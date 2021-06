Test: Sendy Audio Aiva, Studiokopfhörer

Was klingt denn da so schön?

Als ich das erste Mal den Namen Sendy Audio vernommen hatte, musste ich zu meiner Schande gestehen, dass ich diesen Namen noch nie zuvor gehört hatte. Etwas Recherche machte mich jedoch darauf aufmerksam, dass es sich bei dem chinesischen Hersteller allem Anschein nach um einen etablierten Hersteller im HiFi-Sektor handelt, der seine Präsenz nun auch in den Pro Studio Bereich ausdehnen möchte.

Zum Test liegt uns der Sendy Audio Aiva vor, der sich mit einem Ladenpreis von 649,- Euro in der preislichen Oberklasse befindet und dabei auf jede Menge Konkurrenz der etablierten Hersteller wie Beyerdynamic, AKG, Fostex und vielen anderen trifft. Mal sehen, was der Aiva so an Features und Klangqualität bietet.

Die Verpackung und das Zubehör des Sendy Audio Aiva

Wer wie ich um die 15 Kopfhörer in seinem Studio zu verstauen hat, freut sich immer über eine Verpackung, die dem üblichen Stopfen in Schubladen oder zuweilen hilflos anmutenden Aufhängen an Mikrofonstativen das zusätzliche Stapeln als dritte Möglichkeit der Aufbewahrung offeriert. Hier nimmt Sendy Audio direkt einmal die Pole-Position ein, indem sie dem Kopfhörer ein widerstandsfähiges Hardcase mit einem grob gezahnten Reißverschluss zzgl. vier Kunststofffüßen für die aufrechte Positionierung beifügt. Leider lösten sich bereits nach kurzer Zeit ein paar Fäden aus den Reißverschlussnähten, die man aber abschneiden konnte.

Was hingegen ein absolutes No-Go ist, ist die mehrfache Verwendung von Echtleder innerhalb des Produkts. Der gesamte Bezug des Hardcases und wie sich später noch herausstellte, der Trageriemen und die Ohrauflagen wurden aus sogenanntem High-Protein-Leder gefertigt, was heutzutage ethisch meiner Meinung nach nicht mehr haltbar ist. Es gibt Unmengen von synthetischem Leder, wie es zum Beispiel bei allen Zubehörteilen von Apple verwendet wird, das der Haut von toten Tieren sogar in mehreren Trage- und Pflegepunkten überlegen ist und das Leid bei der Gewinnung von Echtleder ausschließt.

Im Innenraum befindet sich neben dem eigentlichen Hörer noch ein kleines Stoffsäckchen, in dem Verbindungskabel sowie ein Adapter untergebracht wurden. Hier trifft man dann bereits auf die erste ungewöhnliche Herangehensweise, die der Sendy Audio Aiva zu bieten hat. Das kupferfarbene, beidseitig geführte und steckbare Kopfhörerkabel wird in der Grundausführung mit dem äußerst selten anzutreffenden 4,4 mm Pentaconn-Stecker ausgeliefert. Nun gut, es mag sein, dass die Akzeptanz dieses Steckers in Zukunft zunehmen mag und für den regulären Stereo-Miniklinken-Betrieb liegt auch ein kurzes Adapterkabel bei, aber halt, fehlt da nicht noch etwas?

Man mag es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so: Wer diesen Hörer auf dem Standard 6,3 mm Klinkenausgang, der in 99,9 % aller Abhörsituationen im Studio verwendet wird, betreiben möchte, muss sich einen zusätzlichen Adapter kaufen. Eine Entscheidung, die ich absolut nicht nachvollziehen kann.

Nun denn, vielleicht hat der Hersteller dann doch eher das klassische Mobile-Device als Klangquelle im Fokus, was auch die geringe Impedanz von nur 32 Ohm erklären würde. Aber auch hier kann die Adapterlösung nicht überzeugen. Der Pentaconn-Miniklinken-Adapter ist zwar sehr massiv, dadurch aber auch so schwer, dass er während der Verwendung an einer Kopfhörerbuchse über Gebühr hinzerrt, von einem Lightning auf 3,5 mm Adapter mal ganz abgesehen. Ein für mich persönlich in jeder Hinsicht eine sehr fragwürdige und völlig praxisfremde Lösung.

Die Aufmachung des Kopfhörers

Wenden wir uns dem Hörer zu. Der große Eyecatcher sind erwartungsgemäß die Schalen in Echtholz, die aus Zebraholz (Zebrano) gefertigt werden, ein im Westen Afrikas angebautes, geschütztes Tropenholz. Die Schaumstoffauflagen sind asymmetrisch geschnitten und versuchen so die im Normalfall nach unten schlanker werdende Gesichtsform für einen gleichmäßigen Andruck auszugleichen. In meinem Fall gelingt dies sehr gut. Auch die ungewöhnliche Scharnierlösung bzgl. der Kopfbreiteneinstellung überzeugte im Detail, wenngleich etwas schwergängig.

