Klangbeispiele hoffentlich hören kann, ist das Big Sky Reverb in der Lage, hochwertige Räumlichkeit zu erzeugen, ohne den Sound zu sehr zu vermatschen. Natürlich können hier auch intensivere Einstellungen vorgenommen werden, die ihr auch zu hören bekommt. Diese vier Hall-Algorithmen gehören zu den Brot und Butter Effekten für Gitarristen. Für mich ist und bleibt das Big Sky Reverb in diesem Bereich unschlagbar, vor allem, weil aufgrund des direkten Zugriffs auf die wichtigsten Parameter, blitzschnell Änderungen realisierbar sind.

Strymon goes Ambient – Swell, Shimmer und Chorale

Dann will ich mich mal langsam den Spezialisten unter den Algorithmen zuwenden. Die Algorithmen Swell, Bloom, Cloud und Shimmer laden zum Experimentieren ein. Vor allem Swell mit seinem sanft einschwingenden Sound kann wunderbare Atmosphären erzeugen. Shimmer-Reverbs können der Hallfahne eine crispe, in den Intervallen wählbare Note hinzufügen. Cloud und Bloom klingen so, wie sie heißen.

Chorale und Magneto sind zwei Spezialisten. Während Chorale im Ausklang mit Vokalen spielt, beim Big Sky Reverb sind es „Aaahs“ und „Ooohs“ in unterschiedlichen Kombinationen, ist Magneto, wie der Name bereits vermuten lässt, einem Tape-Echo nachempfunden, das bis zu 6 Tonköpfe bietet. Die Möglichkeiten sind auch hier nahezu grenzenlos, der Sound des Big Sky ist alles andere als eingestaubt. Um Reverb-Effekte in dieser Qualität und dieser Vielfalt in einem anderen Pedal zu finden, muss man lange suchen.

„Non Linear“ fügt noch einige interessante Special-Effects hinzu. Hier sammeln sich untypische Reverbs, die Physik und Natur widersprechen. Hierzu gehöre Reverse, also Rückwärts-Reverbs, Gate-Reverb und einiges mehr. Reflections schließlich bietet die Möglichkeit, dem Signal nur die Reflektionen eines recht kleinen Hallraums hinzuzufügen.