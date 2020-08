Synthesizer Kolumne von Erik Steckmann: Tasten und Pads

Synth-Kolumne: Hit me like a ... - Tasten & Pads

Vorwort zur Synthesizer-Kolumne von Erik

Worte wie Firmware, High-End oder Usability sind in aller Munde. In der Flut von auf dem Markt auftauchenden Geräten und Herstellern wird es zusehends schwieriger, Kaufentscheidungen zu treffen.

Neben der Konsultation von externen Quellen wie zum Beispiel AMAZONA.de oder den Produktseiten der Hersteller ist jeder Käufer gut beraten, sich auch ein eigenes Bild über die angebotenen Produkte machen zu können. Doch leichter gesagt als getan. Denn wie genau erkenne ich, ob ein Produkt gut ist oder ob ich ein spezielles Feature brauche?

Mit der folgenden Serie möchte ich euch ein Werkzeug an die Hand geben, das euch bei genau diesen Fragen helfen soll. Einfach und anschaulich in der Sprache der Benutzer erklärt, werde ich verschiedene Bereiche der Produktqualität beleuchten.

Neben den harten Fakten erwarten euch interessante Einblicke in Aufbau und Funktion von Controllern, Synthesizern und anderen elektronischen Musikinstrumenten. Dazu gibt es Anekdoten aus der einen oder anderen Entwicklungsabteilung und Einblicke in die Herstellungs- und Gestaltungsprozesse verschiedener Produkte.

Zum Thema Tasten & Pads

Kaum ein Gerät in der (Audio-) Welt kommt ohne sie aus: Tasten.

Wenn man den Vorgang der Musikproduktion maximal vereinfacht, kann man von einer Veränderung von Zuständen sprechen. Für diese Aufgabe ist wie eh und je nichts besser geeignet als Tasten. Tasten werden generell für fast jede Interaktion des Menschen mit Maschinen oder Computern verwendet und stellen die essentiellste Art der Interaktion mit Musiktechnologie dar. Mehr als ein Grund, dieses Thema genauer zu betrachten.

Typen von Tastenfeldern

Um ein strukturiertes Verständnis von Tasten zu bekommen, ist es sinnvoll, die verschiedenen Arten von Tasten unter die Lupe zu nehmen. Auf Klaviertasten wird bewusst verzichtet, da diesen eine eigene Episode der Kolumne gewidmet wird.

Plastiktasten

Die günstigste Form von Tasten sind einfache Tasten mit Kappen aus hartem Plastik. Diese sind eventuell mit einer zusätzlichen LED versehen, um den Zustand der Taste an den Nutzer zurückzumelden.

Arcade Buttons

Eine Sonderform der Plastiktasten sind sogenannten Arcade-Buttons. Der Name rührt aus der Verwendung in Arcade-Spielautomaten der frühen 80er Jahre. Arcade-Buttons besitzen neben dem spürbaren Klicken beim Betätigen des Schalters eine weitere Besonderheit. Der Hub, also der Weg vom höchsten zum niedrigsten Punkt der Taste, ist so groß, dass völlig klar ist, in welcher Position sie sich gerade befinden. Durch die starken Federn unter der Plastikkappe springen diese Buttons extrem schnell in ihre Ausgangsposition zurück. Dies ermöglicht eine wesentlich schnellere Betätigung in kürzerer Abfolge. Perfekt für Fingerdrumming und natürlich auch Videospiele.

Gummitasten

Basierend auf einer Matte aus Gummi und Kontakten, die direkt auf dem PCB aufgebracht sind, stellen Gummitasten die am meisten verwendete Art von Tasten dar. Im Factory Peek am Ende des Artikels werden wir einen genaueren Blick auf die Herstellung und Funktionsweise dieser Tasten werfen.

Pads

Generell größer, unbeweglich und besonders geeignet für expressive Instrumente stellen Drumpads eine Sonderform der Gummitasten dar. Die Urform dieser Tastenart ist mit der MPC-Serie von AKAI berühmt geworden. Eine Spezialform von Drumpads sind die riesengroßen Gummiflächen, die auf Schlagzeug-Controllern wie dem Nord Drum 3P zu finden sind. Gespielt werden diese mit Drumsticks statt den Fingern.

Folietasten

Eine Spezialform von normalen Plastiktasten und wesentlich günstiger als diese sind Folietasten. Viele von euch werden sie eventuell eher aus günstigen Fernbedienungen kennen. In der Geschichte der Synthesizer spielten sie eine eher untergeordnete Rolle. Das wohl meistverkaufte Gerät mit Folietasten war der Yamaha DX7. Der für damalige Zeiten futuristische Look des Klassikers wäre ohne die modern und fremdartig anmutenden Plastiktasten, überspannt mit einer bedruckten Folie, nicht möglich gewesen.

