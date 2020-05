Test: Gibson Les Paul 68 Custom Reissue, E-Gitarre

68er Paula Reissue

Gibson gedenkt der späten 60er und legt eine Les Paul aus dieser Ära neu auf den Tisch. Richtig luxuriös ging es damals zu, denn es blinkt und blitzt an jeder Ecke dieser Reissue Gitarre und der Schein trügt ganz und gar nicht, denn ganz billig ist die Zeitreise nicht geraten: Fast 5000,- Euro muss man auf den Tisch legen, möchte man die Gibson Les Paul 68 Custom Reissue „Black Beauty“ mit nach Hause nehmen. Das ist fast dreimal so viel, wie für eine USA-Standard Paula aufgerufen wird, entsprechend hoch sind die Erwartungen in das Modell, das bei uns zum Test eingetroffen ist. Ob die schwarze Schönheit den Ansprüchen genüge tut, damit werden wir uns jetzt mal befassen.

Les Paul 68 Custom Reissue – Facts & Features

Unter der schwarz glänzenden Hülle geht es bodenständig zu. Bodys mit Kammern im Innern, so wie sie viele neue Paulas besitzen, gab es in den späten Sechzigern noch nicht und dementsprechend erwartet uns ein recht hohes Gewicht, man kennt es ja nur zu gut. Die Lackierung ist bestens gelungen und strahlt mit der goldenen Hardware regelrecht um die Wette, ein cremefarbenes Binding umschließt sämtliche Ränder des Korpus, der natürlich aus Mahagoni besteht und eine aufgeleimte Ahorndecke besitzt. Ein Binding besitzt auch das dreischichtige Pickguard, das ebenfalls rabenschwarz ist und die Decke vor unerwünschten Kratzern schützt und der Les Paul sowieso seit jeher ihr charakteristisches Aussehen verleiht. Viele Benutzer entfernen es gerne, auch hier ist die Sache mit dem Lösen von zwei Schrauben erledigt.

Die Rückseite des Korpus ist auch wieder flach wie Holland, eine Besonderheit gegenüber den Standard-Paulas stellt die Abdeckung für den Dreiwegeschalter dar. Anstelle eines schnöden Stücks Plastik wurde hier eine Metallplatte eingesetzt, die mit einer Gravur versehen wurde – etwas Luxus sollte ja schließlich auch beim Betrachten der Gitarre von hinten zu sehen sein. Und selbst dort wurden goldene Schrauben verwendet, das gilt im Übrigen auch für das Elektronikfach, unter dem sich eine handverdrahtete Schaltung befindet.

Mahagonihals mit Ebenholzgriffbrett

Der Hals besteht ebenfalls aus Mahagoni, das cremefarbene Binding setzt sich auch an den Kanten fort. Hier fällt zum ersten Mal ein Mangel in der Verarbeitung auf, denn die eingesetzten Dots haben sich bei unserem Testmodell von schwarz in eine rötliche Farbe gewandelt. Zwar nicht alle, aber trotzdem sollte das bei einer Gitarre dieser Preisklasse nicht vorkommen. Und wenn wir schon beim Meckern sind: Kritik muss auch der Sattel einstecken, denn der würde nicht ganz bündig in seiner Position eingesetzt, sodass auf beiden Seiten der Nut spür- und sichtbare Kanten übrig bleiben. Dafür wurde bei der Bundierung penibel gearbeitet, alle 22 Bundstäbchen wurden sauber in das Ebenholzgriffbrett mit den markanten Block-Inlays eingesetzt sowie an den Kanten sauber abgerichtet. Ebenfalls kann die Politur der Bundoberflächen überzeugen, hier schabt oder schleift mal gar nichts.

Das cremefarbene Binding von Hals und dem Korpus setzt sich auch an der Kopfplatte fort, die von Split-Diamond-Inlays und natürlich dem Gibson-Schriftzug verziert wird. Die dort angebrachten und selbstverständlich vergoldeten Kluson „Waffle Back“ Mechaniken sind aller erste Sahne, sie laufen weich und äußerst präzise auf ihren Achsen. Wenn man sie denn überhaupt mal braucht – während der Testphase hielt die Edel-Paula ihre Stimmung nämlich absolut ohne Probleme.

