Test: Korg Monotron Duo, Analogsynthesizer mit MS-20 Filter

Korg MS-20 im Gadget-Format?

Der kleine Korg Monotron Duo Synthesizer kostet nicht nur wenig, um genau zu sein 49,- Euro, sondern ist trotz allem ein echter Synthesizer mit vollem Analogsound und den Filtern des Korg MS-20. Seit 2012 ist diese Gadget-Synth auf dem Markt und schon bei uns im Testlabor ;-).

Seit Korg mit ihren Kleinstsynthesizer einen relevanten Mainstream-Markt aufgetan haben, rollt eine nicht enden wollende Welle von Gadgets an den Soundstrand. Nicht nur von Korg, sondern auch von Teenage Engineering, Bastl, Koma und Modal Electronics, Soulsby, Twisted Elektrons, Euroracks-Entwickler und andere machen mit und das mit oft sehr erfrischenden Ideen. Sehen wir mal, ob das auch für den monophonen Analog-Mini-Synthie Monotron Duo gilt.

Ein Blick auf den Monotron Duo Synthesizer

Der Korg Monotron Duo ist ein kleines marineblaues Kästchen von 120 x 72 x 28 mm und einem Fliegengewicht von 95 g plus zwei AAA-Batterien. Diese sind in der Blister-Verpackung enthalten und reichen für ca. acht Stunden Spielspaß.

Damit diese Laufzeit passend rationiert werden kann, gibt es zwar einen Ein/Aus-Schalter am Gerät, aber eine automatische Abschaltung gibt es nicht. Das ist aber auch der einzige wirklich relevante Nachteil aller Korgtrons. Auch enthalten im Blister ist ein mehrsprachiges Bedienungsfaltblatt für Monotron, Duo und Delay zusammen.

Auf der Rückseite befinden sich zwei stereokompatible Buchsen für 3,5 mm Klinkenstecker. Am AUX-Eingang kann ein Audiosignal in den Korg Monotron Duo eingeschleift werden, läuft dann durch das Filter läuft und kann an der Kopfhörerbuchse zusammen mit der internen Klangerzeugung als Summe wieder abgegriffen werden. Ansonsten befindet sich dort noch ein Lautstärkeregler und roter Taster. Dazu später mehr.

Bedienung des Korg Monotron Duo

Der Korg Monotron Duo ist ein monophoner Synthesizer mit zwei analogen VCOs und dem beliebten Tiefpassfilter aus dem MS-10/20 mit 12 dB/Okt. Flankensteilheit.

Der Stromschalter bietet noch die Optionen, nur einen VCO oder beide zur Klangerzeugung heranzuziehen. Die beiden VCOs lassen sich individuell in der Tonhöhe einstellen. VCO 1 hat dabei eine Schwingungsform, die zwischen Sägezahn und Rechteck liegt. Sie hat zwar senkrechte Flanken, fällt dazwischen aber flach ab.

Die Tonhöhe von VCO 1 kann von der tiefsten Note aus zwischen ca. 40 Hz und 400 Hz eingestellt werden. Die höchste spielbare Note liegt bei ca. 878 Hz.

Der zweite VCO hat eine astreine Rechteckschwingungsform. Im Modus „VCO1“ wirkt VCO 2 als LFO mit einer Frequenz von ca. 5 bis 120 Hz die Tonhöhe von VCO1 ein.

Die Modulationsfrequenz von VCO2 hängt dabei ebenfalls von der gespielten Note auf dem Ribbon-Controller ab. Der Regler „X-MOD INT.“ bestimmt die Größe der Modulationsauslenkung.

Im Modus „VCO 1+2“ wird VCO 2 auf die Schwingungsform von VCO1 aufmoduliert. Der Regler „X-MOD INT.“ bestimmt dabei die Größe dieser Crossmodulation.

Sicher, eine Modulationsfrequenz von 120 Hz liegt schon deutlich im Audiobereich, aber VCO2 als „Oszillator“ zu bezeichnen, halte ich dennoch für etwas vermessen. Da hätten schon ein paar Hertz mehr drin sein können. Aber fairerweise muss man auch sagen, dass der Korg Monotron Duo auch nur mit „Crossmodulation“ wirbt und nicht mit „FM-Synthese“.

Das Filter kann mit separaten Reglern für Cutoff und Peak (Korg-Sprech für Resonanz) den Klang färben und kann auch bei hoher Resonanz schön „singen“. Ein sehr musikalisches Filter.

Ribbon-Controller

Während beim Monotron mit dem Taster auf der Rückseite der Tonumfang verändert werden kann, schaltet der Taster beim Korg Monotron Duo zwischen chromatischer, Dur-, Molltonleiter und Slide um. Der Tonumfang von einer Oktave bleibt dabei gleich. Im Slide-Modus sind die Tonhöhen dann wie beim Korg Monotron Delay stufenlos. In den beiden anderen Modi entsprechen die Tonhöhen tatsächlich dem Aufdruck.

Hackable

Korg war auch hier so freundlich, diverse Patch-Punkte auf der Platine einzuarbeiten und zu beschriften. Wobei jedoch beim Korg Monotron Duo, (im Gegensatz zum originalen Monotron, soweit ich informiert bin) ein TI MSP430 Mikroprozessor für die Stimmstabilität sorgt und diese bei jedem Einschalten neu kalibriert. Das macht das Modding etwas komplizierter als beim Delay und dem originalen Monotron. Was die DIYler aber auch davon abhielt, dem Duo ein ganzes LFO-Bord zu spendieren und die anderen wenigen Mods sind auch ehr auf der komplizierten Seite.

Es ist dennoch bemerkenswert, wie stimmstabil alle Korgtrons eigentlich sind. Darauf haben Korg sehr geachtet und welchen Aufwand sie von Korgtron über Volca bis Korglogue dafür betreiben, verdient Anerkennung und hebt sie deutlich aus der „Spielzeugecke“ heraus. Dass der Ribbon-Controller dem dennoch nicht ganz gerecht wird, ist eine andere Geschichte.

Der Ribbon-Controller reagiert sehr sensibel auf das Aufsetzen und Bewegen des Fingers. Was es nicht ganz leicht macht, sauber zu spielen. Aber mit ein wenig Aufmerksamkeit, Übung und frischen Batterien geht auch das ganz gut. Zur Not auch mit einem induktiven Stylus.

Wobei es ja immer das Können des Musikers ist, das den Grad der Professionalität bestimmt, nicht das verwendete Instrument.

Korg Monotron Duo Audiobeispiele

Im Anhang findet ihr einige Audiobeispiele, die wie folgt eingespielt wurden.

generelle 12 dB Anhebung, Peak bei -4.3 dBFS

externe Drums von Xils STiX

externe Synth-Arp von Xils PolyKB3

Delay-Effekt: nur Monotron Delay

Der Korg Monotron Duo on YouTube

Und auch auf YouTube konnte ich ein Beispiel finden, bei dem sowohl Monotron Duo als auch Monotron Delay eingesetzt wurden.