Beneath the surface – Tastenmechaniken

Tasten unterscheiden sich nicht nur in ihrer physischen Oberfläche, sondern auch in der Technologie unter der Oberfläche. In günstigen Geräten werden Plastiktasten oftmals ohne Feedback realisiert. Es ist dann nur schwer möglich zu fühlen, ob die Taste betätigt wurde oder nicht. Bei Tasten mit geringem Hub ist dies meist problematisch. Eine bessere Lösung sind sogenannte Tactile-Buttons, also Tasten mit taktilem Feedback. Dieses Feedback äußert sich durch ein deutlich spürbares Klicken beim Betätigen der Tasten. Die genauere Rückmeldung sorgt für ein besseres Spielgefühl.

Sensitive Moments – Velocity und Aftertouch auf Basis von FSR

Anfangs war es exklusiv Keyboardtasten vorbehalten, auf Anschlagstärke zu reagieren. Seit einigen Jahren ist diese Exklusivität gefallen und auch Gummitasten können mit Velocity-Sensitivity ausgestattet werden.

Möglich macht dies eine Technologie, die sich force sensitive resistor (FSR) nennt. Ins Deutsche übersetzt bedeutet FSR „drucksensitiver Widerstand“.

Die Drucksensitivität wird mittels halbleitenden Materialien, die zwischen zwei dünnen Schichten aus Polyester eingespannt sind, erreicht. Der Widerstand dieser Materialien verändert sich mit der Dichte dieser Materialien, was wiederum Einfluss auf den eingespeisten Strom ausübt. Der Widerstand kann so auf feinste Unterschiede im Druck auf das System reagieren.

Die kompletten FSR-Folien sind nur wenige Mikrometer dünn. Geringfügige Änderungen der Beschaffenheit können extreme Unterschiede im Ansprechverhalten hervorrufen. Im Development Peek seht ihr, wie schwer es ist, diese Technologie richtig umzusetzen.

Feedback – über Hintergrundbeleuchtung und Screenprints

Um klar und eindeutig erkennbar zu machen, welche Funktion einer Taste zugeordnet ist, ist es üblich, diese zu markieren.

Die geläufigste Variante der Markierung nennt sich Screenprint. Dabei handelt es sich um einfache Bedruckung der Taste oder des Bereiches um die Taste. Üblich sind gedruckte Farbe auf Plastiktasten (silk screen printing) oder gelaserter Symbole direkt auf Gummitasten.

Eine andere Art der Übermittlung von Zuständen ist die Farbe, in der die Taste leuchtet. Im Zeitalter von RGB-LEDs können nicht nur 2 Zustände, wie mit einer gewöhnlichen einfarbigen LED markiert, sondern eine Menge zusätzliche Infos übermittelt werden. So sind beispielsweise im Synthstorm Deluge oder dem Novation Circuit auf einem Grid aus Tasten unzählige Funktionen untergebracht, die nur durch LED-Feedback übermittelt werden.

Besonders große Tasten haben den Nachteil, dass diese sehr hell leuchten und den Benutzer blenden. Um dieses Problem zu umgehen, ermöglichen es einige Hersteller, die Helligkeit der Tasten zu reduzieren, während beispielsweise AKAI oder Elektron die Oberseite der Tastenflächen schwarz bedrucken. Durch die Reduktion der lichtabstrahlenden Fläche sind die Tastenfarben gut zu erkennen und stören kaum beim Spielen.

Ein einfach erkennbares Qualitätsmerkmal von hintergrundbeleuchteten Gummitasten ist die konsistente Lichtbrechung des Gummis. Im optimalen Fall ist die Taste in jedem Zustand und jedem Bereich gleich gut ausgeleuchtet. Es sollte nicht möglich sein, die LED hinter der Taste zu erkennen.

Feeling it – Usability und Navigation in großes Tastenclustern

Das essenzielle Prinzip, die Navigation in großen Clustern aus Tasten gleicher Form und Größe zu erleichtern, ist das der „groups of four“. Das menschliche Gehirn ist in der Lage, extrem schnell und völlig intuitiv, ein Element in einer Gruppe von 4 zu lokalisieren. Dieses Konzept findet sich seit jeher in nahezu jedem Gerät mit einer Hardware-Benutzeroberfläche wieder.

Ein besonders gutes Beispiel ist das Launchpad von Novation. Um die Navigation in der Matrix aus gleichen Tasten zu verbessern, sind die 4 Tasten in der Mitte nicht quadratisch, sondern besitzen eine kleine abgetrennte Ecke. So ist es einfacher, das Feld gedanklich in Vierergruppen zu unterteilen.

Weitere versteckte Helfer beim Erlangen von Feedback sind spezielle Markierungen in der Oberfläche. So verfügen einige Buttons über kleine, der Brailleschrift ähnlichen Erhöhungen, die dabei helfen, blind zu erkennen, an welcher Position sich der Finger befindet. Das ist nicht nur vorteilhaft für Menschen mit Sehstörungen, sondern soll sogar bei zu starker Intoxikation beim Live-Auftritt helfen.

Stubby fingers – Tastengröße und Abstand

Bei der Wahl der Größe der Tasten scheiden sich die Geister. Oder etwa doch nicht?