Hardware & Elektronik der Black Beauty

Auch die übrige Hardware wird den Ansprüchen an ein Premiuminstrument gerecht. Die ToM-Bridge sowie das obligatorische Tailpiece besitzen beide eine fette, vergoldete Chromschicht, die garantiert jedem Angriff von Handschweiß und sonstigen Flüssigkeiten schadlos überstehen sollte. Gleich gutes Bild geben die vier Potis für Volume und Tone ab, sie laufen butterweich und frei von jeglichem Spiel auf ihren Achsen. Auch wenn die vier aufgesteckten Knöpfe aus schwarz gefärbtem Kunststoff nicht unbedingt in das ansonsten sehr edle Erscheinungsbild der Gibson Les Paul 68 Custom Reissue passen, sind sie doch gut zu greifen. Aber gut, wem das nicht gefällt, der kann ja auf dem Zubehörmarkt nach ein paar besser passenden Ausschau halten und so seine Custom Shop Paula ein Stück weit individualisieren.

Einen sehr soliden Eindruck hinterlässt zudem der Dreiwegeschalter, denn er rastet knackig und gut spürbar in seinen Positionen ein. Selbstredend, dass auch er mit einer vergoldeten Schraube im Korpus verankert wurde.

Custom-Humbucker Pickups

Goldig geht es weiter mit den beiden Humbuckern, die verbauten Custom-Humbucker Pickups besitzen Metallkappen aus Goldchrom, sie sollen den Sound der Spätsechzigermodelle von Gibson möglichst authentisch rüberbringen. Das klingt vielleicht so, als könne man mit diesen Pickups bzw. diesem Instrument nur klassische Rocksounds dieser Dekade abfeuern. Doch weit gefehlt: Die beiden identischen Humbucker in der Steg- und Halsposition besitzen zwar einen deutlichen Vintage-Touch in ihrem Klang, sind aber dennoch auch für moderne Sounds mehr als geeignet. Auch wenn man auf eine Singlecoil-Schaltung verzichten muss. Die gab es damals eben genau so wenig wie die Kammern im Korpus.

Gibson Les Paul 68 Custom Reissue – in der Praxis!

Akustischer Grundsound/Handling

Eine Les Paul ist eine Les Paul ist eine Les Paul. Genau das kommt einem in den Sinn, schon wenn man das Instrument nur trocken anspielt. Der Grundsound ist geprägt von reichlich Resonanzen, einem kräftigen Sustain und einem knackigen Attack. Mit dem Werks-Setting hat man es bei unserem Testinstrument wohl zu gut gemeint, denn der Hals war ein gutes Stück zu fest gespannt, sodass die Saiten speziell im unteren Bereich schnarrten. Eine Viertel Umdrehung am Halsstab, der übrigens in beide Richtungen verstellbar ist, behob das Problem aber schnell und danach präsentierte sich die Gitarre als nahezu perfekt bespielbar.

Das Finish der Halsrückseite erzeugt auch bei feuchter Greifhand keinerlei Probleme, darüber hinaus kann das doch recht schlanke 68er Medium C-Shape Halsprofil gut gefallen. Schwer ist und bleibt sie aber trotzdem, die Les Paul. Doch das dürfte Fans und/oder Sammler von Customshop-Paulas wohl kaum vom Kauf abhalten. Man weiß eben, was einen erwartet.

Elektrischer Sound

Die beiden Custom-Humbucker ergänzen den fast schon wuchtigen und sehr ausgeglichenen Grundsound mit einem weichen Vintage-Touch und ihrem enormen Headroom, der einen differenzierten und zugleich nuancenreichen Klang ermöglicht. Sie sind zwar nicht ganz frei von Brummen, aber dafür besitzen sie eine Menge Charme sowohl bei Cleansounds als auch bei den verzerrten Klängen. Positiv ist zudem, dass auch bei dieser Paula das Frequenzbild und die Dynamik kaum Verluste zeigen, wenn man die Volume-Regler etwas zurücknimmt. Eine perfekte Voraussetzung dafür, um mit einem guten Röhren-Amp am anderen Ende der Strippe eine Menge facettenreicher Sounds zu erzeugen, denen nie die Puste ausgeht. Das Repertoire reicht von druckvollen und mittengeprägten Sounds des Pickups am Steg, über warme Sounds beider Pickups bis hin zu den singenden Klängen des Humbuckers am Hals, der durch das kräftige Sustain der Grundkonstruktion Töne fast endlos am Klingen hält. Eben genau so, wie man sich den Sound einer richtig guten Paula vorstellt!

Gibson Les Paul 68 Custom – die Klangbeispiele

Ran an den Speck bzw. die Ohren! Für die folgenden Klangbeispiele habe ich die Gibson Les Paul 68 Custom Reissue in den Eingang eines Mesa/Boogie Studio 22+ Combos eingeklinkt. Vor dem Amp stand ein AKG C3000 Mikrofon, aufgenommen wurden die Tracks mit Logic Audio. Effekte wurden keine benutzt, lediglich ein sanft eingesetzter Limiter befand sich auf der Stereosumme, um die entstehenden Pegelspitzen in den Griff zu bekommen.