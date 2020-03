Test: Harley Benton TE-20MN, E-Gitarre

Eine Tele zum absoluten Kampfpreis!

Wen man denkt, es geht nicht mehr billiger – dann trudelt prompt die nächste E-Gitarre von Harley Benton bei uns zum Test ein. So geschehen in Form der Harley Benton TE-20MN, die für sage und schreibe 89,- Euro ihren Eigentümer wechseln möchte! Da fragt man sich mal wieder: Ein echtes Tool oder doch eher ein Toy, bzw. kann so etwas wirklich funktionieren? Und auf was muss man verzichten, wenn überhaupt? Dass so etwas sehr wohl funktioniert, durfte ich schon des Öfteren in Test von Instrumenten der Thomann-Hausmarke feststellen und auch in diesem Fall haben wir es wieder mit einem Preisbrecher zu tun, der den etablierten Companys ein weiteres Mal die Sorgenfalten auf die Stirn treiben dürfte. Doch alles der Reihe nach!

Harley Benton TE-20MN – Facts & Features

Wie man unschwer erkennen kann, haben wir es bei der Harley Benton TE-20MN ganz offensichtlich mit einer Telecaster-Kopie zu tun, die in einem satten Metallicblau lackiert wurde und einen eingeschraubten Hals aus Ahorn besitzt. Nicht nur auf den ersten Blick wurde hier sehr sauber gearbeitet, auch bei genauerem Hinsehen sind keinerlei Mängel in der Lackschicht oder etwa bei der Verarbeitung des Halses zu entdecken. Wie es unter dem Lack aussieht, kann man natürlich nicht genau sagen, dafür ist die Lackschicht einfach zu deckend aufgetragen. Als Tonholz gibt der Hersteller Linde an, es scheint ein recht leichtes Stück zu sein, denn insgesamt bringt die TE-20MN angenehm wenig Gewicht auf die Waage, was einer guten Performance nur dienlich sein kann. Zudem schwingt die Konstruktion insgesamt unerwartet freudig, aber dazu kommen wir später im Praxisteil noch genauer.

One-Piece-Mapleneck an Bord!

Der Hals besteht aus einem Stück Ahorn, das eine durchaus attraktive Maserung aufweist. In dieser Preisklasse ist das schon mehr als ungewöhnlich, denn in aller Regel erwartet uns bei derart günstigen Gitarren eher eine Flickschusterei erster Güte. Das angenehm flache Modern-C Profil der Rückseite mit seiner nur satinierten Oberfläche bietet der Greifhand ein optimales Spielgefühl, auch wenn es mal etwas feuchter zugeht. Lob verdient zudem die Werkseinstellung – die Saitenlage könnte kaum besser sein, darüber hinaus wurde die Oktavreinheit unseres Testinstruments absolut sauber justiert. Akkorde und Voicings klingen auf der gesamten Länge des Halses stets rein und klar und auch von den gefürchteten Deadspots ist weit und breit keine Spur zu sehen bzw. zu hören.

Unglaublich, auch die Bundierung verdient Bestnoten, lediglich auf den Oberflächen hätte man ruhig noch mal sorgfältiger drüber schleifen können. Somit obliegt dieser finale Schliff in der Hand des neuen Eigentümers, der nach ein paar Stunden Bendings und Slides ganz bestimmt nichts mehr schleifen hört bzw. einen unangenehmen Widerstand bemerkt. Ansonsten sind die Kanten der 22 Jumbo-Bünde aber absolut sauber abgerichtet und bei all dem sollte man nie vergessen, dass für die Harley Benton TE-20MN ein Preis aufgerufen wird, der nicht höher liegt als die Tankfüllung eines Kleinwagens. Und dafür ist das Gebotene schon sehr beachtlich, ja fast schon unfassbar gut.

Die Hardware der HB Telecaster

Beim genauen Blick auf die Hardware der HB-Tele fällt zum ersten Mal auf, dass man es hier nicht mit einem Instrument der Premiumliga zu tun hat. Die Verchromung ist nicht sehr füllig geraten, sodass man unter der Chromschicht die Struktur bzw. Schleifspuren des Metalls erkennt. Das könnte dazu führen, dass aggressiver Handschweiß oder andere äußere Einflüsse hier früher oder später ihre Spuren hinterlassen. Die Harley Benton TE-20MN besitzt, wie das Original aus ganz früher Zeit, den klassischen „Aschenbecher“, in dem der Steg-Pickup sowie die drei Saitenreiter ihren Platz finden. Wie bereits erwähnt, steht unser Testinstrument bezüglich der Oktavreinheit voll im Saft, wenn es jedoch mal an der Zeit ist, die Oktavreinheit nachzujustieren, ist das mit den nur drei Reitern keine ganz einfache Sache.

