Test: Harley Benton TE-69TL Hot Rod NT Roasted, E-Gitarre

Von Country bis Indie?

Perfekt für Country bis Indie – so beschreibt Harley Benton das Einsatzspektrum der TE-69TL Hot Rod NT Roasted und stattet das halbakustische Instrument dafür neben einem Singlecoil in Halsposition mit einem Stacked-Humbucker am Steg aus. Es soll und darf mit ihr also durchaus gerne etwas rauer zugehen, ohne dass dabei das traditionelle Klangbild einer Thinline-Style verloren geht. Günstig ist sie natürlich auch wieder extrem, trotz des Hauchs der Oberklasse etwa in Form eines wärmebehandelten Halses aus kanadischem Ahorn, den Harley Benton hier mit dem schmackhaften Wort „Caramelized“ umschreibt. Was sie wirklich kann und was nicht, werden wir im folgenden Artikel herausfinden.

Harley Benton TE-69TL Hot Rod NT Roasted – Aufbau

Für den charakteristisch geformten Semihollow-Korpus wurde Esche verwendet, die Resonanzöffnung im oberen Teil der Decke in Form eines F-Lochs wurde sauber ausgesägt und zeigt auch beim genaueren Betrachten keine Unsauberkeiten an den Kanten etwa in Form von Holzsplittern oder übriggebliebenen Lackresten. Lack ist ein gutes Stichwort, davon hat der Korpus in Form einer hochglänzenden Schicht jede Menge abbekommen. Zum Glück aber wurde der Hals verschont, hier erwartet uns ein wärmebehandelter „Roasted Maple Neck“ aus kanadischem Ahorn mit unbehandelter bzw. nur mit einer hauchdünnen Satinlackschicht versehener Rückseite, was der Greifhand ein wunderbar natürliches Spielgefühl vermittelt. Hinzu kommt das komfortable C-Halsprofil und nicht zuletzt die perfekt eingestellte Saitenlage, mit der das Instrument bei uns zum Test eintraf. Gar nicht mal so üblich für Gitarren in dieser niedrigen Preisklasse.

Der „karamellisierte“ Hals der Harley Benton TE-69TL wurde jedoch nicht aus einem Stück gefertigt, denn aufgeleimt wurde ein Griffbrett mit den gleichen Spezifikationen – also kanadisches Ahorn, das durch eine Wärmebehandlung Verbesserungen in seiner Resonanzfähigkeit erhalten soll und zudem mit seinem bräunlichen Farbton den traditionellen Look unseres Testinstruments stimmig ergänzt. 21 Bünde im Medium-Format warten auf ihren Einsatz, sie alle wurden sauber im Griffbrett eingesetzt und an den Seiten sorgfältig abgerichtet. Auch auf eine Politur der Oberflächen wurde nicht verzichtet, somit kann der Spaß von Anfang an ohne lästiges Schaben beim Ziehen der Saiten beginnen.

Mit einem Griffbrettradius von 12″ bietet die TE-69TL einen guten Kompromiss zwischen traditionellen und modernen Formaten, ihre Mensur von 648 mm richtet sich wie erwartet nach ihrem berühmten Vorbild aus. Ich muss an dieser Stelle ehrlich gestehen, dass mich speziell die Qualität des Halses sehr positiv überrascht hat. Es fühlt sich tatsächlich vom ersten Griff so an, als habe man bereits Jahre mit ihm verbracht. So, nun aber schnell rüber zur Hardware und den Tonabnehmern.

Harley Benton TE-69TL – Hardware

So sicher wie das Amen in der Kirche, so sicher gehört auch bei einer Tele die verchromte Aschenbecher-Brücke mit dem eingesetzten Singlecoil zur Grundausstattung einfach dazu. Bei unserem Testmodell geht es so richtig Vintage zu, damit sind die drei einzelnen Saitenreiter gemeint, mit denen die Drähte durch den Korpus geführt werden. Das dann und wann nötige Einstellen der Bundreinheit gestaltet sich bei einer solchen Lösung zwar nicht als unmöglich, man sollte jedoch schon etwas Erfahrung mitbringen. Zum Glück aber war unsere TE-69TL nicht nur in puncto Saitenlage, sondern auch in ihrer Oktavreinheit bestens eingestellt.

Positives gibt es darüber hinaus vom anderen Ende der Saiten zu berichten, denn dort verrichten sechs Tuner im Kluson-Style unauffällig wie unspektakulär ihren Job mehr als zufriedenstellend. Während der Testdauer hielten sie die Gitarre in bester Stimmung und wenn überhaupt mal wenige Cent nachgestimmt werden mussten, dann gefielen die Mechaniken mit einem recht präzisen Lauf ohne viel „Luft“ auf ihren Achsen, was das Stimmen ein Stück weit schneller und damit stressfreier macht. Abgesehen von ihrer Zuverlässigkeit ergänzen auch sie das traditionelle Erscheinungsbild stimmig. Wenn auch vielleicht nur im Detail.

