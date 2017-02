Test: EastWest, The Dark Side

Was’n das schon wieder, und wenn JA, was soll ICH damit?

Gute Frage Herrschaften, die ich hiermit gleich beantworte: The Dark Side ist ein fettes Sound-Plug-in und eine neue Brut der fleißigen EastWest Jungs in Hollywood (federführend hier: Doug Rogers). Es klingt für mich…wie soll ich sagen…nach „Darth Vader“ wie er heute klingen könnte, wenn man z.B. kein Orchester pur benützen soll/darf. Mittlerweile kann ja auch wirklich jeder ein paar Pfund Streicher arrangieren. Richtet sich also an kreative Audiodesigner, deren dunkle Seite immer stärker wird oder zumindest schon extrem dunkelgrau ist, musikalisch versteht sich. Besondere Einsatzmöglichkeiten also für Film, TV und Games-Produktionen.

Installation und Autorisierung



Auf der ersten Disk befindet sich der Installer. Die EXE-Datei hier ausführen, dann die sechs DVDs nach Aufforderung der Reihe nach einlegen. Hat bei mir grob zwei Stunden gedauert. Ein iLok (USB-Dongle, nicht dabei!) ist erforderlich. Im Anschluss den PLAY Authorization Wizard starten. Falls man noch keinen Account hat, bei www.Soundsonline.com einen erstellen. Dann nach der Aufforderung die Seriennummer eingeben. Scannt kurz den iLok, und schon wird das Produkt in Play freigeschaltet. Absolut easy und geht wirklich schnell, so muss es doch sein.

Wie startet man das Produkt?

Als VST-Instrument die Play-Engine öffnen. In der Play-Engine links unten im Fenster die Favoriten-Liste „The Dark Side“ anklicken. Hier beim ersten Mal an die Stelle verweisen, wo die Library gespeichert wurde. (Gut zu wissen, falls man mal seine Library auf eine neue Platte verschiebt.) Danach erscheinen im mittleren Fenster die Hauptmenüs und im rechten Fenster die einzelnen Presets davon. Klickt man hier eins an, lädt und ändert sich Play’s Design um in The Dark Side. Ein Mix aus Giftgrün und Metalloptik öffnet sich. Wirklich schön. Erinnert an ein cooles Games Design.

ACHTUNG! Vor dem Weiterlesen des nächsten Satzes solltet ihr dringend beachten, dass ihr das Bild vielleicht nicht mehr aus dem Kopf bekommt:

Ob der Player (nicht der Browser) wie Disneys Micky Maus Kopf oder einem tieftraurigen Typen mit Gasmaske aussieht, muss jeder selbst entscheiden.



Und …? Brennt sich das Bild schon ein? Nein das ist nur Spaß, natürlich ist das eine coole Gasmaske ;o)



DESIGN/OPTIK

Mir persönlich war und ist das Design immer schon sehr wichtig! Ich glotze den ganzen Tag auf meine Monitore. Bin dankbar um alles, was da einfach schön aussieht! NI-Kontakt und selbst Steinbergs Cubase5 sind da leider noch ein wenig hinterher. Ist mir alles viel zu pragmatisch. Es muss ja nicht gleich aussehen wie eine Litfass-Säule, die bescheuert und sinnlos blinkt oder wie ein Egoshooter im Auftrag des Herrn. Nein…aber ich bin eben absoluter Fan edler 3-D Optik und Grafik! Nur Mut, liebe Grafik-Designer! Ihr habt das gelernt, also setzt es bitte auch um! Ein Blick auf die Games-Branche würde hier sicher nicht schaden …

Bedienung der Presets

Vorbildlich sortiert nach Instrumenten und Effekten (siehe Content-Angaben). Einen Sound oder das Soundmenü im Browser einfach durch Doppelklick laden. Je nach Größe dauert das wenige Sekunden oder bis zu einer halben Minute. Dann rechts oben vom Browser in den Player wechseln und auf der virtuellen Tastatur oder seinem Keyboard etc. spielen. Das finde ich wirklich geil an Play! Man hört, spielt und sieht den Sound immer. Das ist bei Kontakt ein wenig nerviger. Weil du nie weißt, wo du gerade bist und ständig suchst, auf welchem MIDI-Kanal du gerade bist. Ist mir schon oft passiert, dass ich was auf MIDI-Kanal 1 hatte, dann einen neuen Sound suchte für MIDI-Kanal 2. Beim Testen aber dann gar nicht merkte, dass ich immer noch den Sound von Kanal 1 spiele. Ich bin nicht doof! Das kann durchaus passieren, wenn es nicht ein E-Piano-Sound ist, das würde man ja hören nach dem Laden, dass sich nichts ändert, sondern eine Soundbank bei der unterschiedliche Sounds auf jeder einzelnen Taste liegen. Bei Play switchst du die Sounds/MIDI-Kanäle oben rechts (neben dem Sound sind einfachheitshalber in Klammern immer die MIDI-Kanäle ablesbar), und automatisch switcht die Tastatur mit, und der neue/aktuelle Sound ist unten am Keyboard auch gleich anspielbar. NI-Kontakt in allen Ehren, aber da geht das leider nicht so. Außer mich klärt bitte jemand kurz auf, wie ich das ein wenig beschleunigen kann oder was ich falsch mache. Danke vorab!

Ist doch auch mal was Neues: In einem Test ein Inserat oder eine FAQ-Frage setzen, wie man ein Produkt der Konkurrenz bedient.

Noch was zum Laden von Sounds in PLAY. Wir haben hier zwei Buttons zum Laden der Sounds: „Add“ oder „Replace“. Selbsterklärend, aber nicht selbstverständlich. Es ist viel klarer definiert als bei anderen Engines. Das Laden geht aber auch durch Doppelklick, und auch hier erscheint das Auswahlfenster mit add, replace oder cancel.