Was mir persönlich jedoch Sorgen bereitete, war das bei meinem Testexemplar mit 460 g ohne Kabel, mit Kabel sogar 540 g sehr hohe Gewicht des Hörers, was gleich mehrere Probleme mit sich brachte. Zum einen empfand ich den latenten Druck auf den Nackenbereich als recht anstrengend, zum anderen brachte der Hörer aufgrund des Gewichtes bei schnellen Kopfdrehungen einiges an Fliehkräften mit sich, was ihm zumindest auf meinem Kopf einen instabilen Sitz verpasste. Hier sollte aber jeder persönlich entscheiden, ob er mit diesem Gewicht klar kommt.

Für kleine Kopfformen kann es unter Umständen Probleme mit dem Anpressdruck der Hörer geben. Bei meiner Kopfform reichte die kleinste Einstellung so gerade aus, dem Hörer die nötige Festigkeit zu geben, eine engere Einstellung war leider nicht möglich. Zwar kann man mittels eines Torx-Drehers die Verbindung des Haltebandes öffnen, eine Erhöhung der Spannung lässt sich aber aufgrund der verbreiterten Form des Tragebandes leider nicht umsetzen.

Die technischen Daten des Sendy Audio Aiva

Als Einstellungsmerkmal des Sendy Audio Aiva wären zunächst die planar-magnetischen Treiber zu nennen, die aufgrund ihrer Bauweise (sehr dünne Folie zwischen zwei Magneten) sehr unempfindlich gegen klangliche Verzerrungen jeglicher Art sein sollen und zudem mit einer sehr schnellen Ansprache und einem äußerst neutralen Sound überzeugen.

Laut Datenblatt soll der Kopfhörer über einen Frequenzgang von 5 – 50.000 Hz verfügen, was sowohl im Bass- als auch im Höhenbereich weit über dem liegt, was das menschliche Gehör wahrnehmen kann. Inwieweit diese Herangehensweise sinnvoll ist, wird von mehreren Experten kontrovers diskutiert, daher möchte ich dieses Fass in diesem Testbericht nicht aufmachen. Die Bauweise des Kopfhörers ist eine offene, wobei der Schalldruck einen eher geringen Wert von 96 dB erreicht.

Der Klang des Sendy Audio Aiva

Angeschlossen an ein iPhone X wirkt der Kopfhörer trotz seiner vergleichsweise geringen Impedanz auf den ersten Höreindruck hin relativ leise. Um einen ordentlichen Pegel zu erhalten, musste ich über den Lightning-Adapter schon im oberen Viertel fahren. Bei der Verwendung eines hochwertigen Kopfhörerverstärkers, in meinem Fall ein SPL Phonitor, war dieser Punkt natürlich hinfällig.

Klanglich allerdings überzeugt der Hörer in gleich mehreren Punkten. Zum einen klingt der Hörer sehr „unaufgeregt“ ohne zu sehr analytisch zu klingen. Der generelle Klangeindruck ist sehr ausgewogen und hinterlässt umgehend eine angenehme Grundstimmung. Die Detailzeichnung ist sehr gut und bringt auch bei kräftig gemastertem Material immer noch genügend instrumentale Abgrenzung, wie man sie sonst des Öfteren gerade bei tonal bedenklichem Material vermisst. Ein sehr gutes Beispiel ist die HiHat bzw. der ganze Beckenbereich eines Drum-Sets, der bei vielen Heavy-Produktionen nur noch auf dem Papier vorhanden ist, sich hier aber zum Teil sehr gut im Klangbild behaupten kann.

Auch der oft problematische Mittenbereich weiß zu überzeugen. In gleich mehreren Produktionen, sowohl im Referenzbereich als auch bei von mir selber produzierten Alben, konnten sich die Gitarren, ob in Standard- oder auch im Drop-Tuning bis hinunter zur Baritonstimmung, gut behaupten und wurden akzentuiert wieder gegeben. Ebenso wurde der Gesang genügend feingezeichnet, ohne dass die entsprechenden Zischlaute zu fein aufgelöst wurden.

Von der Klangfarbe her bringt der Sendy Audio Aiva das typische planar-magnetische Klangbild zum Tragen, sprich der Hörer ist extrem schnell in der Ansprache, bringt den Bassbereich dezent, aber straff zur Geltung und färbt die Höhen ganz leicht mit einem Hauch von Kompression ein. Der Ultra-High-Bereich ist etwas reduzierter als bei anderen Hörern, was dem guten Gesamtklang allerdings keinen Abbruch beschert. Ganz im Gegensatz zu seinem meiner Meinung nach eingeschränkten Tragekomfort, bietet der akustische Langzeiteinsatz keinerlei Grund zur Kritik. Der Klang ist auch nach längerer Studiosession immer noch angenehm und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Generell lässt der Sendy Audio Aiva die verschiedensten Signale zum Teil „besser“ klingen, als es manchmal der Fall ist. Dieser Hörer eignet sich sehr gut zum „Wohlfühlen“, man sollte aber unbedingt immer wieder auf diversen „herausfordernden“ Monitoren gegenhören, um auf der sicheren Seite zu sein.