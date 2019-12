Synth-Werk kündigt 960 Sequencer Controller und weitere Moog-Module an

Sequencer Complement B komplett

Gerhard Mayrhofer lässt den Spirit of Trumensburg in München immer weiter aufleben und wird mit seinem Unternehmen Synth-Werk im kommenden Jahr eine Reihe weiterer Module produzieren, die sich extrem dicht an den Vorbildern der Moog 900 Series orientieren.

Gerade erst hatten Club Of The Knobs sowie das COTK-Sublabel Aion Modular verkündet, im kommenden Jahr eine Version des Sequencer Complement B zu produzieren. Nun will auch Synth-Werk diese Kombination von zwei Sequencern samt Interface und Switch-Modulen umsetzen. Die einzelnen Bestandteil werden allerdings auch als separate Module angeboten.

Das wichtigste Modul des Complement B ist natürlich der SW 960 Sequential Controller. Mit diesem Analogsequencer mit seinen drei Reihen à acht Reglern bzw. Steps hatte Moog eine Art Blaupause für viele nachfolgende Standalone- und Modul-Sequencer geschaffen. Die Version von Synth-Werk entspricht in allen Punkten seinem Vorbild.

Passend dazu werden auch die Module SW 961 Interface und SW 962 Sequential Switch geben. Diese wird es sowohl im 5U-Format als auch der kleineren CP-Bauform geben, wie sie für die unterste Einbauzeile im Tolex-bezogenem Case des Sequencer Complement B benötigt werden.

Außerdem wird Synth-Werk auch das Modul SW 904C Filter Coupler herausbringen. Im Gegensatz zu den anderen Module, die so originalgetreu wie möglich gebaut werden, gibt es hier eine Abweichung vom Vorbild. Der SW 904C Filter Coupler wird mit C-Mos Switches für das CV-Routing und High End Audiorelais im Audiosignalweg arbeiten, die den originalen 5-Layer-Switch ersetzen. Durch diese Lösung wird es keine Geräusche beim Umschalten und keine Kontaktprobleme geben, die beim Moog-Original häufiger auftraten.