Test: Fun Generation PL 108 P, PL 110 P, Passivboxen

Passive PA-Boxen für 50 bis 60 Euro

Das gibt’s nicht, könnte man jetzt denken, doch die beiden passiven Lautsprecher Fun Generation PL 108 P und PL 110 P bewegen sich genau in diesem Preisbereich. Diese PA-Boxen zeichnen sich durch ein unwahrscheinliches Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Gerade einmal 49,- Euro muss man für die PL 108 P hinblättern, nur 59,- Euro wandern für die PL 110 P über die Theke. Sie gehören zu einer Marke des Musikhauses Thomann, unter der neben Audioprodukten auch Lichtprodukte vertrieben werden. Die Fun Generation ist bei Thomann seit 1999 im Programm. Wer auf seinen Geldbeutel achtet oder sehr preiswertes Equipment sucht, sollte durchaus einmal beim Musikhaus nach dieser Marke Ausschau halten und die kleine Angebotspalette durchstöbern.

Was haben die zwei zum Test angetretenen Kandidaten klanglich drauf? Wie sieht es mit der Verarbeitung aus und lohnt sich überhaupt die Anschaffung? Das sind nur einige der Fragen, die wir mit diesem Testbericht beantworten wollen.

Hier bei AMAZONA.de hatten wir bereits die Aktivboxen dieser Serie in der Mangel (hier klicken und zum Testbericht gelangen). Sie sind an der Kennzeichnung A (für aktiv) hinter der Ziffer in den Produktbezeichnungen zu erkennen, im Unterschied zum Buchstaben P, der die passiven Varianten kennzeichnet.