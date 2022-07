t.akustik PET Mobile Wall, mobiler Tonstudio Absorber

Mobile Absorber-Wand

Die Firma t.akustik weitet nach und nach ihr Portfolio an Absorbern, Diffusoren & Co. aus. Ab sofort neu im Programm ist die PET Mobile Wall, eine mobile Absorber-Wand, die sich je nach Einsatz im Tonstudio stets an der richtigen Stelle positionieren lässt.

Der Standabsorber lässt sich in Tonstudios, bei Podcasts oder dem Live-Streaming, in Büros oder im Heimkino einsetzen. Er besteht aus PET Vlies mit einer Stärke von 50 mm und ist laut Hersteller sehr gut für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet. Der Proberaum ohne Fenster (man möchte ja nicht die Nachbarn stören) ist dafür also prädestiniert. Akustisch bietet der Standabsorber einen NRC-Wert von 0,95 (Wirkungsbereich ab 315 Hz).

Die ganze mobile Stellwand misst 195 x 95 x 5 cm und bringt 6,2 kg auf die Waage. Nach Norm ASTm E84 – Class 1 ist die PET Mobile Wall flammhemmend. Das ganze System besteht aus zwei miteinander verbundenen Akustikplatten, die auf zwei Standfüßen stehen.

In drei Farben bietet t.akustik die neue PET Mobile Wall an: Weiß, Grau und Schwarz. Der Preis für eine PET Mobile Wall beläuft sich auf 289,- Euro.