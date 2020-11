Test: Cybersound Sound MaXX II Enhancement Processor

Sound Enhancement Processor. What?

Sound Enhancement, was ist das?

Etwas ganz Spezielles hat mich zum Testen erreicht: Der Stereo-Signalprozessor Sound MaXX II von Cybersound, der im Namenszusatz die Bezeichnung „Stereo Sound Enhancement Processor“ trägt. Aber was genau ist damit gemeint?

Diese kleine deutsche Firma hat gerade eine Handvoll Produkte im Programm, darunter auch dieses Kästchen. Das Tool soll in jeglicher Studio-, Recording- oder Live-Situation helfen, den Klang zu verbessern und zwar so, dass Phasenverschiebungen der verschiedenen Frequenzbereiche so angepasst werden, dass Auslöschungen, die in Lautsprechern und Gehör auftauchen, weitgehend entfallen, ähnlich einer Multibandkompression. Klein, unscheinbar und nach Bühnennutzung sieht die kleine Box aus, immerhin in Knallrot. Sie verbreitet Flair der 80er beim Auspacken. Ein robustes, bühnentaugliches, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit einem Fußschalter wie der eines Gitarrenpedals, mit rutschfesten Gumminippeln untenrum! Was lese ich auf der Website? „Als Mastering Tool im Studio“ soll man das verwenden können? Wie jetzt? Für alle möglichen Signale? Nein, das kann nicht sein. Das will ich wissen! Übrigens alles „Made with love in Germany!“

Anschlüsse und Regler des Cybersound Sound MaXX II

Es gibt nur jeweils zwei Klinkeneingänge und zwei Klinkenausgänge, sozusagen Stereo-In und Stereo-Out und zwar als Line-Pegel und einen Netzteilanschluss. Ob die Klinken symmetrisch ausgeführt sind, konnte ich nicht ermitteln. Das Netzteil gehört jedenfalls zum Lieferumfang. Ein Batteriefach gibt es nicht, was mich jetzt wundert, denn es ist wie ein Gitarrenpedal aufgebaut. Übrigens gibt es auch eine reine Monoversion des Sound Maxx II, nämlich die Sound Maxx. Jedoch kann man die Stereo-Variante auch einfach nur einseitig anschließen, dann hat man den gleichen Nutzen.

Es gibt ganze drei Regler fürs „Mastering“ und zwar regeln diese 3 Frequenzbänder: Bässe, Mitten und die Höhen, bezeichnet als „Lo Contour“, „Midrange“ und „Process“. Klingt gar nicht so schwer! Dann gibt’s noch die grüne Power-LED und eine rote Bypass-LED. Das Pegeln des Ein- oder Ausgangssignals sieht dieses Gerät nicht vor. Es nimmt, was es bekommt und gibt ab, was es eben abgibt. Beschreibung Ende!

Einsatzzweck für den Cybersound Sound MaXX II

Der Entwickler sieht den Einsatzzweck sehr vielseitig. Für Synthesizer, CD-Player oder andere Geräte mit Line-Pegel kann man es nutzen und dazwischenschalten, um den Klang zu verbessern. Der Gitarren- oder Basssound kann ebenso davon profitieren, ja sogar als Mastering-Prozessor soll man Freude daran haben. Ist das nicht etwas zu viel des Guten? Ich lasse den Korken knallen: Nein, es ist nicht zuviel des Guten, soviel sei schon mal verraten! Was macht die kleine Kiste denn nun in der Theorie? Der Sound MaXXII führt eine Phasenkorrektur zwischen den 3 Frequenzbändern durch, um Phasen- und Amplitudenverzerrungen im Lautsprecher auszugleichen, um damit für mehr Klarheit im Signal zu sorgen. Es soll „druckvoller, frischer und auch subjektiv lauter werden“. Als Sahnehäubchen soll es auch noch Rauschen reduzieren. Und das alles auf einer Grundfläche von 11,5 x 9 cm?

Praxiseinsatz, Szenario 1:

Hier haben wir ein elektronisches Live-Setup mit einem kompletten Eurorack im Sinne von einer Groovebox für den Club und die Tanzfläche. Die unkomprimierte Stereosumme der komplett unkomprimierten Soundmodule nebst Drums geht durch das SoundmaxxII Gerät und wird direkt aufgezeichnet. Das Ergebnis findet man weiter unten im Video.

Hier sind einige Soundfiles, bei denen ich die Stereosumme abgenommen und durch das Gerät geschickt habe, zuerst im Bypass und dann im aktiven Modus. Alle drei Regler sind ungefähr zur Hälfte des gesamten Regelweges eingestellt. Ich empfehle, die Soundfiles mit den gewohnten Monitoren abzuhören. Die Lautsprecher jedes Kleinstgerätes überzeichnen das Ergebnis!

