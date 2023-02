Test: Black Lion Audio PG-2 Type F, Power Conditioner

No Voodoo for your Studio!

Black Lion Audio PG-2 Type F, Power Conditioner

Der Black Lion Audio PG-2 Type F ist der neue Power Conditioner der Studiospezialisten aus Chicago. Nach dem PG-P für mobile Anwendung und dem PG-1 Type F mit acht Ausgängen ist das neue Flaggschiff mit 14 Outputs in meinem Tonstudio angekommen. Fast 7 kg schwer und vollgepackt mit vielen Funktionen haben die Amerikaner ein Gerät herausgebracht, das viele Versprechen einlösen soll. Von Schutz, Reinigung, Analyse und sogar Klang kann man in der Pressemitteilung lesen. Ich denke, es wird Zeit, hier ein paar Dinge klarzustellen und ob sich generell die Anschaffung eines Power Conditioners lohnt.

Power Conditioner: Studio Tool oder Snake Oil?

Schon in unserer Newsmeldung zum neuen Black Lion Audio PG-2 Type F Power Conditioner ging es in den Kommentaren heiß her. Es ist von HiFi-Voodoo und Blödsinn die Rede und generell sollten Hersteller doch ihre Elektronik mit ordentlichen Netzteilen im Griff haben. Leider sieht die Realität anders aus. Billige Steckerleisten, die verhassten Netzteilwarzen, also externe Steckernetzteile minderwertiger Qualität und ein drei Mal verlängertes Verlängerungskabel, an dem alle Geräte angeschlossen sind: So sieht es insbesondere im Homestudio häufig aus.

Aber was kann der Black Lion Audio Power Conditioner dagegen machen und klingt das Ganze am Ende vielleicht sogar besser? Wer beim Lesen des letzten Satzes gerade seinen Kaffee auf den Bildschirm geprustet hat, sollte diesen schnell sauberwischen und weiterlesen – es lohnt sich.

Vorabbemerkung zum Thema

Eins vornewege: Wir Autoren bei AMAZONA.de sind keine Voodoo-Truppe, die jeden Mist glaubt und schreibt. Wir argumentieren mit Fachwissen und Erfahrung und weder die Stellung des Saturn im dritten Haus noch ein besonders gutes Verhältnis zu einem Hersteller wird etwas daran ändern, dass wir hier die festgestellten Ergebnisse an unsere Leser weitergeben.

Und zuletzt: Sollten Sie Elektrotechniker und/oder Elektrik-Profi sein. Ja, es gibt noch viele Feinheiten, die das Thema Strom in sich birgt und entsprechend viele Fallstricke. Als Tester muss und sollte man unserer Meinung nach aber die wesentlichen Faktoren im Auge behalten.

Welche Ausstattung bitet der Black Lion Audio PG-2?

Die Front ist sehr aufgeräumt und insgesamt ist das Gerät sehr leicht zu bedienen. Beim Druck auf den Power-Schalter wird die Sequenzierung aktiviert: Dabei werden die Steckdosen auf der Rückseite mit einer festgelegten Sequenz eingeschaltet.

Beim Einschalten haben wir eine Verzögerung von maximal sechs Sekunden für die Dosen. Die Hochstromausgänge schalten sich nach sechs Sekunden ein und mit dem Netzschalter wieder aus. Dies bewirkt, dass Startup-Sequenzen abgeschlossen werden, bevor die Hochstromgeräte eingeschaltet werden.

Neben dem Power-Schalter liegt eine Buchse für eine 12 V Leuchte, die mit dem darüberliegenden Drehregler gedimmt werden kann. Zentral befinden sich das LED-Display, das die aktuell anliegende Spannung und den fließenden Strom in Ampere anzeigt.

Darunter dann fünf Kontroll-LEDs:

Die „Ground OK“ LED zeigt an, dass das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. „Wiring Fault“ würde einen Verkabelungsfehler anzeigen, wenn Phase und Nullleiter vertauscht sind, was gar nicht so selten vorkommt. „Clean Power On“ bedeutet – und ich zitiere das Handbuch – „(…), dass PG-2 alle angeschlossenen Komponenten mit sauberen, schönen Wechselstrom an alle angeschlossenen Komponenten liefert.“

„Abnormal Voltage“ meldet sich, wenn die Spannung unter 200 V fällt oder über 240 V Wechselstrom ansteigt. Und schließlich „Protection On“: Diese LED leuchtet, wenn die Überwachungsfunktionen des Black Lion Audio PG-2 Type F aktiv sind.

