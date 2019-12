Test: Korg Monotron Delay, Synthesizer und Analogfilter

Filter, OSC, LFO und Delay: 45,-€

Seit Korg 2008 mit dem Korg DS-10 für Nintendo DS und anschließend analog mit dem Korg Monotron und Monotribe einen relevanten Markt für Kleinstsynthesizer urbar gemacht haben, reißt die Welle von praktischen bis skurrilen Klangerzeugern nicht ab. Diese Welle wird nicht nur von den Volcas, sondern auch beispielsweise von Bastl oder Teenage Engineering, um nur die Bekanntesten zu nennen, weitergetragen. Ich würde sogar soweit gehen zu behaupten, die Ankunft der Kleinstsynthesizer, die von Korg in den Mainstream gepusht wurden, hat auch sehr zum Boom des Euroracks der letzten Jahre beigetragen. Daraus beantwortet sich auch die Frage, ob ein Kleinteil wie das Korg Monotron Delay auch heute noch relevant ist, schon quasi von selbst.

Der erste Eindruck: Korg Monotron Delay

Das Korg Monotron Delay erschien erstmals 2012, hat aber bis heute nichts von seiner Faszination verloren. Der Klassiker ist in ein kleines schwarzes Kästchen von 120 x 72 x 28 mm verbaut und besitzt ein Fliegengewicht von 95 g plus zwei AAA-Batterien. Diese sind in der Blister-Verpackung enthalten und reichen für ca. acht Stunden Spielspaß. Damit diese Laufzeit passend rationiert werden kann, gibt es einen Ein/Aus-Schalter am Gerät. Eine automatische Abschaltung gibt es leider nicht. Das ist aber auch der einzige Nachteil des Korg Monotron Delay, um das mal vorwegzunehmen.

Auch im Blister ist ein mehrsprachiges Bedienungsfaltblatt für Korg Monotron, Duo und Delay zusammen enthalten .

Analoge Komponenten – Filter, OCS und LFO

Auf der Rückseite befinden sich zwei stereokompatible Buchsen für 3,5 mm Klinkenstecker. Die eine Buchse ist ein AUX-Eingang, mit der ein Audiosignal in das Korg Monotron Delay eingeschleift werden kann und von dort durch das Filter läuft und an der anderen kann das Summensignal von AUX und interner Klangerzeugung wieder abgegriffen werden. Ansonsten befindet sich rückseitig noch ein Lautstärkeregler und ein versenktes Potentiometer, mit dem sich die LFO-Schwingungsform verändern lässt. Dazu später mehr.

Das Korg Monotron Delay ist aber keineswegs nur ein Delay-Effekt, sondern besitzt auch einen klangerzeugenden analogen Oszillator mit LFO-Modulation. Das Filter ist ein analoges 12 dB/Okt Tiefpassfilter wie bei Monotron und Monotribe auch und ist entsprechend den originalen Schaltkreisen aus dem MS-10/20 aufgebaut.

Digitale Komponenten – das Delay

Die Delay-Einheit ist aber nicht analog, sondern auf einem Princeton PT2399 Echo Audio Processor aufgebaut. Dieser CMOS-Chip ist in der Elektronikszene sehr beliebt, weil er preiswert (ca. 1,50 Euro/Stück) und funktionsreich ist und ziemlich gut nach „analog“ klingt. Das hat er vor allem seinem sehr warmen, bassigen Filterdesign zu verdanken, das die üppigen hochfrequenten digitalen Artefakte aus dem Audionutzsignal heraushält. Bei einem THD-Wert von <0,5 % (Datenblatt) darf man aber auch nicht zuviel erwarten, aber seine „Zerre“ ist dann doch recht harmonisch. Der interne Speicher des PT2399 beträgt 44 kBits, was bei höheren Delay-Zeiten doch zu einem merklich Abbau in der Qualität der Wiederholungsschleife führt.

Da der PT2399 sehr oft vor allem in der DIY- und experimentellen Szene, aber auch etlichen kommerziellen Produkten wie Bodentreterpedalen verwendet wird, ist es nicht unwahrscheinlich, wenn einem der Grundklang vertraut vorkommt.

Die Bedienung des Monotron Delay

Zur Klangmanipulation kann zuerst einmal die LFO-Schwingungsform fesggelegt werden. Hier stehen Dreieck und Rechteck zur Auswahl. Die LFO-Frequenz reicht von 24 Sek. pro Schwingungsperiode bis zu ca. 200 Hz und reicht damit weit in den Audiobereich. Die LFO-Schwingungsform kann aber auch noch zusätzlich mit dem versenkten Potentiometer auf der Rückseite stufenlos verändert werden. So wird aus der initialen symmetrischen Dreiecksform in der ganz linken Stellung ein normaler Sägezahn (steil aufsteigend, lang abfallen) und in der ganz rechten Stellung ein inverser Sägezahn.

