Test: Focal Shape Twin, Nahfeldmonitor

Ist das die Allzwecklösung?

Das Unternehmen Focal stellte 2017 seine neue Monitorserie Shape auf der Frankfurter Musikmesse vor, bis 2018 dauerte es allerdings, bis die Marke mit dem Focal Shape Twin auf der diesjährigen NAMM das Flaggschiff seiner Reihe liefern konnte. Das seit 1980 bestehende Unternehmen liefert mit seiner neuen, wuchtig daherkommenden zweieinhalb Wege Monitorbox ein vielversprechend anmutendes Werkzeug für professionelle und semiprofessionelle Anwendung im Studio. Gefertigt und entwickelt werden diese, nebst deren Produkten im Automotive- und Hi-Fi-Bereich, komplett eigenständig im nordfranzösischen Saint-Étienne. Mit dieser Boxenreihe schreibt sich Focal auf die Fahnen, einen professionellen, wohldimensionierten Lautsprecher entwickelt zu haben, der jedoch auch in kleinen und schwierigeren Abhörsituationen gut funktionieren soll. Ob dieser Plan aufgeht, ergründet sich im folgenden Test.

Äußerliches am Focal Shape Twin

Schaut man sich die Box von vorne an, so fällt einem sofort die abgerundete Oberseite des Gehäuses auf. Hier hat Focal den Radius, basierend auf einem möglichst linearen Abstrahlverhalten für die hohen Frequenzen errechnet. Die Box ist aus MDF gefertigt, die Vorderseite kommt in dunklem Walnussfurnier daher. Trotz der Größe der Box preist Focal sie im Nahfeldsektor an, mit einem Abstand von 1-1,5 Meter soll sie optimal nutzbar sein. Der Lautsprecher steht auf vier per Verschraubung justierbaren Gummifüßen, die ebenfalls zur Entgratung dessen beitragen sollen. Im Lieferumfang enthalten sind Kaltgerätekabel und Kurzanleitung sowie Schutzgitter zum Abdecken der vorderseitigen Membranöffnungen. Für ein optimales Abstrahlverhalten der Box wird allerdings empfohlen, auf das Einsetzen dieser zu verzichten. Wäre auch zu schade, das absolut eigenständig und natürlich anmutende Finish der zwei 5 Zoll Membranen damit zu überschatten. Neben diesen findet sich mittig platziert der Tweeter sowie unterhalb am Gehäuse eine Signal-LED. Sämtliche Einstellungsmöglichkeiten befinden sich auf der Rückseite der Box. Pro Gehäuseseite ist jeweils eine 8 Zoll Passivmembran verbaut, hierzu im Folgenden mehr.

Focal Shape Twin: Ein professioneller Lautsprecher für „unprofessionelle“ oder kleine Räume

Bei dem Focal Shape Twin handelt es sich um einen geschlossenen Lautsprecher mit links- und rechtsseitig verbauten 8 Zoll Passiv-Reflex-Membranen (ohne Treiber), um die fehlende Bassreflex Öffnung zu kompensieren. Aufgrund dieses seitlichen Abstrahlverhaltens sollen sie, trotz der Größe der Lautsprecher, problemlos in direkter Wandnähe aufstellbar sein. Hinzu kommen zahlreiche Einstellmöglichkeiten an der Rückseite, mit denen sich Bass., Mitten. und Höhenwiedergabe an den Raum anpassen lassen. Jede Membran hat seinen eigenen, diskreten Verstärker, die zwei Flachsmembranen werden mit jeweils 80 Watt gespeist, für den Tweeter werden auch noch einmal satte 50 Watt fällig. Dieses Konstrukt führt dazu, dass extrem hohe Ausgangslautstärken gewährleistet werden können. Bei 1 m Abstand wird ein maximaler Schalldruck von 110,5 dB SPL angepriesen, was für eine Box dieser Kategorie mehr als beachtlich ist.