Rechts neben dem Display befinden sich zwei nicht geschaltete Schuko-Steckdosen und eine USB-A Buchse, die USB Geräte mit 5 V/1 A laden kann.

Auf der Rückseite haben wir die 12 geschaltete Schukosteckdosen. Diese hat der Hersteller nach Einsatzzweck und angeschlossene Gerät sortiert. Die vier Dosen links sind für Digital-Audiogeräte, wie Streamer, Workstations, Digitaleffekte etc. geeignet. Die mittleren vier Dosen sind ideal für analoge Audiogerät, wie Mischpulte und analoge Effekte.

Rechts sind dann die vier Dosen für Verstärker und aktive Lautsprecher mit hohem Leistungsbedarf angeordnet. Jede Kategorie hat spezielle Filter, die für den Einsatzzweck optimiert wurden. Außerdem sind die Bereiche elektrisch voneinander isoliert, so dass beispielsweise Interferenzen von digitalen Geräten ferngehalten werden oder von diesen Geräten verursachte „Noise“ nicht bei den anderen Geräten landet. Black Lion Audio verrät allerdings nicht, wie das im Detail funktioniert.

Auf der rechten Seite finden Sie auf der Rückseite einen weiteren dimmbaren Anschluss für eine 12 V Lampe, einen vergoldeten Erdungspol und natürlich die Kaltgerätebuchse für das PG-2.

Black Lion Audio PG-2 Type F: Die Verarbeitung

Kennt noch einer die Monster-Endstufen der 80er-Jahre? Mark Levinson, Krell und Threshold haben riesige Watt-Monster in dickwandige Metallgehäuse gepackt, um die angriffslustigen Kilowatt im Zaum zu halten. Genau so ein Gehäuse verwendet Black Lion Audio für den PG-2. Eine zentimeterdicke Frontplatte, massiv verarbeitet und auf maximale Stabilität getrimmt. Dieses Gerät sagt Ihnen unmissverständlich: Hier ist Ihr wertvolles Studioequipment sicher! Ein ganz dickes Lob von meiner Seite!

Dazu mag ich es, dass der Black Lion ganz normale Schukodosen einsetzt. Andere Geräte setzen aus Platzgründen gerne auf die IEC Patchkabel mit C13/C14 Anschlüssen. Beim PG-2 kann ich einfach die vorhandenen Kabel nutzen und meine Kabelschublade wird nicht noch voller. Allerdings empfehlen sich keine gewinkelten Schuko-Stecker, damit man auch alle Stecker reinbekommt.

Nun aber zur Gretchenfrage …

Was bringt der Black Lion Audio PG-2 Type F im Tonstudio?

Es gibt vier Gründe für die Anschaffung des Black Lion Audio Power Conditioner PG-2 Type F:

1. Überspannungsschutz

2. Stromreinigung

3. Ein- und Ausschaltsequenzierung

4. Klang

… und ob „Klang“ wirklich ein Argument ist, das besprechen wir zum Schluss.

1. Überspannungsschutz

Dies ist trivial: Wenn der Black Lion Audio PG-2 Type F eine Spannungsspitze feststellt, dann sind die angeschlossenen Geräte geschützt. Wenn eine Menge sehr ungünstiger Faktoren zusammenkommt, dann kann es sein, dass Stromspitzen durchdringen, aber dies ist sehr unwahrscheinlich. Grundsätzlich darf man sich aber mit einem vorgeschalteten PG-2 schon sehr sicher fühlen.

2. Stromreinigung

Hier müssen wir zwei Bereiche unterscheiden: Was kommt vom Provider von außen ans Haus heran und wie sieht es im Haus, also nach der Hauptsicherung aus?