Praxiseinsatz, Szenario 2:

Hier benutze ich ein durch einen Amp-Simulator durchgeschleiftes Gitarrensignal und schalte das SoundmaxxII Gerät als Mono-Variante einfach dazwischen. Als Gitarre kam eine Gibson Les Paul Custom zum Einsatz und der Amp-Simulator ist ein Boss GS10 Studio-Prozessor. Gespielt habe ich verschiedene Stilistiken und auch sehr verschiedene Sounds. Auch hier sind die Regler ca. auf die Hälfte des Regelweges eingestellt.

Das Ganze gibt es auch als längeres ausführlicheres Video:

Esoterik gegen Physik und vice versa

Die Soundfiles und das Video sagen im Prinzip schon genug aus, daher werde ich nicht versuchen, die Funktionsweise in der Praxis und die Soundveränderungen nochmals in Worte zu fassen. Ich will es mal so umschreiben, speziell zum Thema Summenbearbeitung: Man ist mit dem Mix seiner Gerätschaften zufrieden, hat alles wunderbar eingestellt und ist der Meinung, dass es so richtig gut knallt, gerade auch wenn man etwas mit elektronischer Musik live darbieten will. Man weiß jedoch auch, dass das gar nicht sein kann, denn ohne Mastering hängt jede offizielle Soundquelle einen soundtechnisch ab. Hier kommt diese kleine unscheinbare Box zum Zuge. Einmal aktiviert und minimal eingestellt, offenbart sich die Möglichkeit, die Summe zum Blühen zu bringen. Durch die 3 verschiedenen Frequenzbänder und deren Regler kann man von der leicht hörbaren Änderung bis zum aktiven Pushen und Designen die Klänge überzeugend verschmelzen, jedoch mit dem Bewusstsein, diese nicht dazu gezwungen zu haben. Differenziert und immer klar – lauter wird es auch! Wieder im Bypass hört man die vorherige eigentliche Tristesse seines Mixes, die verschiedenen Soundquellen klingen wieder separat wie ein schlechter Mix und man versteht nicht, wie man das vorher als gut empfunden haben konnte. Es ist kein Stereobasis-Verbreiterer und auch kein Bassbooster, aber auch kein Summenkompressor. Der Pegel steigt je nach Einstellung schon merklich und es kommt mir doch so vor, als gäbe es einen EQ-Boost, aber anhand der Herstellerbeschreibung ist dies nicht der Fall. Viel kann es aber auch nicht sein, denn die Box ist verdammt klein und vollständig analog aufgebaut (Ja, ich habe reingeschaut!) Pro Kanal ist ein Cool Audio IC enthalten. Vielleicht ist es doch Magie? Eine leichte Rauschreduktion konnte ich nicht feststellen, jedoch ist diese Meinung rein subjektiv, da kein Messlabor zur Verfügung stand. Das erste Viertel des Reglerweges verändert auch den Sound noch nicht merklich. Hier finden hörbare Veränderungen erst bei weiterem Aufdrehen der Regler statt. Das kann aber auch meinen doch schon in die Jahre gekommen Ohren geschuldet sein, obwohl ich meiner Meinung nach ein funktionierendes Gehör bis 15 kHz haben sollte.

Das Prinzip dieses Gerätes kann auf alle Soundquellen ausgeweitet werden. Jedes Signal wird davon profitieren und es hervorheben. Vocals, Gitarren, Bass, Drums und weiteres können durch den Sound Maxx II geschickt werden, insofern man sich auf die minimalst vorhandenen Anschlüsse und das kleine Format einlassen möchte. Das Signal verschmilzt mit sich selbst, je nach Einstellung natürlich. Auch zwischen einem DJ-Pult und der PA-Anlage kann das kleine Ding sinnvoll sein. Aber hier sind wir schon beim Manko des Produkts: Es funktioniert und klingt super, aber aufgrund des Formates und der minimalen Anschlüsse ist man zu voreingenommen, um damit „etwas Großes und Gänzliches“ zu wagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand den Sound MaXX II in einem 19“ Highend Fuhrpark zum Mastering dazwischenschaltet. Dafür gibt die verbaute Elektronik das nicht her. Jedoch würde ich nicht ausschließen, dass dieses Konzept in einem anderen Rahmen wie z. B. als 19“-Gerät mit anderem Aufbau die Scheu davor gänzlich aufheben würde. Gut kann ich mir das jetzige Konzept in unveränderter Fassung als Eurorack-Modul vorstellen. Soweit ich weiß, wäre dies einzigartig und wäre in dieser Szene ein Modul für Luftsprünge, um endlich den DJs Paroli bieten zu können.