Focal verbaut hier seine patentierte Flachs-Sandwich-Membran: Flachsfasern zwischen zwei dünnen Glasfaserschichten ermöglichen laut Hersteller Leichtigkeit, Integrität und natürliches Ansprechverhalten für eine präzise Bass- und Mittenwiedergabe. Durch die für dieses Flaggschiffmodell der Boxenreihe standartig verbauten zwei Sandwich-Membranen pro Monitor ergibt sich eine weitere Frequenztrennung, bei der in diesem Falle sehr untypisch vorgegangen wurde:

Nehmen sich andere Hersteller bei dieser Boxenart häufig zum Vorteil, über die dazugewonnene Membran den Bassbereich als einzelnen herauszustellen, so haben bei dieser Box beide Woofer-Membranen einen Frequenzgang, der bei 40 Hz beginnt. Lediglich bildet die untere Membran nur bis etwa 180 Hz ab, die obere überträgt von 40 Hz bis 2,5 kHz, von da an übernimmt bis 35 kHz der Tweeter den Rest des Frequenzspektrums. Dieser ist aus Aluminium und Magnesium gefertigt und hat laut Hersteller eine extrem geringe Richtwirkung, sodass ein möglichst weiter und angenehmer Sweetspot gewährleistet werden kann.

Rückseite, Einstellmöglichkeiten und Details des Focal Shape Twin

Rückseitig befinden sich neben den Montagepunkten für die Wand-, Decken- oder Stativaufhängung die Eingänge, An/Aus-Schalter, Kaltgeräte-Stromanschluss sowie einige Einstellmöglichkeiten für das Ansprechverhalten der Box. An Anschlussmöglichkeiten befinden sich hier zunächst ein symmetrischer XLR-Eingang sowie ein unsymmetrischer RCA-Eingang.

Der rückseitig und je nach Situierung schwer erreichbar angebrachter An/Aus-Schalter wird durch eine integrierte automatische Abschaltung der Box kompensiert, die diese, sobald länger als 30 Minuten kein Signal mehr durch die Box geflossen ist, in den Standby-Modus schaltet. Der Übergang in den Standby-Modus wird dadurch angezeigt, dass sich die auf der Vorderseite angebrachte Signal-LED von grün zu rot färbt.

Möchte man den Lautsprecher wieder in Betrieb nehmen, genügt für dessen Reaktivierung das Hineinschicken von Audiosignalen, ab einem gewissen Signalpegel erwacht die Box nach kurzer Hochfahr-Phase samt Verstärker-Ploppen wieder zum Leben. Das System ist zwar gut im Ansatz, in dessen Ausführung könnte man sich hier allerdings eine Scheibe von Genelec & Co abschneiden, muss man doch manchmal gefühlt Vollgas am Monitor-Controller geben, damit eben dies eintritt. Häufig reagieren die Boxen auch unterschiedlich schnell und eine der Boxen schaltet sich zuerst ein, was bei mir als erfahrenem Hörsturzpatienten schon einmal zum ein oder anderen Schockmoment führen kann. Würde man hier den Threshold des Ansprechverhaltens etwas heruntersenken, wäre das Problem sofort gelöst.

Die Einstellmöglichkeiten des Monitors gestalten sich als recht weitreichend, aber nicht allumfassend. So verfügt dieser über ein variabel zwischen 45 und 90 Hz einstellbares Highpass-Filter mit gerasterten Drehreglern, die restlichen drei Einstellparameter sind nicht gerastert. Der Bass-Frequenzbereich von 0-250 Hz lässt sich um 6 dB anheben oder absenken, ein Mittenboost oder -Cut bei 160 Hz (Q=1) lässt sich um +/-3 dB realisieren.

Zu guter Letzt lässt sich ebenfalls der Tweeter um denselben Pegel von 3 dB lauter oder leiser machen. Die fehlende Rasterung sowie die generell nicht wirklich überzeugende Verarbeitung der dafür vorgesehenen Potis führt zu großer Verunsicherung, was Referenz- und Feineinstellungen am Stereopaar angeht, hier muss der Hersteller nachbessern oder Alternativen finden, um in diesem Umfeld bestehen zu können. Adam Audio löst dieses Problem beispielsweise auf eine (wahrscheinlich sogar deutlich kostengünstigere) Art und Weise, mit gerasterten Knöpfen, die sich lediglich per Schraubendreher justieren lassen und im Gehäuse verbaut sind. Die rückseitigen Potis der Focal Shape Twin sind etwas groß und haben einen etwas seltsam anmutenden Abstand zum Gehäuse. Sei’s drum. Wie klingen die Teile eigentlich?