Was kommt ans Haus:

Die DIN EN50160 ist die Bibel der Netzbetreiber. Alle Kraftwerke sowie alle dezentralen Einspeiser, wie Wechselrichter von Solaranlagen und Windkraftanlagen müssen sich an diese Norm halten. Diese Norm gibt, neben vielen anderen Details, folgende Grenzwerte vor:

Netzfrequenz ist 50 Hz ±1 %

Netzspannung beträgt 230 V ±10 %

kurzfristige Spannungsänderung (10 ms) 5 %

Oberschwingungen (Verzerrungen) bis 8 % THD

Wir können sicher sein, dass diese Werte von außen an Ihrem Wohnhaus oder Studiogebäude ankommen und diese Grenzwerte sind innerhalb der vorgegebenen Toleranzen für einen Hersteller bekannt. Ein modernes Gerät mit CE-Prüfsiegel (Richtlinie 73/23/EWG) wird mit dieser Stromqualität ordentlich funktionieren. Das Problem liegt in der Regel im inneren Wohnbereich.

Wie sieht es im Gebäude aus?

Nun, das kommt darauf an, denn ein modernes Aufnahmestudio wird schon mit der Grundvorgabe „sauberer Strom“ konstruiert, während wir kleinen Heimstudiobetreiber uns mit dicken Trafos von alten Halogenlampen und jede Menge anderer Einstreuungen herumschlagen müssen. Brummschleifen, elektromagnetische Strahlung und ganz profane Verkabelungsprobleme sind meist die Ursachen für unsauberen Strom im Studio. Wer sich – wie ich – in einem neugebauten Gebäude befindet, der wird auch weniger Probleme haben als in einem Altbau mit Spinnenweben zwischen den Steinzeitsicherungen und brüchige Kabel, die in alten Lüsterklemmen ihr Zuhause finden.

Und genau hier finden wir die Komfortzone des Black Lion Audio Power Conditioner: Stromschwankungen, hochfrequente Störungen und Verzerrungen werden gefiltert und an Ihr geliebtes Studiogerät kommt nur sauberster Strom.

3. Ein- und Ausschaltsequenzierung

Ein Thema bedingt oft das andere. Wenn man, wie oben beschrieben, nur wenige Stecksoden bzw. Stromkreise zur Verfügung hat, der arbeitet mit Steckerleisten, um das gesamte Equipment mit Strom zu versorgen. Nicht selten bewirkt ein Druck auf deren ON/OFF-Schalter nur ein leichtes Zucken und ein Klicken im Sicherungskasten. Aktivmonitore, große Analogmixer und alte Kompressoren saugen gleichzeitig wie vom Blitz getroffen (ja, blödes Wortspiel, ich weiß) am Stromkabel und die Sicherung antwortet mit einem rabiaten „Nix da!“

Genau für diesen Fall aktiviert der PG-2 Type F die Steckdosen nacheinander und verhindert so Spannungsspitzen – so behält Ihre Sicherung einen kühlen Kopf.

4. Der Klang

Kaum zu glauben: Als ich den Black Lion Audio PG-2 Type F Power Conditioner in mein Studio installiert hab, gingen klanglich neue Welten auf. Noch nie waren meine Höhen so transparent, die Bässe so definiert und die Räumlichkeit war wie zum Greifen …

Ja, ist ok – ich lass den Blödsinn. Nein, nix ist passiert. Alles klang so gut wie vorher. Keine Änderung. Wenn man alle psychologischen Effekte weglässt, dann bleibt allenfalls das Gefühl, sein Tonstudio um ein sinnvolles Gerät erweitert zu haben, das sich in erster Linie um Sicherheit und Praktikabilität kümmert.

Ich mag nicht ausschließen, dass bei einem Studiogerät mit grauenhafter Stromversorgung ein klanglicher Effekt möglich wäre. Aber dann wäre es sowieso besser, dieses schlechte Device zu tauschen. Kurzum: Wenn ein Gerät mit „besserem Strom“ besser klingt, dann hat der Hersteller aus meiner Sicht etwas falsch gemacht und dann lautet die Devise: Finger weg.

Black Lion Audio PG-2 Type F: Conclusio

Ja, der Black Lion Audio PG-2 Type F ist definitiv sein Geld wert. Tolle Verarbeitung und das Gefühl, seine Geräte im Tonstudio zu schützen. Die Einschaltsequenzierung und die diversen Anzeigen helfen, das Grundsätzlichste aller Studiobasics im Griff zu haben. Denn noch vor den Geräten und der Akustik steht nun mal der Strom. Hinter dieses Thema dürfen Sie mit diesem Power Conditioner definitiv ein Häkchen machen.