Harley Benton TE-69TL – Elektrik

Zwei Tonabnehmer von Roswell wurden an die bekannten Positionen an Steg und Hals eingesetzt. Während der vordere TEA-N-CR AlNiCo-5 Vintage TE Singlecoil nicht nur ausschaut wie ein Singlecoil, sondern tatsächlich auch einer ist, wartet im „Aschenbecher“ am Steg mit dem TEK-B AlNiCo-5 Stacked TE ein waschechter Humbucker im Singlecoil-Format auf seinen Einsatz. Der kann sowohl als auch verwendet werden, ein Ziehen am Tone-Poti lässt den Benutzer zwischen Singlecoil-Sounds oder den Betrieb beider Spulen wählen. Neben dem Tone-Poti gibt es natürlich noch den Lautstärkeregler, der wie sein Kollege einen guten Eindruck hinterlässt. Sorge bereitet eher der Dreiwegeschalter, der bereits im Neuzustand doch recht bedenklich in seinem Sitz wackelt. Falls der „Fall X“ mal eintreten sollte, kann der Zubehörmarkt in diesem Fall aber für kleines Geld ganz sicher eine dauerhaft robustere Lösung bieten.

Abgesehen vom Pickup in der Stegplatte wurde die gesamte Elektronik unter dem dreischichtigen schwarzen Pickguard untergebracht, das gut die Hälfte der Decke bedeckt und damit einen schönen Kontrast zum verwendeten Eschenholz erzeugt.

Ein kurzes Zwischenfazit

Hinsichtlich ihrer Verarbeitung, der Optik und der Haptik hinterlässt die Harley Benton TE-69TL Hot Rod NT Roasted einen für diese Preisklasse mehr als überzeugenden Eindruck. Insbesondere der Hals gefällt mir besonders, ich hatte es weiter vorne schon erwähnt. Aber auch der Rest kann sich durchaus sehen bzw. mit höherpreisigen Instrumenten messen lassen, dazu gehören die Mechaniken genau so wie die sauber verarbeitete Aschenbecherbrücke mit ihren drei Saitenreitern. Kaum zu glauben, was heute für rund 200,- Euro doch möglich ist. Hat die Sache denn keinen Haken? Nun ja, widmen wir uns diesem Thema jetzt im Praxisteil.

Harley Benton TE-69TL Hot Rod NT Roasted – Praxis

Die TE-69TL Hot Rod NT Roasted ist ja nun nicht die erste Gitarre von Harley Benton, die ich genauer betrachten kann. Unter den vielen getesteten Modellen gab es nur wenige bis gar keine Ausrutscher und wenn mal etwas doch nicht so gut gelungen war, dann stand immer noch das faire Preis-Leistungs-Verhältnis für den einen oder anderen Punktgewinn bereit. So sehr unser Testinstrument mit seiner guten Verarbeitung und der schönen Optik glänzt, so bescheiden sind die akustischen Werte. Bereits unverstärkt angespielt bemerkt man ein nur schwaches Sustain, wenig Dynamik und eine eher schwammige Tonansprache, die an jeder Stelle auf dem Griffbrett mehr oder weniger stark auftritt. Einzig und allein die angenehme Bespielbarkeit fährt beim „Trockentest“ Punkte ein, aber ich will jetzt nicht schon wieder von der Qualität des Halses schwärmen!

Das eher müde und zähe Klangbild der Gitarre wissen auch die beiden Roswell-Pickups nicht zu kaschieren. Klar, es klingt irgendwie nach „Twang“ mit aktiviertem Steg-Pickup, das aber nicht angenehm, sondern eher schrill und blechern. Gute Ergebnisse kann man mit dem Betrieb beider Pickups gleichzeitig erzielen und das sowohl mit unverzerrten Sounds als auch mit Overdrive. Zu sehr sollte das Gain am angeschlossenen Verstärker aber besser nicht hochgeregelt sein, denn auch vor diesen beiden Singlecoils macht das gefürchtete 50-Hz-Brummen nicht halt. Wenn es schon härter zur Sache gehen soll, dann empfiehlt sich die alleinige Nutzung des Steg-Pickups im Humbucker-Modus, um die Nebengeräusche im Griff zu behalten.

TE-69TL Hot Rod NT Roasted – Klangbeispiele

Für die folgenden Klangbeispiele habe ich die Harley Benton TE-69TL Hot Rod NT Roasted zusammen mit einem Mesa/Boogie Studio 22 Combo verwendet. Als Mikrofon diente ein AKG C3000, weitere Effekte wurden nicht verwendet.