Gleiches gilt für die Rechtform die von Nadelimpuls zu „Block“ überblendet werden kann. Der LFO wirkt dabei auf die Lautstärke des Sägezahn-Oszillators, aber leider nicht auf den AUX-Eingang.

Mit dem Intensitätsregler lässt sich noch die Modulationstiefe des LFOs auf die Lautstärkehüllkurve einstellen. Der klangerzeugende VCO bietet außer der Tonhöhensteuerung über die Folienklaviatur keine weiteren Einstellmöglichkeiten. Sein Frequenzumfang reicht von ca. 40 bis 3522 Hz.

Das MS-10/20 Filter besitzt nur einen Cutoff-Regler, aber keinen zum Einstellen der Resonanz. Das lässt sich aber, wie so vieles beim Korg Monotron Delay, per Selbstbau nachrüsten. Hier treffen auch die Signale von AUX und VCO zusammen, werden summiert und dann durch das Filter geschickt, wo es weiter zum Delay geht.

Bei der Delay-Einheit beträgt die maximale über den Time-Regler einstellbare Verzögerungszeit ca. 1 Sekunde. Mit dem Feedback-Regler wird die das Abklingverhalten der Delay-Schleife eingestellt. Wobei in der Nähe des Maximums nicht nur die Feedback-Schleife unendlich wird, sondern sich durch das Grundrauschens des Korg Monotron Delay noch weiter aufbaut.

Ribbon-Controller

Von dem Klaviaturaufdruck sollte man sich nicht fehlleiten lassen, denn es ist ein astreiner induktiver Ribbon-Controller, der sowohl sehr feinfühlig und als auch exakt ist, zum Guten wie zum Schlechten. Es lassen sich mit ihr hervorragende Slides machen, aber exakt zweimal den gleichen Ton zu treffen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, was auch an dem fünf Oktaven umfassenden Tonumfang des Monotron Delays liegen dürfte.

Ganz bestimmt liegt es aber daran, dass hier, im Gegensatz zum Monotron/Duo, der Ribbon-Controller nicht in Tonschritte unterteilt ist, sondern durchgängig. Dafür lassen sich bei den beiden anderen aber auch keine durchgängigen Slides machen*, sondern nur gesteppte, wie bei einer herkömmlichen mechanischen Klaviatur.

(*Monotron Duo ist umschaltbar)

DIY und Mods

Das Korg Monotron Delay ist, wie alle Korgtrons, hackable. Das heißt, sie wurden von Korg so konzipiert, dass man „einigermaßen einfach“, zusätzliche Funktionen einbauen kann. Mit „einfach“ meine dann nicht das „auf-SMD-Bauteilen“-Löten, das teilweise von Nöten ist, sondern, die Freundlichkeit von Korg schon von vornherein die allermeisten Patch-Punkte auf der Platine zu beschriften und die Schaltpläne der Korgtrons zu veröffentlichen. Natürlich geht bei der Modifizierung die Garantie flöten, aber wie so oft: no risk, no fun.

So haben sich mit der Zeit etliche Erweiterungen angesammelt, die den Nutzen der Korgtrons mitunter deutlich erhöhen.

Die einfachste Erweiterung ist wohl, den Batteriebetrieb auf Netzteilbetrieb umzustellen, dann dem Filterdesign seinen Resonanzregler zurückzugeben, gefolgt von einer LFO-Steuerung für den Filter-Cutoff und das Überblenden der Schwingungsform des Oszillators zwischen Sägezahn und Rechteck. Es gibt auch mit Mods zur Anpassung des Notenumfangs des Ribbon-Controller, um besser Noten spielen zu können und sogar eine Bauanleitung für ein passendes 1-Oktaven-Keyboard und noch einiges mehr. Einige der besten Links zu den Modifikationen sind unten angeführt.

Ob es einem die Arbeit wert ist, bleibt aber jedem selbst überlassen, in jedem Fall werden experimentierfreudige Interessenten mehr Spaß mit dem Korg Monotron Delay haben als jene, die nur ein Delay wollen.

Audiobeispiele zum Monotron Delay

Zusätzliche Instrumente Xils PolyKB3 und STiX. Keine zusätzlichen Effekte. Gleichmäßige Pegelanhebung aller Beispiele um 12 dB.

Max Pegel bei -8.0 dBFS

Das Korg Monotron Delay on YouTube