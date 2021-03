Test: Shure SRH1540, Studiokopfhörer

Wow! Also das sollte ein heißer Kandidat für den „Klugscheißer des Jahres“ sein. ;)

Tatsächlich gar nicht böse gemeint. Klugscheißer haben einfach oft recht und der Rest der Welt kann da meistens was lernen. Ich habe das in diesem Fall und freue mich jetzt den Unterschied zwischen Ortung und Lokalisation zu kennen. Vielen Dank!