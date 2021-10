Test: AiAiAi TMA-2 Studio, Studiokopfhörer

Modularer Bausatz mit sehr gutem Klang

Die Kopfhörer des dänischen Herstellers AiAiAi hatten wir hier bei AMAZONA.de bisher vorwiegend im DJ-Bereich zum Test. Mit dem TMA-2 Studio bietet das Unternehmen aber auch einen speziell für den Home- und Tonstudiobereich konzipierten Kopfhörer an. Schauen wir einmal, wie sich dieser im Test schlägt.

Was bietet der AiAiAi TMA-2 Studio?

„Konzipiert“ ist, ehrlich gesagt, nicht ganz richtig bei AiAiAi, denn die Firma bietet ihre Kopfhörer in einer modularen Bauweise an. Jegliche Einzelteile können separat im Handel bestellt und individuell zusammengefügt werden. Kopfband, Ohrpolster, Kabel, Tasche – all das lässt sich nach den eigenen (Klang-)Vorstellungen zusammenstellen und zu Hause eigenständig zusammenbauen. Das gelingt ohne große Handwerkerkenntnisse, denn die Einzelteile werden letztlich nur zusammengesteckt, so dass man im Handumdrehen den Kopfhörer einsatzbereit vor sich liegen hat.

ANZEIGE

Doch eine Schwierigkeit besteht zu Anfang: welche Komponenten sind die richtigen bzw. die, die den eigenen Vorstellungen am nächsten kommen? Um das Ganze für den User einfacher zu gestalten, bietet AiAiAi acht fertig konfigurierte Kopfhörer an. Vom Allround- über das DJ- bis hin zum uns heute vorliegenden Studio-Preset sowie einigen drahtlos einsetzbaren Bluetooth-Kopfhörern bietet das Unternehmen unterschiedlich abgestimmte Versionen. Die jeweiligen Konfigurationen können auf der Website von AiAiAi eingesehen werden, so dass man sich vorab zumindest ein grobes Bild davon machen kann, was ungefähr funktionieren könnte.

Für meinen Test schickte mir AiAiAi – wie jedem anderen Käufer des TMA-2 auch – die folgenden Einzelteile zu:

S05 Speaker Units

E08 Alcantara Over Ear

H04 High Comfort Headband

C02 Coiled Cable

A01 Pouch Accessories (Tasche)

Alle Einzelteile werden separat in schwarze Kunststofftüten verpackt und erreichen so den Endkunden. Erfreulicherweise setzen die Dänen hierbei auf 100% recyceltes Plastik.

Zusammenbau des AiAiAi TMA-2

Wie bereits erwähnt, erfolgt der Zusammenbau auf denkbar einfachste Weise. Der Kopfbügel ist bereits mit einem innen verlegten Kabel ausgestattet, so dass die Speaker Units nur auf das untere Ende des Bügels aufgesteckt werden müssen, um sie per Miniklinkenkabel zu verbinden. Linke bzw. rechte Einheit sind mit L und R gut identifizierbar. Auf die Speaker Units werden die Ohrpolster aufgesetzt. Das zugehörige Audiokabel kann dann auf beiden Seiten des Kopfhörers eingesteckt werden. Das alles dauert keine 2 Minuten.

Optisch ist der TMA-2 Studio extrem zurückhaltend designt. Die Dänen setzen hier auf matten, schwarzen Kunststoff; alles ist insgesamt sehr dezent umgesetzt.

Ebenfalls im Paket des TMA-2 Studio enthalten sind eine Softtasche für Aufbewahrung und Transport sowie ein 1,5 m langes, halb gerades, halb spiralförmiges Kabel. Das Kabel endet beidseitig auf einem vergoldetem 3,5 mm Miniklinkenstecker, wobei eine Seite abgewinkelt ist und sich hierauf der ebenfalls zum Lieferumfang gehörende Adapter auf 6,3 mm Klinke aufschrauben lässt.

ANZEIGE

Die Verarbeitungsqualität empfinde ich als gut. Der Kopfbügel ist aus einem Stück gefertigt und sauber abgerundet. Die Ohrmuscheln lassen sich beidseitig in neun Stufen verstellen, um die Größe des Kopfhörers einzustellen. Hochwertiger geht es natürlich schon, das zeigen die vielen oftmals mit mehr Metall konzipierten Kopfhörer, die dadurch einfach robuster und haptisch ansprechender wirken.

Technische Eigenschaften des TMA-2 Studiokopfhörers

Insgesamt bringt es der komplett aus Kunststoff-Einzelteilen zusammengestellte Kopfhörer auf 280 Gramm Gewicht. Damit befindet sich der TMA-2 Studio gewichtstechnisch im Mittelfeld. Während des Tests empfand ich den TMA-2 Studio keineswegs als störend, er saß grundsätzlich angenehm auf dem Kopf auf. Lediglich die Polsterung des Kopfbügels könnte für meinen Geschmack etwas breiter bzw. weicher sein.

Angenehm weich fallen dagegen die Ohrpolster aus, in meinem Fall die E08 Alcantara Ohrpolster. Diese umschließen meine Ohren komplett und dichten hierdurch auch sehr gut nach außen ab. Schon ohne anliegendes Signal rücken Außengeräusche entsprechend etwas zurück. Trotz der geschlossenen Bauweise fühlt man sich aber nicht gänzlich von der Außenwelt abgeschottet, was dem Gesamteindruck positiv zugute kommt.

Technisch setzt AiAiAi auf 40 mm Neodym-Treiber sowie Membrane aus Biozellulose. Den Frequenzbereich geben die Dänen mit imposanten 10 – 40.000 Hz an, der maximale Schalldruck liegt bei 113 dB, die Impedanz bei geringen 32 Ohm. Die niedrige Impedanz ist ein Anhaltspunkt dafür, dass der TMA-2 Studio auch im mobilen Umfeld und an den entsprechenden Abspielgeräten gut funktionieren kann.

Wie klingt der AiAiAi TMA-2 Studio?

Ausgesprochen gut bildet der TMA-2 Studio den Bassbereich ab. Schon alleine aufgrund der Bauweise ist der Bass deutlich wahrnehmbar und stets präsent, bleibt aber glücklicherweise immer akkurat und verschwimmt nicht. Fließend geht es zu den Mitten über, die ebenfalls sauber klingen. Dabei schafft es der TMA-2 Studio ,auch frequenznahe Instrumente und Mix-Bestandteile sauber zu trennen. Auch im Stereofeld bringt er dies gut ans Ohr und erlaubt es beim Mixen, einzelne Elemente schön zu verteilen und die Position im Raum nachzuvollziehen. Etwas schneller könnte er bei kurzen Akzenten ansprechen, da fühlt er sich meiner Meinung nach etwas behäbig an.

Ein weiterer (kleiner) Kritikpunkt sind die höheren Frequenzbereiche. Während ich mit meinem (offenen) Vergleichskopfhörer AKG K812 da sehr viele Details wahrnehmen kann, gerade in Bezug auf Live-Orchester-Aufnahmen, kommen diese beim TMA-2 Studio leider nicht ganz so schön ans Ohr bzw. sind kaum wahrzunehmen. Wie immer: hier muss man stets auch den Preisbereich im Auge behalten, aber zur Einordnung ist es eben wichtig, günstigere Kopfhörer (wobei der TMA-2 Studio mit 229,- Euro auch kein kompletter Einsteiger-Kopfhörer ist) auch mit höherpreisigen zu vergleichen.