Für Fingerdrumming und das expressive Spielen von Pads ist die wohl geringste Größe für ein Drumpad 20 x 20 mm und der geringste Abstand 4 mm. Das sagen zumindest einige Ministudien, die von verschiedenen Herstellern durchgeführt wurden.

Natürlich erhöht sich mit größerer Fläche die Spielbarkeit. Durch die verringerte Anzahl an verschiedenen Kommandos, die aufgrund der geringeren Tastenanzahl gegeben werden können, ist das allerdings immer ein Kompromiss.

Für den Abstand gibt es keine magische Formel. Generell ist der benötigte Abstand mit steigender Tastengröße geringer. Aufgrund des großen Abstands sind deswegen auch die winzigen Buttons der Pocket Operator Serie von Teenage Engineering gut zu betätigen.

Welche Tastengröße für euch die optimale, ist hängt natürlich immer von euren Anforderungen an das Spielgefühl und der Größe eurer Finger ab. Daher kann hier kein allgemein gültiges Patentrezept geben werden. Je schneller und intuitiver die Tasten getriggert werden müssen, desto größer sollte deren Fläche sein.

Factory Peek: Rubber Storys – Funktionsweise und Herstellung von Tastenmatten

Die Herstellung von Gummimatten, die für Tasten und Drumpads verwendet werden, ist ein komplexer Prozess. Der Vorgang wird im Fachjargon als Pressformung bezeichnet.

Die Basis ist ein CNC-Designfile, das verwendet wird, um eine Gießform herzustellen. Diese wird als Negativ bezeichnet.

Die Gießform wird im nächsten Schritt mit einer flüssigen Gummimasse gefüllt. Nach dem Trocken werden die überstehenden Kanten entfernt. Farbe bekommen die Tasten entweder durch das Hinzufügen von Pigmenten in die flüssige Gummimasse oder durch das nachträgliche Bedrucken. Mittels Farbdruck oder per Laser werden Labels und Beschriftungen auf die Oberfläche aufgebracht.

Der Widerstand der Taste gegen den Druck der Finger basiert nur auf der Biegsamkeit des Materials. Er kann durch die Zusammensetzung der Gummimischung sehr genau kontrolliert werden. Auf die gleiche Art kann auch die Fähigkeit, Licht von LEDs unter der Tastenmatte zu leiten, verändert werden. Oft sind viele Prototypen notwendig, um das richtige Look & Feel der Tasten zu erreichen.

Die Kraft, mit der die Taste wieder in ihre Ausgangsposition bewegt wird, bezeichnet man als snap ratio. Ist diese zu niedrig, verliert die Taste das taktile Feedback, wird aber dafür haltbarer. Die Herausforderung für die Ingenieure ist, das perfekte Mittelmaß zu finden.

Wenn die Qualität stimmt, wird in einem letzten Schritt eine leitfähige Farbe aus Graphit oder Gold auf die Rückseite aufgebracht. Diese ist notwendig, um beim Betätigen der Tasten den Kontakt auf dem PCB zu schließen und den Strom zu leiten, der anliegt.

Auf der anderen Seite des Systems werden Kontaktflächen direkt auf das PCB gedruckt. Beim Betätigen der Tasten und dem damit verbundenen Kontakt mit der leitfähigen Farbe wird so ein Stromkreis geschlossen und das Signal an den Prozessor des Systems gesendet. So schließt sich im wahrsten Sinne des Wortes der Kreis.

Development Peek: Push the button – Velocity-Sensitivity-Tuning für Pads

Eine besondere Herausforderung bei der Entwicklung von FSR-basierenden Geräten mit vielen eng aneinander liegenden Pads ist die Konsistenz des Ansprechverhaltens. Um ein natürliches Spielgefühl zu erreichen, müssen die Tasten möglichst gleich reagieren. Diese Konsistenz sollte im Optimalfall auch über eine lange Zeit und bei intensiver Benutzung erhalten bleiben. Um die Reparierbarkeit der Geräte zu sichern, sollte sich auch beim Öffnen und nachträglichem Schließen des Gehäuses keine Veränderung des Spielgefühls ergeben.

Den größten Einfluss auf die Spielbarkeit des Systems hat die Stärke der FSR-Folie im Zusammenhang mit der der Tastenmatte und dem Abstand dieser beiden Komponenten. Auch muss verhindert werden, dass die Tastenmatte sich im Gehäuse bewegt und so ihren Abstand zum FSR-Sheet verändert.

Neben der optimierten Kontrolle der Hardware kann auch besonders gute Firmware dafür sorgen, dass die physischen Unterschiede ausgeglichen werden, bevor sie im Zielsystem Wirkung tragen. Die Konsistenz in der Spielbarkeit sinkt, je größer die Menge an Pads und je geringer deren Abstand ist.

Auch der Produktionsprozess muss genau kontrolliert werden, um Unterschiede von Gerät zu Gerät soweit zu reduzieren wie möglich. Hierfür werden aufwändige Testroboter verwendet. Diese Roboter üben klar kontrollierten Druck auf das Testsystem aus und messen die Reaktion Taste für Taste auf das Gramm genau.