Tegeler DAW Plug-in, Verlosung eines Creme Kompressors

Plug-in von Tegeler - Verlosung

Der für hochwertige Audiotechnik bekannte Hersteller Tegeler (Audio Manufaktur) wird zum 01.06.2023 sein erstes DAW Plug-in veröffentlichen. Doch um was geht es dabei? Kompressor, Preamp, EQ, Reverb oder gar ein Delay?

Wir wissen es nicht – und werden es erst am 1. Juni erfahren. Vorbestellen kann man das Plug-in allerdings schon und dabei noch einen tollen Preis gewinnen. Pro 100 Vorbestellungen für das Plug-in verlost die Firma einen Tegeler Creme Kompressor im Wert von 1.799,- Euro.

Tegeler DAW Plug-in

Das hört sich natürlich sehr gut an – doch die Frage bleibt: was für ein Plug-in wird Tegeler veröffentlichen? Das ist ja nicht ganz uninteressant. Immerhin muss man für die Teilnahme 59,90 Euro investieren. Denn so hoch ist der Preis für die Vorbestellung des Plug-ins. Ab dem 01.06. steigt der Preis dann auf 99,90 Euro und wird sich laut Tegeler danach auch nicht mehr ändern. In der offiziellen Mitteilung zum Gewinnspiel heißt es:

„Du hast bis zum 31.05.2023 23:59 Uhr (CET) die Möglichkeit das Plugin für 59,90 € (inkl. MwSt.) vorzubestellen. Danach steigt der Preis auf 99,90 € (inkl. MwSt.) und wird sich auch nicht mehr ändern. Wir sind einfach kein Fan davon, die Preise für digitale Produkte extrem hoch anzusetzen, nur um sie an 3 Tagen im Jahr durchzustreichen und dann unseren eigentlichen Preis zu nennen. Alle warten auf den nächsten “Black-Friday”, um das gewünschte Plugin zu kaufen und ärgern sich, falls sie es vorher brauchen und überteuert einkaufen müssen. Deshalb fahren wir weiterhin unsere Firmeneinstellung: „Faire Preisgestaltung ohne irgendwelche manipulierenden Marketingtricks.““

Die Gewinnspielteilnehmer müssen natürlich ein wenig Vertrauen in Tegeler haben, das weiß natürlich auch die Firma selbst. Als Grund für die Teilnahme gibt Tegeler entsprechend an:

„Wir stehen nun seit über 20 Jahren für herausragende Audiotechnik. Hab ein bisschen Vertrauen. Das Plugin klingt wunderschön, schmiegt sich in deine Projekte ein und ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Investition für deine Kreativität und deinen Sound, egal mit welchem Genre du arbeitest. Eins verraten wir schon: Es ist nicht die 5-millionste (enttäuschende) Analog-Simulation.“

Damit man zumindest sicher gehen kann, dass das Tegeler DAW Plug-in auch wirklich auf dem eigenen Rechner zum Einsatz kommen kann, hat die Firma die folgende Kompatibilitätsliste bekannt gegeben:

Plug-in Formate: AU, AAX, VST, VST3

Betriebssystem: Ab Windows 7 (64 Bit), ab OSX 10.7 (64 Bit), Apple Silicon oder Intel Prozessor

DAWs: Alle gängigen DAWs, z. B. Ableton Live, Pro Tools, Logic Pro, FL Studio, Cubase, Nuendo, Studio One, Bitwig, Reaper, Reason etc.

Alle weiteren Informationen findet ihr auf der weiter unten verlinkten Website von Tegeler – am 01.06.2023 wissen wir dann alle mehr.