Test: FMR Audio RNC 1773, Kompressor

Griass Di patcassady,

ja, das stimmt. Nur ist das eine Universalwanne mit Vorbohrungen, was für etliche Geräte passt, unter anderem die RNC´s. Allerdings ist sie mit 25 cm Tiefe auch gute 10 cm tiefer als die RNC´s selbst, was dazu führt, dass man an die Anschlussbuchsen nicht gut herankommt, wenn man wie ich zwei Reihen der Geräte verwendet. Die untere Reihe wird dann immer abgedeckt und ist unter dieser noch ein tieferes Gerät verbaut, braucht man echt sehr spitze Finger um ein Kabel zu stecken. Zudem passen die mitgelieferten Schrauben der RNC´s nicht gut zu den Vorbohrungen dieser Platte, da die Schraubenköpfe konisch zulaufen. Man muss sich also erst die passende Schraube im Schraubenhandel besorgen. Hatte zuerst auch so eine ähnliche Rackwanne von K & M, was mechanisch mit passend dazugekauften Schrauben durchaus gut funktioniert hat. Habe mir dann schlussendlich aber die Originalteile besorgt, was ausser mehr Platz auf der Rückseite auch einfach besser aussieht. Es ist dann wie aus einem Guss, allerdings muss man dafür ganz schön was hinblättern.

Musikalische Grüße

Onkel Sigi