Test: AKG K872, Kopfhörer

Mit dem geschlossenen Kopfhörer AKG K872 stellt der österreichische Hersteller AKG sein neuestes Topmodell vor. Angepriesen als „Master Referenz Kopfhörer“ ist die Erwartungshaltung natürlich sehr hoch, schauen wir einmal, wie sich der AKG K872 im Test schlägt.

Erster Eindruck

Obwohl ich das Thema „Unboxing“ in der Regel entweder ganz herauslasse oder zumindest auf ein Minimum beschränke, muss man beim AKG K872 absolut darauf eingehen. Dass bei Kopfhörern mittlerweile viel Wert auf das Äußere (im Sinne der Verpackung) gelegt wird, ist kein Geheimnis mehr. Dass man einen Kopfhörer allerdings in einen Karton mit 40 cm Länge hineinpackt, habe ich so auch noch nicht erlebt. Der AKG K872 macht also bereits beim Auspacken mächtig Eindruck. Im Inneren des Kartons befindet sich dann, nochmals gut in einer äußerst stabilen Transportbox untergebracht, der AKG K872 Kopfhörer.

Äußerlich fällt sofort die Ähnlichkeit zu seinem Bruder K812 auf, sowohl hinsichtlich der Farbgebung als auch der Konstruktion. Während der K812 durch seine offenen Bauweise vor allem zum Mastern und Mixen geeignet ist, kommt der K872 als geschlossener Kopfhörer allerdings auch fürs Recording in Frage.

Starten wir zunächst mit den austauschbaren Ohrmuscheln, die beim AKG K872 auf der Außenseite aus schwarz/silbernem Kunststoff bestehen. Auf der Innenseite verfügen die Ohrmuscheln über einen schwarzen Lederring samt innenliegendem Mesh-Netz aus Stoff. Die Ohrmuscheln sind kardanisch aufgehängt, so dass sie sich im vorgegebenen Rahmen in alle vier Richtungen bewegen lassen. Auf der Unterseite der linken Ohrmuschel befindet sich die Anschlussbuchse des Kopfhörers. AKG setzt hier auf LEMO-Stecker, eine Steckverbindung, die äußert fest sitzt und einen robusten Eindruck macht. Entwickelt wurde der AKG K872 in Österreich, gefertigt wird er in der Slowakei.