Die ebenfalls verchromten Mechaniken an der Kopfplatte sind jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, sie verrichten ihren Job aber weitgehend zufriedenstellend und verhielten sich während der Testdauer unauffällig. Es sind einfache No-Name-Mechaniken, die Harley Benton dort an die Kopfplatte angeschraubt hat und trotz des spürbaren Spiels auf ihren Achsen lässt sich die Gitarre jederzeit schnell und problemlos stimmen.

Die Pickups – 2 x TE-Style Singlecoils

Ein Singlecoil am Steg und einer am Hals – auch an dieser Stelle gibt es keinen Unterschied zum berühmten Original aus dem Hause Fender. Über die Tonabnehmer ist nicht viel rauszubekommen, bei vielen Gitarren von Harley Benton werden ja seit einiger Zeit Tonabnehmer von Roswell eingesetzt, hier jedoch haben wir es mit fernöstlichen No-Name-Pickups zu tun, die der Hersteller ganz simpel als „2 TE-Style Singlecoils“ bezeichnet.

Geschaltet und verwaltet wird wie eh und je über einen Dreiwegeschalter und je einen Regler für Lautstärke und Klang, alle drei Bedienelemente sitzen natürlich auf der bekannten Chromblende und sind von durchaus akzeptabler Qualität, auch wenn die Potis mit ihren verchromten Metallknöpfen gerne etwas leichter auf den Achsen laufen dürften.

In der Praxis!

Bereits trocken angespielt bietet unsere HB-Tele ein erstaunlich freudiges Schwingungsverhalten, das man einer Gitarre in dieser extrem niedrigen Preisklasse nie und nimmer zutrauen würde – ich würde zumindest nicht tun, wurde aber direkt nach dem Anspielen „Straight out of the Box“ eines Besseren belehrt. Der Grundsound ist typisch für eine Telecaster mittig bis spitz und mit einem guten Sustain ausgerüstet, zudem verfügt der entstehende Ton über ein spritzigen, knackigen Attack und eine überraschende Dynamikbreite.

Nicht viel anders klingt es am Verstärker, obwohl man sagen muss, dass der Front-Pickup alleine betrieben nicht ganz so viel Dampf macht wie sein Kollege am Steg. Der bietet den berühmten und gewünschten „Twang“ einer Telecaster E-Gitarre, manchmal sogar etwas zu scharf. Das lässt sich jedoch prima durch das Zuschalten des Front-Singlecoils ausgleichen, dann entsteht ein sehr ausgewogener Klang, der sich zudem gut im Bandgefüge durchzusetzen weiß.

Erfreulicherweise halten sich die Tonabnehmer mit Nebengeräuschen sehr zurück, das gilt auch und ganz besonders bei Overdrive-Sounds, bei denen man es aber mit der Zerrung nicht zu sehr übertreiben sollte. Denn dann geht es auch hier mal wieder Richtung Matsch, doch wer kauft sich eine Telecaster, um damit High-Gain zuspielen? Für die angepeilte Zielgruppe der Rock ’n‘ Roller ist der Sound weit mehr, als man überhaupt je erwarten würde!

Klangbeispiele

Jetzt aber genug der Worte, lassen wir die Töne sprechen! Wie immer, so habe ich auch bei der Harley Benton TE-20MN mein Referenz-Setup mit dem Orange Micro Dark und der angeschlossenen 1×12″ Celestion Vintage 30 Box benutzt. Vor der Box wurde ein AKG C3000 Mikrofon platziert, als Effekt dient ein ganz schwaches Delay meines Catalinbread Echorec. Weitere Effekte wurden nicht benutzt, es fand nur eine Pegelangleichung mit einem sanft eingesetzten Limiter in Logic Audio statt. Kein EQing, kein fetter Kompressor, der Sound gelangt also nahezu pur an unsere Ohren!