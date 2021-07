Suhr Discovery Analog Delay Pedal

Suhr veröffentlichen den Discovery

Selten hat Suhr ein Produkt aus seinen Reihen so leidenschaftlich gehypt wie das Discovery – eine für das Unternehmen fast schon untypisch intensive Social Media Kampagne ging der Veröffentlichung voraus – die nun passiert ist.

Wer bei unserer Redaktion stöbert, wird merken, dass wir immer schon ein Faible für das Thema analoge Delays hatten, wie wir beispielsweise an diesem Vergleichstest demonstrierten. So wenn eine Firma ein analoges Delay-Pedal auf den Markt bringt, werden wir hellhörig, denn in einer Welt voller Multieffektgeräten und -stationen ist die Nachfrage nach warmen, analogen Sounds nach wie vor ungebrochen – sie transportieren oft etwas, das kein Algorithmus reproduzieren kann.

Bevor ich mir jetzt jedoch gleich den Vorwurf anhören muss, ein rückständiger Purist zu sein, geh ich mal lieber darauf ein, was Suhr hier präsentieren: vier Neuversionen der MN3005 Bucket Brigade Chips im Herzen des Ganzen – das ist schon mal lecker und dürfte entsprechend großartig klingen. Delay-Zeit ist potentiell von 17 Millisekunden bis 2000 Millisekunden möglich. Darüber hinaus besitzt das Pedal eine Reihe von Features, die für analoge Delay-Pedale eher untypisch sind: eine Auswahl an Subdivisions: viertel, punktierte Achteln, Achteltriolen, achtel und sechszehntel Noten. Und zusätzlich kann das Suhr Discovery Analog Delay mal eben so 127 Presets per MIDI speichern. Was kann das Suhr Discovery noch? Es besitzt natürlich Tap-Tempo, einen Input für ein externes Tap-System, ein Anschluss für ein Expression-Pedal sowie ein extensives EQ. Achso – die intelligent Tap-Funktion sollte erwähnt werden: Das Pedal ermittelt den Mittelwert eurer letzten vier Taps und somit einen besseren Nährwert an die gewünschte BPM. Die Expression-Funktionen sind allumfassend – will heißen, jeder Parameter kann angesteuert werden. Die Modulation des Pedals befindet sich im Memory Man-Fährwasser mit drei Wellenformen für euren Chorus (Triangle, Sinus, Sine) und Soft Clipping für endlose Analog-Delay-Oszillation.

Richtig spannend wird es bei MIDI – jeder Parameter kann per CC angesteuert werden, und die erwähnten Program Change Befehle erlauben ein Umschalten zwischen insgesamt 127 Presets. Ist also ein absolutes Delay-Monstrum, das Suhr hier präsentieren und das bis auf die Chase Bliss Audio Pedale in Sachen Features eigentlich konkurrenzlos ist. Entsprechend hoch fällt auch der Preis aus – bei aktuell 549 USD dürfte es bei uns auch an die Boutique Pedal Marke kratzen. Wir sind gespannt – das Promo-Video lässt Großes hoffen: